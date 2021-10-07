Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 434
Ноябрь закончился. Неделя закончилась.
Результат:
.
И перспективы на декабрь:
.
Наиболее важные события недели:
Закончилась первая неделя декабря.
Результат:
.
и дальнейшие перспективы к НГ:
.
.
да неужеле у Олега что-то получилось
и кстати таблица по статистике под графиком, у MQ крайне не информативная, наймите уже специалиста по визуальному восприятию, человек который это изобрел уже давно должен быть в аду.
А предложите свой вариант, было бы очень интересно посмотреть на него.
я не специалист, смотрю что несколько рядов данных, и напротив их цифры, это просто смех, пригласи любого специалиста, он скажет что в этой куче цифр и текста просто каша,
попробуй сам сходу направить взгяд в нужную тебе графу, каждый раз когда я смотрю в эту таблицу - нужно напрягаться, чтобы найти интересующий параметр в отчете.
Закончилась первая неделя декабря.
Результат:
Получить такой результат не очень трудно.
Вот если бы показали с какой максимальной просадкой по средствам всё это получено, то уже можно было оценить этот результат.
МТ4 такой информации в отчёте не предоставляет. А я по этому поводу не заморачиваюсь.