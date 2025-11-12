учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 446
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фу... :-) аш блевонуть захотелось...
Ну почему, кофе без кофеина же есть, также и вино без алкоголя, почему нет. Щас обяз про бабу резиновую вспомнят.
Эт Волчанскага надо, чтобы порнухой своей домашней все опошлил... :-) (без резиновой, но палаточной - торговкой возле дома... :-) при всем к ним уважении. И им и его торговками... :-))
Я к тому, что компот теплый со вкусом вина - не знаю - щас просто как-то... в общем не мой вкус... :-)
Да и при питье даже тепло не становится, реакция компота со вкусом вина)
вишневая наливка и компот - это две разные штуки по температуре и по применению
и то и это вполне употребимо, только нужно уметь готовить
;)
вишневая наливка и компот - это две разные штуки по температуре и по применению
и то и это вполне употребимо, только нужно уметь готовить
;)
На сим и завершим этот день. Завтра не опаздывайте на процедуры)
ок
ок
нас, как я понял - любезно приглашают на процедуры... :-)
Доктор - лектор. :-)
нас, как я понял - любезно приглашают на процедуры... :-)
Доктор - лектор. :-)
ему на работу, а он доктором хочет быть
;)
Середины чего?
вот из этого можно попробовать выбрать
счас почитал
есть там и прикольненькие мыслишки
https://www.mql5.com/ru/forum/345953/page2#comment_17638992
Ну что господа сельские алко-трейдеры, пора обсуждать стратегии лечения похмелья и выход из запоя ? :-)
Идет обход врача.