учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 347
а чем тренд - флет отлавливаете - средней скользящей достаточно? икажется сделок маловато - уж не подгонка ли под период?
Разные можно использовать индикаторы, в том числе и Ма, ну и соответственно результаты могут быть хуже или лучше. Сейчас вот прооптимизировал с 01.01.2015, а потом проверил с какой даты эксперт с хорошей прибылью работает, оказалось с 29 апреля 2014 г. Это обстоятельство позволяет надеяться, что хотя бы месяца 3 он будет работать прибыльно. Вот картинка.
Привет Селянам.
Всё ниже сказанное НЕ РЕКЛАМА!!!
Ребята, пару лет назад ушёл с форекса. Сейчас занимаюсь майнингом криптовалют и нифига не жалею, там рыба есть :)
ДА - просадка велика НО!!!! оптимизация проводилась с 2010 - до 2016 ... с 2007 по 2010 советник графика не видел так же как и после 2016 ...
стоит на демо ... ждёмс ....
я тут с тестером мт5 игрался вот некоторые результаты.
мартина тут нет, да и вообще никакого сопровождения сделок. чисто по индикатору работа, загрузка на 1 сигнал всегда одинаковая. в подвале загрузка депозита падает из за ограничения на максимально допустимый лот. а так мог бы поболее деньжат заработать.
с уважением.
P.S. где то было с 10$ почти 10 000 000 не могу найти.
нашел.
всегда помните ЭТО ТЕСТЕР, В РЕАЛЕ ТАКОГО НЕ БУДЕТ.
если вы добьетесь таких результатов как у меня, при этом будете применять 1 ордер в рынке как я, то это будет что то. а мартин и усреднение меня не интересует.
с уважением.
P.S. никогда не занимался подгонкой под график, и вам не советую себя обманывать.
второй стейт без мартина и одним лотом ... так - для справки ... (ох тут гуру развелось аж жуть)
ах да, на счёт результатов как у Вас - бабки покажи - вот это результат ... а картинки мы тут все хорошо рисуем ....
одним лотом не значит одним ордером в рынке. работая одним лотом можно понаставить кучу ордеров. у меня всегда один ордер в рынке.P.S. если вы себя выставляете в качестве ГУРУ, похоже я вам перешел дорогу, но я не ГУРУ и даже не гуру, так, проходил мимо, смотрю свет горит, всех зовут, всем что то показывают из тестера. стало интересно, показал свой стейт из тестера. это проблема для вас?
про гуру ничего не могу сказать, никогда себя таковым не считал.
на счет результатов не понял.
с уважением.
ну после фразы "если вы добьетесь таких результатов как у меня" я понял что имею дело с профи поэтому и прошу показать профит на реальном счёте (это на счёт результатов)
а так мне пофиг гуру ВЫ или ещё кто ... особенно после Kisselevs Stoxastik я вообще ниже плинтуса ...
а вот покажите стейт с реала за годик работы вашего эксперта да с прибылью ну скажем процентов 300 вот тогда будем обсуждать результаты...
PS кстати - как стохастик - помог? проверку в реале прошёл? пользоваться можно? или тупо на продажу замутил? ..... ;}