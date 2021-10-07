Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 542
Что то детство вспомнилось.
Раньше были известные гусеничные трактора марки ХТЗ. В детстве я спросил у одного тракториста. Как это ХТЗ расшифровать?
Он как с пулемета ответил: "Хрен Тут Заработаешь!!!" и быстренько полез в кабину. Словцо было покрепче конечно.) На всю жизнь запомнилось.)
Трактор тоже надо правильно называть.
Ой...
По-моему, у тебя клюёт.
;)
риск = 500% при росте = 125% это вам не шухры мухры....
иначе и не будет
неверно решена все та же задачка про яблочки
обычно рост риска принимают в 6 раз меньше прироста
Каждому мало-мальски образованному человеку известен категорический вывод науки: полёт на аппаратах тяжелее воздуха невозможен.
- Не-воз-мо-жен!
- Летательные аппараты тяжелее воздуха летать не могут.
- Не мо-гут!
- Никакие сочетания механизмов и известных форм энергии не могут заставить полететь любой аппарат тяжелее воздуха.
Вот так. Вот что говорит наука - и физика, и математика.
В таком случае может имеет смысл поработать над имиджем торговой системы. Сделать, так сказать, ребрендинг. Переименовать ну, например, в АЭРОПЛАН.
Поэтично, символично, и более точно отражает суть вашего творения.
Аэроплан !
Это-ж классика, почти в тему :-)
Баланс будешь пополнять на этой неделе или на следующей? (с)
Прилетел очередной попугай.
На жердь!
Совет тебе бесплатно - на кубок Робинса не иди с минимальным депозитом. Закладывай квартиру, все имущество, родных, почку, продавай все. Иначе не дойдет
не надо всё закладывать. почки одной будет достаточно. а лучше печень - она отрастает заново, ведь Олег настойчивый, будет пытаться снова и снова.
Я смотрю, трактористка тоже преодолела половину пути к стопауту.