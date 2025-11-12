учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 399

Roman Shiredchenko:

вот лучшЕЕ, если по существу,  Вы бы предложили вариант,  каким образом лучше Ганна (торги по времени) замартинить? Я пробовал - кое-что получалось, но как-то пока не впечатлило....

вот там да - эффективность к рискам - не впечатлила... пока... :-) надо делать.

Ганн разбогател на книжках и семинарах, а его сетки, квадраты и прочие вееры - это гадание на кофейной гуще (с астрологией и психологией). С таким же успехом можно нарисовать на графике чучело и потом притянуть за уши точки разворота, типа ну совпало же)
 
Актер:
+++

 
Актер:
CHINGIZ MUSTAFAEV:

+++

:-)  РАД  ВАС ЧИТАТЬ

МНЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ - МАРТИНИТЬ ГАННА  (ЕГО ПОДХОДЫ    К РЫНКУ) - БЕЗ  ЛИРИКИ............

 

ПРИВЕТ


 
Roman Shiredchenko:

Мартинят все! Солнце, луну, звёзды, зелёный сфетофор, нестираные жинсы, колотун бабай и т.д.

И никакой лирики, только правда жизни..)
 
Актер:
ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ КРАСИВО И ВЦВЕТ!!!!!!!!!!!!!!  И С УЛЫБОЧКОЙ (ХОТЯ ОНА НЕ РЕШАЕТ и не доказывает  НИКОМУ И НИЧЕГО)

НО С УЛЫБОЧКОЙ

ОПЫТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ (не было сливов - был переезд в другой регион и развод с *издой)- НА СМЕ ЧЕРЕЗ БКС - ОСОБЕННО  - ИДУ ЩАС    К ЭТОМУ...

:-)

за торги сказали необходимо им  показать 6000000,00 активов либо сертификат получать фрсрв1.0. - там 1490 вопросов - по  фигу решу.

для открытия (торгов не было год  - переоткрытия) счета.

РАНЬШЕ ПУСКАЛИ ЗА 5000 $ - и были счета мной у них открытые и торговые.                   пидо"асы

щас билет 10000,00$ - решаю...

 
Актер:
ОНА ГУД   - не льет, но в космос счет выводит причем с очень хорошей эффективностью!!!!!!!!!. :-)

 
Roman Shiredchenko:

ОНА ГУД   - не льет, но в космос счет выводит причем с очень хорошей эффективностью!!!!!!!!!. :-)

Где космос-то, покажи хоть один. Не центовый космос.
 
не центовый космос был в БКС-е на СМЕ торговал, не было торгов год - счет закрыли. Сейчас входной билет 10 000,00 $.
 
Космос зафиксирован?
