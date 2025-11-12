учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 399
вот лучшЕЕ, если по существу, Вы бы предложили вариант, каким образом лучше Ганна (торги по времени) замартинить? Я пробовал - кое-что получалось, но как-то пока не впечатлило....
вот там да - эффективность к рискам - не впечатлила... пока... :-) надо делать.
+++
+++
:-) РАД ВАС ЧИТАТЬ
МНЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ - МАРТИНИТЬ ГАННА (ЕГО ПОДХОДЫ К РЫНКУ) - БЕЗ ЛИРИКИ............
ПРИВЕТ
Мартинят все! Солнце, луну, звёзды, зелёный сфетофор, нестираные жинсы, колотун бабай и т.д.
ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ КРАСИВО И ВЦВЕТ!!!!!!!!!!!!!! И С УЛЫБОЧКОЙ (ХОТЯ ОНА НЕ РЕШАЕТ и не доказывает НИКОМУ И НИЧЕГО)
НО С УЛЫБОЧКОЙ
ОПЫТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ (не было сливов - был переезд в другой регион и развод с *издой)- НА СМЕ ЧЕРЕЗ БКС - ОСОБЕННО - ИДУ ЩАС К ЭТОМУ...
:-)
за торги сказали необходимо им показать 6000000,00 активов либо сертификат получать фрсрв1.0. - там 1490 вопросов - по фигу решу.
для открытия (торгов не было год - переоткрытия) счета.
РАНЬШЕ ПУСКАЛИ ЗА 5000 $ - и были счета мной у них открытые и торговые. пидо"асы
щас билет 10000,00$ - решаю...
Мартинят все! Солнце, луну, звёзды, зелёный сфетофор, нестираные жинсы, колотун бабай и т.д.
ОНА ГУД - не льет, но в космос счет выводит причем с очень хорошей эффективностью!!!!!!!!!. :-)
не центовый космос был в БКС-е на СМЕ торговал, не было торгов год - счет закрыли. Сейчас входной билет 10 000,00 $.