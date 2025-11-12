учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 404

Новый комментарий
 
Актер:
Вопрос к Роме. Вот ты грезишь в мечтах об удвоении своих 300 у.е., грызешь гранит науки, заламывая пальцы следишь как бы поставить лок вовремя и все не слить. А ведь это всего лишь 20 тыс. руб. За месяц неуж-то неподьемная сумма обычным способом? Хочу лишь показать, что все кто здесь сидит и поддерживает эту индустрию, зашорены и не видят дальше своего носа. Мне их искренне жаль, ибо обречены на вечные поиски халявы.

Есть несколько моих проектов, которые, в том числе и еще с 2015 г.  продолжали "висеть" не  разобранными и не систематизированными  мной.  Скопились  целые "библиотеки" :-) и в бумаге и в коде.

Это лишь один из проектов, которым мне интересно заниматься, да - были просадки и все остальное,  в части вывода и прочего, в итоге я в плюсах, хотя и не таких, как хотелось бы...

Расписывать подробно проекты не собираюсь, есть там и Элдер с его тремя экранами, в этом году, как сам я на свое ИМХО, перевел в код его понятие дивергенции, написал шаблон, в который можно загружать все удовольствие и смотреть...

Скальпера  в базе написал в прошлом году на скорости движения цены, тоже надо смотреть и тестить и настраивать...

+ еще кое-что есть из философии и подходов, которые надо перевести в код.

вот с MRCI - отчеты, которые мы торговали с Леонидом по сезонке на СМЕ. Там подписка стоит 150$ - в месяц.


я ни о чем не "грезю" - я получаю удовольствие от решения ранее поставленных (мной выбранных) и для меня интересных вопросов  и задач.

Сейчас работаю по найму, благо к настоящему времени оставалось (-ся) время и силы заниматься систематизацией, разбором и переводом в код "фантазий".

Работаю в сфере IT - технологий - на что учился в свое время и имею первое высшее образование.

Тем более  тут важен прогресс, картинка, отчеты,  но не абсолютные значения, которые могут быть абсолютно разными. 20$, 30$... я не собираюсь  здесь спорить и кому - то чего - то доказывать.

Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
  • www.mql5.com
Математические функции / MathAbs - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Актер:
Кстати, подумал, а ведь селянская ветка оказалась чертовски полезна. Думаю она  лучшее событие, когда-либо случавшееся на данном форуме за все время.

Неспроста после нее исчезли с радаров почти все старички, ибо разочаровались в поисках цветка каменного вместе с селянами. А ведь какая жара была до нее. Математ, Мишек, Леонид, Свинозавр и др. Где они все? Сдуло сразу после селянской первой ветки, проверьте.

Математ - вроде как  трется где - то на математическом форуме - ему уже за 50. Мишек - это вообще ни разу не торговец и не  программист - так - аля- трольь, ЗНАТНЫЙ - ИМХО.

Леонид - торговали на СМЕ (см. посты мои выше) - успешно. Потом по личным вопросам и их решения не было торговой активности у меня там в течение года - счет закрыли.

Сейчас собираю 10 000,00 $ для возврата к  торгам там. Торговали через БКС - успешно - забирали 15-25 % в год.

торговали примерно вот такие темы сезонные на разных рынках, только календарные спреды.

да их сдуло не из-за этого там возможно по разным причинам.

Свинозавр как-то был 1,5 - 2 года назад  - "пукнул" и испарился... :-) 

Вообще считаю тут расцвет был 2008 - 2014... когда чемпы кончились... в том числе многое кончилось.


И поверьте, у меня есть награды и достижения за Победы в разных торговых внебиржевых конкурсах  и для меня "серьезные" и разные в максимуме 15 000,00$ призовали.

"И др.." - не знаю - кончились... :-)

почитайте YuraZ,  fxsaber -  грамотные на мое ИМХО - вещи пишут, например, чтобы нормально уже можно жить с рынка надо залить в торги на торговый счет около 10 млн. руб. :-)

(конкретизирую на МОЕ ИМХО, с Вашего позволения - позже - ссыли и текст)

 
20-30 долл. нуну, 15 проц почти банковская доходность. Грустно все вобщем, понял.
 
Актер:
20-30 долл. нуну, 15 проц почти банковская доходность. Грустно все вобщем, понял.
а ты не грусти, но граалем поделись и возрадуйся.
 
Актер:
20-30 долл. нуну, 15 проц почти банковская доходность. Грустно все вобщем, понял.

че грустить? давай по сабжу! твои сравнения с офф-лайн - не интересны! Отсоси у а-ля власть имущего (али фраера - лоха с деньгами) пса  - газон или прочее побрей у него (-их)- поимеешь в 10 раз больше, чем пятак русских косарей. О чем речь?

По сабжу, ты не понял -  напоминаю - ПО САБЖУ.

 
Roman Shiredchenko:

че грустить? давай по сабжу! твои сравнения с офф-лайн - не интересны!

По сабжу, ты не понял -  напоминаю - ПО САБЖУ.

Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
 
Актер:
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.

РЕЗУЛЬТАТ - я  - радуюсь вместе с "селянами", у брокера я  торгую.  это движ моего графика доходности.  Брокер мне обещал преференции... - результат подход и уголь...  ты с махачкалы?

подробнее... плиз. криво пишешь я не понимаю.

 
Актер:
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
смотри посты стартовые  ветви  -  ты о кривом спрашиваешь и пишешь (вне)   - это  вне сабжа и темы ветви.
 
Актер:
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
я не сру у боркера - мне там кофе подают в переговорной комнате, я в тихую не радуюсь -  у меня гуд все.
 
Актер:
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
результат  будет не тебе но мне и в ветке этой.
1...397398399400401402403404405406407408409410411...507
Новый комментарий