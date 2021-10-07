Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 543
Я смотрю, трактористка тоже преодолела половину пути к стопауту.
неправильный у них семейный подряд
надо было "послушай женщину и сделай наоборот", то есть трактор и трактористка должны торговать против друг-друга ;-) тогда в сумме всего минус 2 спреда, а у кого-то глядишь и плюс покажется
как хитросделанные сигнальщики
Зря ты супругу втянул в эту авантюру, без щей останешься. ;)
Дочь
Жена
Главное поддерживать баланс.
меняя инвест, как у некоторых?
;)
.
ух, сколько вас слетелось!
устроили тут птичий базар...
Кыш, пернатые!
.
.
69
Нельзя сказать, что это неожиданность.