учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 404
Вопрос к Роме. Вот ты грезишь в мечтах об удвоении своих 300 у.е., грызешь гранит науки, заламывая пальцы следишь как бы поставить лок вовремя и все не слить. А ведь это всего лишь 20 тыс. руб. За месяц неуж-то неподьемная сумма обычным способом? Хочу лишь показать, что все кто здесь сидит и поддерживает эту индустрию, зашорены и не видят дальше своего носа. Мне их искренне жаль, ибо обречены на вечные поиски халявы.
Есть несколько моих проектов, которые, в том числе и еще с 2015 г. продолжали "висеть" не разобранными и не систематизированными мной. Скопились целые "библиотеки" :-) и в бумаге и в коде.
Это лишь один из проектов, которым мне интересно заниматься, да - были просадки и все остальное, в части вывода и прочего, в итоге я в плюсах, хотя и не таких, как хотелось бы...
Расписывать подробно проекты не собираюсь, есть там и Элдер с его тремя экранами, в этом году, как сам я на свое ИМХО, перевел в код его понятие дивергенции, написал шаблон, в который можно загружать все удовольствие и смотреть...
Скальпера в базе написал в прошлом году на скорости движения цены, тоже надо смотреть и тестить и настраивать...
+ еще кое-что есть из философии и подходов, которые надо перевести в код.
вот с MRCI - отчеты, которые мы торговали с Леонидом по сезонке на СМЕ. Там подписка стоит 150$ - в месяц.
я ни о чем не "грезю" - я получаю удовольствие от решения ранее поставленных (мной выбранных) и для меня интересных вопросов и задач.
Сейчас работаю по найму, благо к настоящему времени оставалось (-ся) время и силы заниматься систематизацией, разбором и переводом в код "фантазий".
Работаю в сфере IT - технологий - на что учился в свое время и имею первое высшее образование.
Тем более тут важен прогресс, картинка, отчеты, но не абсолютные значения, которые могут быть абсолютно разными. 20$, 30$... я не собираюсь здесь спорить и кому - то чего - то доказывать.
Кстати, подумал, а ведь селянская ветка оказалась чертовски полезна. Думаю она лучшее событие, когда-либо случавшееся на данном форуме за все время.
Математ - вроде как трется где - то на математическом форуме - ему уже за 50. Мишек - это вообще ни разу не торговец и не программист - так - аля- трольь, ЗНАТНЫЙ - ИМХО.
Леонид - торговали на СМЕ (см. посты мои выше) - успешно. Потом по личным вопросам и их решения не было торговой активности у меня там в течение года - счет закрыли.
Сейчас собираю 10 000,00 $ для возврата к торгам там. Торговали через БКС - успешно - забирали 15-25 % в год.
торговали примерно вот такие темы сезонные на разных рынках, только календарные спреды.
да их сдуло не из-за этого там возможно по разным причинам.
Свинозавр как-то был 1,5 - 2 года назад - "пукнул" и испарился... :-)
Вообще считаю тут расцвет был 2008 - 2014... когда чемпы кончились... в том числе многое кончилось.
И поверьте, у меня есть награды и достижения за Победы в разных торговых внебиржевых конкурсах и для меня "серьезные" и разные в максимуме 15 000,00$ призовали.
"И др.." - не знаю - кончились... :-)
почитайте YuraZ, fxsaber - грамотные на мое ИМХО - вещи пишут, например, чтобы нормально уже можно жить с рынка надо залить в торги на торговый счет около 10 млн. руб. :-)
(конкретизирую на МОЕ ИМХО, с Вашего позволения - позже - ссыли и текст)
20-30 долл. нуну, 15 проц почти банковская доходность. Грустно все вобщем, понял.
че грустить? давай по сабжу! твои сравнения с офф-лайн - не интересны! Отсоси у а-ля власть имущего (али фраера - лоха с деньгами) пса - газон или прочее побрей у него (-их)- поимеешь в 10 раз больше, чем пятак русских косарей. О чем речь?
По сабжу, ты не понял - напоминаю - ПО САБЖУ.
че грустить? давай по сабжу! твои сравнения с офф-лайн - не интересны!
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
РЕЗУЛЬТАТ - я - радуюсь вместе с "селянами", у брокера я торгую. это движ моего графика доходности. Брокер мне обещал преференции... - результат подход и уголь... ты с махачкалы?
подробнее... плиз. криво пишешь я не понимаю.
