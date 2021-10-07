Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 538

Uladzimir Izerski:

Люди же пишут в научных журналах не закусывая.

"Считается, что когда в юрском периоде, примерно 200 миллионов лет назад, суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу Земли, начал распадаться, то сперва он разделился на два континента: Лавразию в Северном полушарии и Гондвану — в южном. Затем Лавразия, в свою очередь, раскололась на Северную Америку и Евразию, и между ними возник Атлантический океан, который с тех пор непрерывно расширяется. Осью расширения, или спрединга, служит протягивающийся вдоль всей центральной части Атлантического океана разлом в земной коре. С двух сторон от него за счет поступления расплавов из мантии формируется срединно-океанический хребет — он тянется непрерывно от южной оконечности Африки и Южной Америки через Северный полюс до арктических берегов Евразии."

Не только вселенная, но и Атлантический океан расширяется.

Кстати. Многие ученые доказывают, что континенты расходятся, а не океан расширяется. Тогда по идее должен Тихий океан сужаться. Но нигде не пишут об этом и не замечают. Странно. Не видят сзади за собой.)

Скоро океан расширится и покроет всю сушу. Все будем жить на лодках, а Илон Маск и Абрамович на яхтах.

Инвестируем в водород и в плавающие средства. Только никому об этом.

Окончание недели № 5.  и  Начало недели № 6.



 

с экви в 400 рисовать парадный баланс 2000 с гаком это излишне самонадеяно. 

Маржа свободная-то есть ? или демонстрируешь чудеса пересидки до стоп-аута

Maxim Kuznetsov:

с экви в 400 рисовать парадный баланс 2000 с гаком это излишне самонадеяно. 

Маржа свободная-то есть ? или демонстрируешь чудеса пересидки до стоп-аута

Это не самонадеянность, это оптимизм. К тому же, на кого ещё надеяться, если не на себя? )

 
khorosh:

Это не самонадеянность, это оптимизм. К тому же, на кого ещё надеяться, если не на себя? )

тут не оптимизм, тут само(и вообще)обман. Вот заходит новичок в тему - "О ! какой красивый график приложен". А это ОБМАН, вольный/невольный, но он самый

по графику - автомат наторговал уже круче Вильямса :-) Есть чего снять ?? а нетути...филькина грамота. Срамота

 
khorosh:

Это не самонадеянность, это оптимизм. К тому же, на кого ещё надеяться, если не на себя? )

Можно на Илончика Маска.

Пусть комету-ледяную глыбу посадит на Марс, там она растает, появится изобилие воды. Можно будет по графику высаживать растения, деревья и прочее, разводить рыбу и животных. Таким образом заселим эту планету и будем смотреть дальше какие заселять.

khorosh:

Это не самонадеянность, это оптимизм. К тому же, на кого ещё надеяться, если не на себя? )

Это проверка устойчивости в рамках подготовки к чемпионату.
 
Олег avtomat:
Это проверка устойчивости в рамках подготовки к чемпионату.

Да я понимаю. Чтобы иметь какие-то шансы на чемпионате, загрузка депозита должна быть по максимуму и, как следствие, без больших просадок не обойтись.

 
khorosh:

Да я понимаю. Чтобы иметь какие-то шансы на чемпионате, загрузка депозита должна быть по максимуму и, как следствие, без больших просадок не обойтись.

Без фиксации убытков в любом виде - система обречена.

