Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 538
Окончание недели № 5. и Начало недели № 6.
.
с экви в 400 рисовать парадный баланс 2000 с гаком это излишне самонадеяно.
Маржа свободная-то есть ? или демонстрируешь чудеса пересидки до стоп-аута
.
;)))))
Это не самонадеянность, это оптимизм. К тому же, на кого ещё надеяться, если не на себя? )
тут не оптимизм, тут само(и вообще)обман. Вот заходит новичок в тему - "О ! какой красивый график приложен". А это ОБМАН, вольный/невольный, но он самый
по графику - автомат наторговал уже круче Вильямса :-) Есть чего снять ?? а нетути...филькина грамота. Срамота
Можно на Илончика Маска.
Пусть комету-ледяную глыбу посадит на Марс, там она растает, появится изобилие воды. Можно будет по графику высаживать растения, деревья и прочее, разводить рыбу и животных. Таким образом заселим эту планету и будем смотреть дальше какие заселять.
Это проверка устойчивости в рамках подготовки к чемпионату.
Да я понимаю. Чтобы иметь какие-то шансы на чемпионате, загрузка депозита должна быть по максимуму и, как следствие, без больших просадок не обойтись.
Без фиксации убытков в любом виде - система обречена.