Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 541
Задача примерно как решить построить машину, которая будет по дороге ехать как ламба, а по грунтовке - как нива, ну это явная утопия, потому что инструменты очевидно и существенно разные; на одной козе к ним не подъехать, по любому потребуется адаптация под конкретную среду.
Вот и ответ на отрицание, содержащийся в самом отрицании. ;))
Понимаю твою заинтересованность.
Тебе ничто не мешает заняться поиском первоисточников самостоятельно.
Я привел тебе цитату, но мне не трудно повторить:
"Часто можно слышать, что Ньюком пытался научно доказать, что летательный аппарат тяжелее воздуха летать не может как раз незадолго до полёта братьев Райт. Строго говоря, это не соответствует действительности."
Перечитай пару раз, может, поймёшь, что не надо повторять фразы как попугай, коих ты так любишь.
Ищите и обрящете.
Ждём тракториста трактористку трактористёнка с ограничением на просадку)
пустомеля
.
;)))
Ой...
По-моему, у тебя клюёт.
;)
Ой...
По-моему, у тебя клюёт.
;)
да что ж такое... никогда такого не было и вот опять...