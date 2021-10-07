Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 437
Замечательная лекция.
Часть 1.
.
Замечательная лекция.
Часть 2.
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {1;1;1}
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {1;1;2}
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {1;2;2}
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {2;2;2}
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {2;2;1}
.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {2;1;1}
.
Особо отмечу: в модели только волны, ничего кроме волн.
И при этом везде на картинках результирующего движения можно увидеть знакомые фигуры - флаги, треугольники, голова-плечи, и прочее, прочее, прочее.