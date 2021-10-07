Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 431
Новое -- хорошо забытое старое.
.
Сегодня получил поздравления от ДЦ. Спасибо за поздравление.
Мелочь, а приятно. ;)
Да, не просто... минимальный лот 0.01 кушает половину средств (~~5$). Плечо 200.
Но ничё, прорвёмся ;)
Хороший день сегодня выдался ;)
.и без убытков ;))
По условиям этой HappyBirthday-акции, Bonus=10$ зачислен в виде кредита ("Кредит") сроком на 3 месяца, по истечении которых бонус будет списан. Все заработанные денюшки ("Баланс") доступны для вывода со счёта. Кроме того, бонус будет списан, если Баланс 10-кратно превысит Кредит, т.е. если Баланс>100$, или если "Средства">110$ (Средства=Баланс+Кредит+Прибыль).
Вот такие условия.
И это вполне приемлемые условия для проведения эксперимента, имеющего целью выяснить, сколько получится заработать с нуля за три месяца.
Эксперимент стартовал 08 августа 2019 года.
Под этот эксперимент надо составить подходящую эволюционную модель, дающую возможность разносторонне анализировать и прогнозировать движение (качество, устойчивость и прочие характеристики). Составлением этой модели я сейчас и займусь, чтобы к понедельнику она была уже готова.
HappyBirthday
.
Планирование осуществляется на основании фактических данных.
На каждом шаге производится корректировка плановой траектории.
Великая печать.
К вопросу об управлении рынком.