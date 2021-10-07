Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 543

Новый комментарий
 
PapaYozh #:
Я смотрю, трактористка тоже преодолела половину пути к стопауту.

неправильный у них семейный подряд 

надо было "послушай женщину и сделай наоборот", то есть трактор и трактористка должны торговать против друг-друга ;-) тогда в сумме всего минус 2 спреда, а у кого-то глядишь и плюс покажется

как хитросделанные сигнальщики

 
Олег avtomat #:



Зря ты супругу втянул в эту авантюру, без щей останешься. ;)

 
PapaYozh #:


Зря ты супругу втянул в эту авантюру, без щей останешься. ;)

Дочь
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Дочь

Жена

 
Главное поддерживать баланс.
 
Uladzimir Izerski #:
Главное поддерживать баланс.

меняя инвест, как у некоторых?

;)

[Удален]  

 

.

ух, сколько вас слетелось!

устроили тут птичий базар...

Кыш, пернатые!

 
Олег avtomat #:

 

.

ух, сколько вас слетелось!

устроили тут птичий базар...

Кыш, пернатые!

А ты для чего ветку создал и кому пишешь тут, не сам с собой случаем? 
;)
[Удален]  

 

.

 

69

*


Нельзя сказать, что это неожиданность.


89

1...536537538539540541542543544545546547548549550551
Новый комментарий