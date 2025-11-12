учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 400

Актер:
Космос зафиксирован?

нет еще... :-) 

 
Актер:
Космос зафиксирован?

Космос безграничен, его нельзя зафиксировать или приватизировать.)

 
Roman Shiredchenko:

нет еще... :-) 

Таких не берут в космонавты.
 
Актер:
Таких не берут в космонавты.

месяц - два вывода - отбиты. Старт с 0,03

 
Roman Shiredchenko:

месяц - два вывода - отбиты. Старт с 0,03

тю, 30 долл. на чипсы ради потери 300

пощекотать нервишки можно дешевле

 
Актер:

тю, 30 долл. на чипсы ради потери 300

пощекотать нервишки можно дешевле

нет - там 50, а это уже + пиво и прочая закуска... :-)
 
Roman Shiredchenko:
нет - там 50, а это уже + пиво и прочая закуска... :-)
Мелко плаваем...

Покосить газон у соседа - быстрей и проще, те же деньги + отсутствие рисков.
 
Актер:
Мелко плаваем...

Покосить газон у соседа - быстрей и проще, те же деньги + отсутствие рисков.

:-) газон - пятак.

здесь больше и легко!

СЕЛЯНИ - ГДЕ ВЫ???

месяц.


читаем, пиши

мелковат шаг сетки

умножь на 10-20 хотя бы

;)

 
Renat Akhtyamov:

читаем, пиши

мелковат шаг сетки

умножь на 10-20 хотя бы

;)

:-) там нет сетки. Там торгуют переворотные мартЫны канал от АТР дневного примерно от около 20 до 30%.

В итоге получается следующая картина для торгуемого символа: СЛ и ТР соответственно следующие 20,22 22,24 24,26 26,28 28,30.

Вот стартовый (справа вверху сет для фунта)


