Да я понимаю. Чтобы иметь какие-то шансы на чемпионате, загрузка депозита должна быть по максимуму и, как следствие, без больших просадок не обойтись.
в максимальной нагрузке 80% , 800 пунктов 5-ти знаков это +60% (или минус если в другую сторону).
итого чтобы побить г-на Вильямса (12-кратный рост) досточно сразу 6 раз подряд не ошибиться :-)
Без фиксации убытков в любом виде - система обречена.
Это спорное утверждение.
зы
Ты никогда не будешь достаточно знать, если не будешь знать больше чем достаточно.
Это проверка устойчивости в рамках подготовки к чемпионату.
Если это ответ? То спасибо и за это.(((
О каком чемпионате речь идет?
Может и мне интересно будет поучаствовать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.07.14 11:27
Готовлюсь к чемпионату World Cup Trading Championships® 2022 в категории FOREX (All Others)
Приглашаю всех желающих поучаствовать в чемпионате.
посмотри на время написания - произошла накладка
Твоя обидчивость бежит впереди разума.
Да я понимаю. Чтобы иметь какие-то шансы на чемпионате, загрузка депозита должна быть по максимуму и, как следствие, без больших просадок не обойтись.
Всё не совсем так плохо. Всё намного лучше.
По максимуму грузить не обязательно. Без больших просадок можно обойтись.
