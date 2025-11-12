учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 400
Космос зафиксирован?
нет еще... :-)
Космос безграничен, его нельзя зафиксировать или приватизировать.)
Таких не берут в космонавты.
месяц - два вывода - отбиты. Старт с 0,03
тю, 30 долл. на чипсы ради потери 300
пощекотать нервишки можно дешевле
нет - там 50, а это уже + пиво и прочая закуска... :-)
Мелко плаваем...
:-) газон - пятак.
здесь больше и легко!
СЕЛЯНИ - ГДЕ ВЫ???
месяц.
читаем, пиши
мелковат шаг сетки
умножь на 10-20 хотя бы
;)
читаем, пиши
:-) там нет сетки. Там торгуют переворотные мартЫны канал от АТР дневного примерно от около 20 до 30%.
В итоге получается следующая картина для торгуемого символа: СЛ и ТР соответственно следующие 20,22 22,24 24,26 26,28 28,30.
Вот стартовый (справа вверху сет для фунта)