Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 540
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже на начальной стадии были поставлены следующие требования к проектируемой системе:
1. независимость от рабочего инструмента (форекс, фьючерсы, акции, ... пятна на солнце ... т.е. любые динамические процессы)
2. работоспособность вне зависимости от ТФ
2011.07.08 09:29 #98
Для тех, кто в теме, понятна вся сложность задачи.
Кстати говоря, эта задача в полной мере не решена ещё никем в мире.
Уже на начальной стадии были поставлены следующие требования к проектируемой системе:
1. независимость от рабочего инструмента (форекс, фьючерсы, акции, ... пятна на солнце ... т.е. любые динамические процессы)
2. работоспособность вне зависимости от ТФ
2011.07.08 09:29 #98
Для тех, кто в теме, понятна вся сложность задачи.
Кстати говоря, эта задача в полной мере не решена ещё никем в мире.
Я уважаю ваши закидоны и лояльно к ним отношусь.
Но, относительно данной постановки задачи. единственное напрашивающееся решение - это пустое множество. Оно идеально удовлетворяет всем требованиям.
Я уважаю ваши закидоны и лояльно к ним отношусь.
Но, относительно данной постановки задачи. единственное напрашивающееся решение - это пустое множество. Оно идеально удовлетворяет всем требованиям.
Наука рубежа ХIХ-ХХ веков против таких полётов, она отвергает их начисто. Каждому мало-мальски образованному человеку был известен категорический вывод науки: полёт на аппаратах тяжелее воздуха невозможен. Не-воз-мо-жен! На воздушных шарах - пожалуйста, на дирижаблях - сколько угодно, а на этих крылатых этажерках - нет, никогда и ни за что.
Вот, к примеру, мнение крупного английского учёного, барона Кельвина, который блестяще проявил себя во многих сферах физики - термодинамике, электричестве, магнетизме, который изобрёл множество электроизмерительных и мореходных инструментов. Эрудиция, ум, голова! И что Кельвин говорит в 1895 году? А вот что он говорит:
- Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут.
Не мо-гут!
Такова физика; а что по этому поводу думает математика? А математика думает то же самое. Известнейший профессор математики Саймон Ньюком, чей авторитет признан во всём мире, включая, к слову, и Россию (Ньюком был иностранным почётным членом Петербургской академии наук), заявляет совершенно чётко:
- Никакие сочетания механизмов и известных форм энергии не могут заставить полететь любой аппарат тяжелее воздуха.
И сказано это в том самом 1903 году.
Вот так. Вот что говорит наука - и физика, и математика.
=========================================================
Вот так вот. Тогда тоже было единственное решение - пустое множество. ;))
Всего то лишь сто лет прошло с тех пор, и сказка стала былью. А каких вершин в своём развитии достигла авиация к сегодняшнему дню! И это далеко не предел!
Наука рубежа ХIХ-ХХ веков против таких полётов, она отвергает их начисто. Каждому мало-мальски образованному человеку был известен категорический вывод науки: полёт на аппаратах тяжелее воздуха невозможен. Не-воз-мо-жен! На воздушных шарах - пожалуйста, на дирижаблях - сколько угодно, а на этих крылатых этажерках - нет, никогда и ни за что.
Вот, к примеру, мнение крупного английского учёного, барона Кельвина, который блестяще проявил себя во многих сферах физики - термодинамике, электричестве, магнетизме, который изобрёл множество электроизмерительных и мореходных инструментов. Эрудиция, ум, голова! И что Кельвин говорит в 1895 году? А вот что он говорит:
- Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут.
Не мо-гут!
Такова физика; а что по этому поводу думает математика? А математика думает то же самое. Известнейший профессор математики Саймон Ньюком, чей авторитет признан во всём мире, включая, к слову, и Россию (Ньюком был иностранным почётным членом Петербургской академии наук), заявляет совершенно чётко:
- Никакие сочетания механизмов и известных форм энергии не могут заставить полететь любой аппарат тяжелее воздуха.
И сказано это в том самом 1903 году.
Вот так. Вот что говорит наука - и физика, и математика.
=========================================================
Вот так вот. Тогда тоже было единственное решение - пустое множество. ;))
Всего то лишь сто лет прошло с тех пор, и сказка стала былью. А каких вершин в своём развитии достигла авиация к сегодняшнему дню! И это далеко не предел!
и правильно говорят - "Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут". в этом выражении ничего не говориться о скорости летательного аппарата, причем не говориться в какой среде.
вот ты, Автомат, летать умеешь? - нет? хм. я так и думал.
если тебе придать хорошего ускорения, то бишь, пинка, то взлетишь. мало того, взлетит любой предмет, даже твоё пенсне.
однако, для того, что бы уменьшить силу пинка, и затрачиваемую энергию, необходимо придать тебе форму "крыла", это такая форма, при которой скорость движения окружающей среды сверху выше, чем снизу, а знал бы ты хоть немного динамику жидкостей и газов, то понял бы, что возникает подъёмная сила, ибо давление на поверхность ниже тогда, когда скорость среды выше.
вот, для того, что бы сделать рентабельным полёты таких как ты, впрочем как и я, не имеющих формы тела вообще и конечностей в частности подходящей формы, стали создавать летательные аппараты, причем тяжелее воздуха и походящей для рентабельных полётов формы. но, как и прежде, самыми рентабельными остаются летательные аппараты легче воздуха.
из вышеизложенного следует, что в безвоздушном пространстве не поможет тебе твоя форма тела, даже если изловчишься, но так, на орбите Земля летают множество аппаратов мало того что тяжелее воздуха, но и не имеющих подходящей формы для полетов в плотной среде, а им этого и не надо, они движутся с ускорением! - о чем и было сказано выше.
вывод, твой трактор не полетит, нет силы, которая заставит его сделать это, и нет формы, которая поможет ему не погрузиться на дно. Эквити - показатель соотношения тяговой силы к массе применительно к торговым системам. Ладно. про трактор я так зря... полетит он, полетит... ну как как полетит, поедет...
Наука рубежа ХIХ-ХХ веков против таких полётов, она отвергает их начисто. Каждому мало-мальски образованному человеку был известен категорический вывод науки: полёт на аппаратах тяжелее воздуха невозможен. Не-воз-мо-жен! На воздушных шарах - пожалуйста, на дирижаблях - сколько угодно, а на этих крылатых этажерках - нет, никогда и ни за что.
Вот, к примеру, мнение крупного английского учёного, барона Кельвина, который блестяще проявил себя во многих сферах физики - термодинамике, электричестве, магнетизме, который изобрёл множество электроизмерительных и мореходных инструментов. Эрудиция, ум, голова! И что Кельвин говорит в 1895 году? А вот что он говорит:
- Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут.
Не мо-гут!
Такова физика; а что по этому поводу думает математика? А математика думает то же самое. Известнейший профессор математики Саймон Ньюком, чей авторитет признан во всём мире, включая, к слову, и Россию (Ньюком был иностранным почётным членом Петербургской академии наук), заявляет совершенно чётко:
- Никакие сочетания механизмов и известных форм энергии не могут заставить полететь любой аппарат тяжелее воздуха.
И сказано это в том самом 1903 году.
Вот так. Вот что говорит наука - и физика, и математика.
=========================================================
Вот так вот. Тогда тоже было единственное решение - пустое множество. ;))
Всего то лишь сто лет прошло с тех пор, и сказка стала былью. А каких вершин в своём развитии достигла авиация к сегодняшнему дню! И это далеко не предел!
Скорее всего фраза вырвана из контекста или вообще про другую область сказана. Либо это совсем странные ученые. Не могли физики и математики в 20 веке так заблуждаться, просто наблюдение за природой давало им массу примеров - животный мир, бумажный самолетик (наверное тогда птичка была - оригами), салюты известны с очень давних времен, огнестрельное оружие вовсю применялось, баллистика уже давно не была тайной:
Первые исследования относительно формы кривой полета снаряда (из огнестрельного оружия) сделал в 1537 году Тарталья. Галилей установил при посредстве законов тяжести свою параболическую теорию, в которой не было принято во внимание влияние сопротивления воздуха на снаряды. Теорию эту можно применить без большой ошибки к исследованию полета ядер только при небольшом сопротивлении воздуха.
Изучением законов воздушного сопротивления мы обязаны Ньютону, который доказал в 1687 году, что кривая полета не может быть параболой.
Бенджамин Робинс [en] (в 1742 году) занялся определением начальной скорости ядра и изобрел употребляемый и поныне баллистический маятник.
Первое настоящее решение основных задач баллистики дал знаменитый математик Эйлер. Дальнейшее движение баллистике дали Гуттон, Ломбард (1797 год) и Обенгейм (1814 год).
С 1820 года влияние трения стало все более и более изучаться, и в этом отношении много работали физик Магнус, французские ученые Пуассон и Дидион и прусский полковник Отто.
Воздушный змей! Ломоносов и Рихман в 18 веке воздушных змеев запускали, чтобы поймать молнию, два не самых последних ученых того времени явно понимали что змей тяжелее воздуха =)
https://www.google.com/search?client=opera&q=полёт+на+аппаратах+тяжелее+воздуха+невозможен&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Полюбуйтесь. ;))
Конечно, были разные точки зрения. Но мнение крупного учёного всегда было в цене. И тут-то оказался прокол...
И тогда, и сейчас, и всегда мнение авторитета было очень весомым. (чего только стОят постоянно мелькающие здесь на форуме ссылки дилетантов на нобелевских лауреатов)
Всегда надо помнить, что человеку свойственно ошибаться, и поэтому, не сотвори себе кумира.
https://www.google.com/search?client=opera&q=полёт+на+аппаратах+тяжелее+воздуха+невозможен&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Полюбуйтесь. ;))
Можете привести ссылку на первоисточник? А то в интернете любят цитировать друг друга, и становится не понятно, "был ли мальчик".
https://pikabu.ru/story/istoriya_odnogo_isporchennogo_telefona_4765808
Я же вот что вижу:
"Часто можно слышать, что Ньюком пытался научно доказать, что летательный аппарат тяжелее воздуха летать не может как раз незадолго до полёта братьев Райт. Строго говоря, это не соответствует действительности. Действительно, в 1870-х годах Ньюком очень критично относился к работе Самюэля Лэнгли, в которой тот заявлял, что он мог бы построить летательный аппарат, приводимый в движение паровым двигателем. А в 1903 году он писал уже не так категорично:
"
Ссылка
Уже на начальной стадии были поставлены следующие требования к проектируемой системе:
1. независимость от рабочего инструмента (форекс, фьючерсы, акции, ... пятна на солнце ... т.е. любые динамические процессы)
2. работоспособность вне зависимости от ТФ
Задача примерно как решить построить машину, которая будет по дороге ехать как ламба, а по грунтовке - как нива, ну это явная утопия, потому что инструменты очевидно и существенно разные; на одной козе к ним не подъехать, по любому потребуется адаптация под конкретную среду.
Можете привести ссылку на первоисточник? А то в интернете любят цитировать друг друга, и становится не понятно, "был ли мальчик".
https://www.mql5.com/go?link=https://pikabu.ru/story/istoriya_odnogo_isporchennogo_telefona_4765808
Понимаю твою заинтересованность.
Тебе ничто не мешает заняться поиском первоисточников самостоятельно.