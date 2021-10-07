Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 434

Ноябрь закончился. Неделя закончилась.

Результат:

 

И перспективы на декабрь:

 

Наиболее важные события недели:
2 Декабря Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от ISM
3 Декабря Валовой внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи
3 Декабря Валовой внутренний продукт (ВВП) Бразилии
3 Декабря Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
Декабря Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии
4 Декабря Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP
5 Декабря Изменение занятости в Европейском Союзе
5 Декабря Индекс менеджеров по закупкам в Канаде от Ivey
6 Декабря Изменение занятости населения в Канаде
6 Декабря Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
Закончилась первая неделя декабря.

Результат:

 

и дальнейшие перспективы к НГ:

 

Олег avtomat:

и дальнейшие перспективы к НГ:

 

да неужеле у Олега что-то получилось

и кстати таблица по статистике под графиком, у MQ крайне не информативная, наймите уже специалиста по визуальному восприятию, человек который это изобрел уже давно должен быть в аду.

 
Fast235:

да неужеле у Олега что-то получилось

и кстати таблица по статистике под графиком, у MQ крайне не информативная, наймите уже специалиста по визуальному восприятию, человек который это изобрел уже давно должен быть в аду.

А предложите свой вариант, было бы очень интересно посмотреть на него. 

 
Dmitry Fedoseev:

А предложите свой вариант, было бы очень интересно посмотреть на него. 

я не специалист, смотрю что несколько рядов данных, и напротив их цифры, это просто смех, пригласи любого специалиста, он скажет что в этой куче цифр и текста просто каша,

попробуй сам сходу направить взгяд в нужную тебе графу, каждый раз когда я смотрю в эту таблицу - нужно напрягаться, чтобы найти интересующий параметр в отчете.

 
Олег avtomat:

Закончилась первая неделя декабря.

Результат:


Получить такой результат не очень трудно.

Вот если бы показали с какой максимальной просадкой по средствам всё это получено, то уже можно было оценить этот результат.

Petros Shatakhtsyan:

Получить такой результат не очень трудно.

Вот если бы показали с какой максимальной просадкой по средствам всё это получено, то уже можно было оценить этот результат.

МТ4 такой информации в отчёте не предоставляет. А я по этому поводу не заморачиваюсь.

