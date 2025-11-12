учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 398

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:

:-) со слов - там эквити ниже 25-26000 - не падала.

Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.
 
Roman Shiredchenko:

1. нет - она оптимизируется автоматически и  я сам меняю - сейчас 24  - 32 пункта  на разных парах по разному. 

2. Сейчас нефтянку еще толкнут - и вот она - парабола :-)

там  когда нефть ходила сильно вниз-вверх я смотрел там на евре ход был выше 1000 пипсов - это вообще класс когда движ для таких штук.

вот движ на йене - свыше 1000 настоящих пунктов


нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?

хлопотно же...

дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот
 
Актер:
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.
Renat Akhtyamov:

нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?

!хлопотно же...

дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот

братцы - селяни - там по фигу где и кто и когда открывается :-)  тамрасклады по философии следующие: там заряжена философия Лавины с шагом (это не ИЛАН (откатный)), если заметили (ожидаемый вопрос), то что в итоге допустим в селл в лосс кроется по паре два робота по 0,48 и один  в профит таким же объемом, в итоге имеем далее на увеличении 0,48х2 и еще раз 0,48х2, но один - то в плюс  закрылся - в итоге те - переоткрываются  на увеличенных -  тот что закрылся - тот в плюса, т.е. есть дополнительная маржа для тех, кто переоткрывается на увеличенных. 

Я к тому что может быть допустим два в селл по 0,48 - в лосс кроящихся и одни в бай на 0,92 - в тейк - в итоге те переоткрываются на увеличенных - и так же потом кроются в тейк. 

Это без антимартина (тема - безопасный мартин). 

щас

выложу   отчет


267887128 2020.06.17 15:38:01 sell 0.48 gbpusd 1.25348 0.00000 0.00000 2020.06.18 00:29:57 1.25598 -4.80 0.00 -3.55 -120.00




267953856 2020.06.18 06:00:01 buy 0.96 gbpusd 1.25536 0.00000 0.00000 2020.06.18 09:12:04 1.25287 -9.60 0.00 0.00 -239.04
  2145  
267912896 2020.06.17 19:51:00 buy 0.24 gbpusd 1.25548 0.00000 0.00000 2020.06.18 09:33:27 1.25204 -2.40 0.00 -2.30 -82.56
  2567  
267913151 2020.06.17 19:56:01 buy 0.96 gbpusd 1.25561 0.00000 0.00000 2020.06.18 09:33:27 1.25204 -9.60 0.00 -9.19 -342.72
  25897  
267953862 2020.06.18 06:00:01 sell 1.92 gbpusd 1.25525 0.00000 0.00000 2020.06.18 09:33:27 1.25215 -19.20 0.00 0.00 595.20
  1234567
267953858 2020.06.18 06:00:01 sell 0.48 gbpusd 1.25525 0.00000 0.00000 2020.06.18 09:33:28 1.25215 -4.80 0.00 0.00 148.80















! нет не хлопотно  - там по философии все идет.

там в итоге - вот такая мешанина с каналами и роботами разными - в итоге - по одним лосс по другим в профит - те что в лосс переоткрываются на увеличенных - в итоге -  кроются тоже в профит.

типа одних лосс на объемах является профитом других на тех же допустим или иных объемах (схожих, не стартовых), типа "страхуют" друг друга...

вот за три дня.

Лавина
Лавина
  • 2010.03.10
  • www.mql5.com
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте...
Файлы:
lbx_dle.zip  20 kb
 
Актер:
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.

нет, меня эффективность устраивает - это не любой мартин. Я же написал про ансамбли - почитайте ниже... :-)

Там идет совокупность мартинов, и, возможно, лоссы  одних, компенсируются профитом других...

"Я к тому что может быть допустим два в селл по 0,48 - в лосс кроящихся и одни в бай на 0,92 - в тейк - в итоге те переоткрываются на увеличенных - и так же потом кроются в тейк. "
 
Renat Akhtyamov:

нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?

хлопотно же...

дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот

А нахера ты сливаешься раз в месяц?

 

вот три дня

Файлы:
Downloads.zip  20 kb
DetailedStatement.gif  7 kb
Statement.zip  13 kb
 

сегодня подготовлю своего стартового робота - выложу здесь свой вариант и сет.

вот стартовая версия благодаря разработчику (это не реклама)

ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Epshteyn | Russian

https://www.mql5.com/ru/code/13532



там философию уже обозначал 

https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page396#comment_16961265

т.е. идет в "треть" дневного диапазона на переворотах, а-ля красное-черное, по АТР  если красное - то открываем в красное, если черное - то открываем в черное - я выложу здесь вариант под пипсы, т.е. кому интересно сами смотрите на инструмент - и ставьте треть от его дневного диапазона движения - тейк больше на 1%.

Все сформирую - по мск с утра здесь выложу - там ограничение по времени входов, только днем, закрывать  - в любое   и сет стартовый.  

вот например канал СЛ 310  ТР 330 по фунту - отрабатывает гуд.


ExpMartin
ExpMartin
  • www.mql5.com
Советник ExpMartin торгует по принципу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом. Инструмент и таймфрейм — любые. В версии "expmartin_v3" добавлено время торговли: HourStart = 2 — время начала работы советника в часах по времени терминала — может быть от 0...
 
Renat Akhtyamov:

нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?

хлопотно же...

дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот

Да это ж просто какой-то ансамбль нейросетей решает...  в +

это не у меня и не я...

я  не знаю

да хз - это надо этому ансамблю объяснять... :-)

 

Селяни - вот робот с сетом стартовым - там ограничение по времени торгов (закрывать можно вне времени) и ограничение по размеру спреда - если огромный - то не торгует (сам попадал на этом не раз на баблецо... :-) )

Что касается процентов от АТР брать канал - в этом роботе этого пока нет, поэтому стопы - тейки для пятизнака сами ставите исходя из исходных данных движения инструмента от АТР - сами смотрите и ставите, мнение 25-30%.

Все описание -  постами выше.

Юзайте и наслаждайтесь.

Вот такие будут движи в профит

это канал 210, тейк 230 пипсов

вот EURJPY канал 260, тейк 280 пипсов


неделя https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/58012918dc9040462e09c80b1085f148

Файлы:
Downloads.zip  22 kb
 
Актер:
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.

вот лучшЕЕ, если по существу,  Вы бы предложили вариант,  каким образом лучше Ганна (торги по времени) замартинить? Я пробовал - кое-что получалось, но как-то пока не впечатлило....

вот там да - эффективность к рискам - не впечатлила... пока... :-) надо делать.

1...391392393394395396397398399400401402403404405...507
Новый комментарий