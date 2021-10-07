Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трактористку из такой просадки будет трудно вытащить. Но чем черт не шутит.
У меня открыт канал, так там парень с 4 долларов начинает и раскручивает депо. А тут 15. Если аккуратно, то можно сказать еще не всё потеряно.
евреев развелось хитрожопых
Вы попадаете под статью: Разжигание национальной розни. Бан не избежать. Не меньше месяца.
Не меньше месяца.
Эх, стереотипы мышления, основанные на невежестве, укоренены в обществе.
Вы попадаете под статью: Разжигание национальной розни. Бан не избежать. Не меньше месяца.
вот и не разжигай дальше. трепешься
Справедливости ради, периодическое пополнение депозита - это метода других ваших пациентов - экспериментаторов и обладателей формулЕ)
Можно прийти к синтезу наших подходов - представить себе универсальную машину, которая хорошо летает и также хорошо перемещается под землёй) Могут конечно сказать что такая машина практически невозможна, но постоянная безубыточная торговля (о которой грезит топикстартер) возможна ещё меньше)
Просто потрясен, насколько синхронном мы размышляем). Тоже хотел предложить аэроплан с буровой установкой - Буроплан. Набирает высоту пока есть топливо, потом пикирует и бурит в его поисках. Предельная глубина бурения: -100%. Если Буроплан топливо не обнаружит, то вариантов два: либо дозаправить, либо пристрелить из автомата (так вот, оказывается, для чего Олегу нужен автомат!) и сделать новый Буроплан. Такой же бессмысленный и беспощадный. Вроде получилась вполне непротиворечивая модель )).
Олег, не отвлекайся. Тебе необходимо не только отслеживать рынок,- с этим ты справляешься вполне успешно, но и распознавать точки его разворота, адаптируя алгоритм. Я бы добавил распознавание точек перегиба и немедленно убрал бы верхние производные со входа алгоритма до перехода на экстенсивный участок.
Просто потрясен, насколько синхронном мы размышляем). Тоже хотел предложить аэроплан с буровой установкой - Буроплан. Набирает высоту пока есть топливо, потом пикирует и бурит в его поисках. Предельная глубина бурения: -100%. Если Буроплан топливо не обнаружит, то вариантов два: либо дозаправить, либо пристрелить из автомата (так вот, оказывается, для чего Олегу нужен автомат!) и сделать новый Буроплан. Такой же бессмысленный и беспощадный. Вроде получилась вполне непротиворечивая модель )).
Доктор, в конце 70-х был знаком с сотрудницей больницы имени Павлова, г. Киев (Кирилловская больница, поскольку находится в Кирилловском монастыре). Она собирала рисунки душевнобольных. Были совершенно потрясающие рисунки импрессионистов.
Были рисунки и письма Подгорному и Брежневу с предложением собрать танкосамолёт. Очень похожие на Ваши. У автора был сифилис в четвёртой фазе.
Вы попадаете под статью: Разжигание национальной розни. Бан не избежать. Не меньше месяца.
Некошерно, как-то...
Были рисунки и письма Подгорному и Брежневу с предложением собрать танкосамолёт. Очень похожие на Ваши.
Я не предлагаю танкосамолёт. Вы слегка попутали. Я по "траектории" высказываю гипотезу о "модели" (автор "модели" ничего более конструктивного не предлагает). Если девайс сначала устремляется в небо, а потом уходит ниже горизонта, то это, согласитесь, совсем не трактор)).
Я не предлагаю танкосамолёт. Вы слегка попутали. Я по "траектории" высказываю гипотезу о "модели" (автор "модели" ничего более конструктивного не предлагает). Если девайс сначала устремляется в небо, а потом уходит ниже горизонта, то это, согласитесь, совсем не трактор)).
Самолёт, перебравший высоты, а после - сорвавшийся в штопор.