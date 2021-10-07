Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 542

Новый комментарий
 

Что то детство вспомнилось.

Раньше были известные гусеничные трактора марки ХТЗ. В детстве я спросил у одного тракториста. Как это ХТЗ расшифровать?

Он как с пулемета ответил: "Хрен Тут Заработаешь!!!" и быстренько полез в кабину. Словцо было покрепче конечно.) На всю жизнь запомнилось.)

Трактор тоже надо правильно называть.

 
PapaYozh #:

Ой...

По-моему, у тебя клюёт.

;)

риск = 500% при росте = 125% это вам не шухры мухры....

иначе и не будет

неверно решена все та же задачка про яблочки

обычно рост риска принимают в 6 раз меньше прироста

 
Олег avtomat #:

Каждому мало-мальски образованному человеку известен категорический вывод науки: полёт на аппаратах тяжелее воздуха невозможен.

- Не-воз-мо-жен!

- Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут.

- Не мо-гут!

- Никакие сочетания механизмов и известных форм энергии не могут заставить полететь любой аппарат тяжелее воздуха.

Вот так. Вот что говорит наука - и физика, и математика.

В таком случае может имеет смысл поработать над имиджем торговой системы. Сделать, так сказать, ребрендинг. Переименовать ну, например, в АЭРОПЛАН. 

Поэтично, символично, и более точно отражает суть вашего творения.

 
Доктор #:

В таком случае может имеет смысл поработать над имиджем торговой системы. Сделать, так сказать, ребрендинг. Переименовать ну, например, в АЭРОПЛАН. 

Поэтично, символично, и более точно отражает суть вашего творения.

Аэроплан !

Это-ж классика, почти в тему :-)


 
Олег avtomat #:


 Баланс будешь пополнять на этой неделе или на следующей? (с)
[Удален]  
Dmytryi Nazarchuk #:
 Баланс будешь пополнять на этой неделе или на следующей? (с)

Прилетел очередной попугай.

На жердь!

 
Олег avtomat #:


Совет тебе бесплатно - на кубок Робинса не иди с минимальным депозитом. Закладывай квартиру, все имущество, родных, почку, продавай все. Иначе не дойдет

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Совет тебе бесплатно - на кубок Робинса не иди с минимальным депозитом. Закладывай квартиру, все имущество, родных, почку, продавай все. Иначе не дойдет

не надо всё закладывать. почки одной будет достаточно. а лучше печень - она отрастает заново, ведь Олег настойчивый, будет пытаться снова и снова. 

 
Я смотрю, трактористка тоже преодолела половину пути к стопауту.
 
PapaYozh #:
Я смотрю, трактористка тоже преодолела половину пути к стопауту.
дему льют, какой уж там реал ...........
1...535536537538539540541542543544545546547548549...551
Новый комментарий