учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 347

Новый комментарий
 
YOUNGA:
а чем тренд - флет отлавливаете - средней скользящей достаточно? икажется сделок маловато  - уж не подгонка ли под период?

Разные можно использовать индикаторы, в том числе и Ма, ну и соответственно результаты могут быть хуже или лучше.  Сейчас вот прооптимизировал с 01.01.2015, а потом проверил с какой даты эксперт с хорошей прибылью работает, оказалось с 29 апреля 2014 г. Это обстоятельство позволяет надеяться, что хотя бы месяца 3 он будет работать прибыльно. Вот картинка.

 
TEXX:

Привет Селянам.

Всё ниже сказанное НЕ РЕКЛАМА!!!

Ребята, пару лет назад ушёл с форекса. Сейчас занимаюсь майнингом криптовалют и нифига не жалею, там рыба есть :)

А огласите-ка плиз конфигурацию железа, а то мне рыбы так и не виделось с простой видеокартой на GTX750, те крохи что там накручивало и на оплату электричества не хватило бы. И с каждым годом ведь сложность майнинга только растёт, причём совсем не пропорционально стоимости биткойнов.
 
Крупные корпорации уже давно вложили огромные суммы в это дело и там такие мощности, что до простого пользователя майнинг не доходит какой бы комп крутой не был, у богатых людей целые тысячи таких компьютеров в одном) ага захотели дома на компе деньги делать, улыбнуло)
 
сравнивать майнинг с форексом ну это просто смехотворно
[Удален]  
Как поживают "селяне", что нового в "огороде" ?
 

ПРОБА

ДА  - просадка велика НО!!!!  оптимизация проводилась с 2010 - до 2016 ... с 2007 по 2010 советник графика не видел так же как и после 2016 ... 

стоит на демо ... ждёмс .... 

 

я тут с тестером мт5 игрался вот некоторые результаты.






мартина тут нет, да и вообще никакого сопровождения сделок. чисто по индикатору работа, загрузка на 1 сигнал всегда одинаковая. в подвале загрузка депозита падает из за ограничения на максимально допустимый лот. а так мог бы поболее деньжат заработать.

с уважением.

P.S. где то было с 10$ почти 10 000 000  не могу найти.

нашел.




всегда помните ЭТО ТЕСТЕР,  В РЕАЛЕ ТАКОГО НЕ БУДЕТ.
 
Andrey Kisselyov:
если вы добьетесь таких результатов как у меня, при этом будете применять 1 ордер в рынке как я, то это будет что то. а мартин и усреднение меня не интересует.

с уважением.

P.S. никогда не занимался подгонкой под график, и вам не советую себя обманывать.

второй стейт без мартина и одним лотом ... так - для справки ...  (ох тут гуру развелось аж жуть)

ах да, на счёт результатов как у Вас - бабки покажи - вот это  результат ...  а картинки мы тут все хорошо рисуем .... 

3
 
elmucon:

второй стейт без мартина и одним лотом ... так - для справки ...  (ох тут гуру развелось аж жуть)

ах да, на счёт результатов как у Вас - бабки покажи - вот это  результат ...  а картинки мы тут все хорошо рисуем .... 

одним лотом не значит одним ордером в рынке. работая одним лотом можно понаставить кучу ордеров. у меня всегда один ордер в рынке.

про гуру ничего не могу сказать, никогда себя таковым не считал.

на счет результатов не понял.

с уважением.

P.S. если вы себя выставляете в качестве ГУРУ, похоже я вам перешел дорогу, но я не ГУРУ и даже не гуру, так, проходил мимо, смотрю свет горит, всех зовут, всем что то показывают из тестера. стало интересно, показал свой стейт из тестера. это проблема для вас?
 
Andrey Kisselyov:

одним лотом не значит одним ордером в рынке. работая одним лотом можно понаставить кучу ордеров. у меня всегда один ордер в рынке.

про гуру ничего не могу сказать, никогда себя таковым не считал.

на счет результатов не понял.

с уважением.

P.S. если вы себя выставляете в качестве ГУРУ, похоже я вам перешел дорогу, но я не ГУРУ и даже не гуру.

ну после фразы "если вы добьетесь таких результатов как у меня" я понял что имею дело с профи  поэтому и прошу показать профит на реальном счёте (это на счёт результатов) 

а так мне пофиг гуру ВЫ или ещё кто ...  особенно после Kisselevs Stoxastik я вообще ниже плинтуса ...

а вот покажите стейт с реала за годик работы вашего эксперта да с прибылью ну скажем процентов 300 вот тогда будем обсуждать результаты...

PS кстати - как стохастик - помог? проверку в реале прошёл? пользоваться можно?  или тупо на продажу замутил?  ..... ;}

1...340341342343344345346347348349350351352353354...507
Новый комментарий