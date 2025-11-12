учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 446

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:
фу... :-) аш блевонуть захотелось...
Ну почему, кофе без кофеина же есть, также и вино без алкоголя, почему нет. Щас обяз про бабу резиновую вспомнят.
 
Лекарь Центозависимых:
Ну почему, кофе без кофеина же есть, также и вино без алкоголя, почему нет. Щас обяз про бабу резиновую вспомнят.

Эт Волчанскага надо, чтобы порнухой своей домашней все опошлил... :-) (без резиновой, но палаточной - торговкой возле дома... :-) при всем к ним уважении. И им и его торговками... :-))

Я к тому, что компот теплый со вкусом вина - не знаю - щас просто как-то... в общем не мой вкус... :-)

 
Лекарь Центозависимых:
Да и при питье даже тепло не становится, реакция компота со вкусом вина)

вишневая наливка и компот - это две разные штуки по температуре и по применению

и то и это вполне употребимо, только нужно уметь готовить

;)

 
Renat Akhtyamov:

вишневая наливка и компот - это две разные штуки по температуре и по применению

и то и это вполне употребимо, только нужно уметь готовить

;)

На сим и завершим этот день. Завтра не опаздывайте на процедуры)
 
Лекарь Центозависимых:
На сим и завершим этот день. Завтра не опаздывайте на процедуры)


ок

 
Renat Akhtyamov:


ок

нас, как  я понял - любезно приглашают на процедуры... :-)

Доктор - лектор. :-)

 
Roman Shiredchenko:

нас, как  я понял - любезно приглашают на процедуры... :-)

Доктор - лектор. :-)

ему на работу, а он доктором хочет быть


;)

 
khorosh:

Середины чего?

вот из этого можно попробовать выбрать

счас почитал

есть там и прикольненькие мыслишки

https://www.mql5.com/ru/forum/345953/page2#comment_17638992

EMA с другой формулой
EMA с другой формулой
  • 2020.08.02
  • www.mql5.com
Подскажите, пожалуйста, формулу индикатора EMA, либо сам индикатор...
 
Ну что господа сельские алко-трейдеры, пора обсуждать стратегии лечения похмелья и выход из запоя ? :-)
 
Maxim Kuznetsov:
Ну что господа сельские алко-трейдеры, пора обсуждать стратегии лечения похмелья и выход из запоя ? :-)

Идет обход врача.

1...439440441442443444445446447448449450451452453...507
Новый комментарий