Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 549
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не только воду, но и темную материю. Следи за моими действиями в новом финансовом году. Я осуществлю твои мечты на своём депозите.)) Выбирай любой.
дай бог нашему теляти да волка поймати
дай бог нашему теляти да волка поймати
Выбирай любой вариант 100 или 45.
Предлагаю создавать график перспектив и моего депозита, а не только своего.
Это будет справедливый подход к анализу перспектив? Не правда ли?
Выбирай любой вариант 100 или 45.
Предлагаю создавать график перспектив и моего депозита, а не только своего.
Это будет справедливый подход к анализу перспектив? Не правда ли?
Почему я должен делать за тебя твою работу? Делай сам.
Окончание недели № 6. и Начало недели № 7.
.
.
Тема закрыта. За обсуждение удаленного - бан
Тема закрыта. За обсуждение удаленного - бан
Сама по себе тема заявленная на первых страницах ветки (особенно в контексте процитированной там литературы) достаточно интересна. Посему хотелось бы уточнить - правильно ли я понимаю, что запрещены вообще любые высказывания в этой теме даже без какого-либо упоминания топикстартера?
Сама по себе тема заявленная на первых страницах ветки (особенно в контексте процитированной там литературы) достаточно интересна.
Я бы сказал что заявленная тема изначально бессмысленна, т.к. "динамическая система" подразумевает детерминированность, рынок не подходит сразу по определению.