Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 431

Новое -- хорошо забытое старое.

  
Сегодня получил поздравления от ДЦ. Спасибо за поздравление.


Мелочь, а приятно.  ;)

Да, не просто... минимальный лот 0.01 кушает половину средств (~~5$).  Плечо 200.

Но ничё, прорвёмся ;)

Хороший день сегодня выдался ;)

 

и без убытков  ;))
По условиям этой HappyBirthday-акции, Bonus=10$ зачислен в виде кредита ("Кредит") сроком на 3 месяца, по истечении которых бонус будет списан. Все заработанные денюшки ("Баланс") доступны для вывода со счёта. Кроме того, бонус будет списан, если Баланс 10-кратно превысит Кредит, т.е. если Баланс>100$, или если "Средства">110$  (Средства=Баланс+Кредит+Прибыль).  

Вот такие условия.

И это вполне приемлемые условия для проведения эксперимента, имеющего целью выяснить, сколько получится заработать с нуля за три месяца.

Эксперимент стартовал 08 августа 2019 года.

Под этот эксперимент надо составить подходящую эволюционную модель, дающую возможность разносторонне анализировать и прогнозировать движение (качество, устойчивость и прочие характеристики). Составлением этой модели я сейчас и займусь, чтобы к понедельнику она была уже готова.

HappyBirthday

HappyBirthday 

Планирование осуществляется на основании фактических данных.

На каждом шаге производится корректировка плановой траектории.

Великая печать.

К вопросу об управлении рынком.


https://kniganews.org/2013/11/20/qph-as-it-is/ 
