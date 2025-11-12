учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 398
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:-) со слов - там эквити ниже 25-26000 - не падала.
1. нет - она оптимизируется автоматически и я сам меняю - сейчас 24 - 32 пункта на разных парах по разному.
2. Сейчас нефтянку еще толкнут - и вот она - парабола :-)
там когда нефть ходила сильно вниз-вверх я смотрел там на евре ход был выше 1000 пипсов - это вообще класс когда движ для таких штук.
вот движ на йене - свыше 1000 настоящих пунктов
нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?
хлопотно же...дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.
нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?
!хлопотно же...дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот
братцы - селяни - там по фигу где и кто и когда открывается :-) тамрасклады по философии следующие: там заряжена философия Лавины с шагом (это не ИЛАН (откатный)), если заметили (ожидаемый вопрос), то что в итоге допустим в селл в лосс кроется по паре два робота по 0,48 и один в профит таким же объемом, в итоге имеем далее на увеличении 0,48х2 и еще раз 0,48х2, но один - то в плюс закрылся - в итоге те - переоткрываются на увеличенных - тот что закрылся - тот в плюса, т.е. есть дополнительная маржа для тех, кто переоткрывается на увеличенных.
Я к тому что может быть допустим два в селл по 0,48 - в лосс кроящихся и одни в бай на 0,92 - в тейк - в итоге те переоткрываются на увеличенных - и так же потом кроются в тейк.
Это без антимартина (тема - безопасный мартин).
щас
выложу отчет
! нет не хлопотно - там по философии все идет.
там в итоге - вот такая мешанина с каналами и роботами разными - в итоге - по одним лосс по другим в профит - те что в лосс переоткрываются на увеличенных - в итоге - кроются тоже в профит.
типа одних лосс на объемах является профитом других на тех же допустим или иных объемах (схожих, не стартовых), типа "страхуют" друг друга...
вот за три дня.
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.
нет, меня эффективность устраивает - это не любой мартин. Я же написал про ансамбли - почитайте ниже... :-)
Там идет совокупность мартинов, и, возможно, лоссы одних, компенсируются профитом других..."Я к тому что может быть допустим два в селл по 0,48 - в лосс кроящихся и одни в бай на 0,92 - в тейк - в итоге те переоткрываются на увеличенных - и так же потом кроются в тейк. "
нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?
хлопотно же...дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот
А нахера ты сливаешься раз в месяц?
вот три дня
сегодня подготовлю своего стартового робота - выложу здесь свой вариант и сет.
вот стартовая версия благодаря разработчику (это не реклама)
ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4
Dmitriy Epshteyn | Russian
https://www.mql5.com/ru/code/13532
там философию уже обозначал
https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page396#comment_16961265
т.е. идет в "треть" дневного диапазона на переворотах, а-ля красное-черное, по АТР если красное - то открываем в красное, если черное - то открываем в черное - я выложу здесь вариант под пипсы, т.е. кому интересно сами смотрите на инструмент - и ставьте треть от его дневного диапазона движения - тейк больше на 1%.
Все сформирую - по мск с утра здесь выложу - там ограничение по времени входов, только днем, закрывать - в любое и сет стартовый.
вот например канал СЛ 310 ТР 330 по фунту - отрабатывает гуд.
нахера у тебя сверху байки, а снизу селлки открываются?
хлопотно же...дешевле надо покупать и дороже продавать, а не наоборот
Да это ж просто какой-то ансамбль нейросетей решает... в +
это не у меня и не я...
я не знаю
да хз - это надо этому ансамблю объяснять... :-)
Селяни - вот робот с сетом стартовым - там ограничение по времени торгов (закрывать можно вне времени) и ограничение по размеру спреда - если огромный - то не торгует (сам попадал на этом не раз на баблецо... :-) )
Что касается процентов от АТР брать канал - в этом роботе этого пока нет, поэтому стопы - тейки для пятизнака сами ставите исходя из исходных данных движения инструмента от АТР - сами смотрите и ставите, мнение 25-30%.
Все описание - постами выше.
Юзайте и наслаждайтесь.
Вот такие будут движи в профит
это канал 210, тейк 230 пипсов
вот EURJPY канал 260, тейк 280 пипсов
неделя https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/58012918dc9040462e09c80b1085f148
Очень неэффективная модель, как и любой мартин. Лот увеличивается лавинообразно, при этом профит всегда остаётся мизерным не сообразно рискам и потраченной марже.
вот лучшЕЕ, если по существу, Вы бы предложили вариант, каким образом лучше Ганна (торги по времени) замартинить? Я пробовал - кое-что получалось, но как-то пока не впечатлило....
вот там да - эффективность к рискам - не впечатлила... пока... :-) надо делать.