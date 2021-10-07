Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 380
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
.
судя по лог.шкале - ты ещё и лоты увеличивал ? вполне мог сорваться просто по ММ, даже имея правильную стратегию с высоким положительным МО
К случаю, так как ветку читают не только отпетые профи, краткая памятка новичкам по управлению капиталом:
- к своей стратегии определяете убыток по неудачной сделке и (опционально, ибо сложно) её вероятность.
- определяете сколько таких неудач может выдержить баланс (или баланс подбираете под это число). Это всегда целое число, скажем Q, это "техническая надёжность" или "шагов до края"
- никакая ваша операция не должна её уменьшать. Снятие "сливок" не должно приводить к уменьшению текущего Q, пополнение должно его увеличивать. Соотв. и увеличивать лот сделок можно только при достижении некоей планки. Нарушение правил превращает стратегию в азартную игру "кто раньше обнулит ваш счёт, вы или рынок"
- если отобразить упомянутые выше "планки" на график баланса, то они образуют параболу,имеют квадратичный рост. (и растут шустрее самого баланса)
Поэтому принцип лот=%%от баланса или эквити ведёт к закономерному фиаско. Но даёт эстетическое наслаждение от вида кривой и собственной гениальности :-)
- торговля мизерными лотами, близкими к LOTSTEP практически исключает возможность наращивать объёмы.
- зато те средства которые заработаны выше текущей "планки" можно при необходимости "занять у стратегии", ей от них ни тепло не холодно. А вам может требуются на другом счёте или просто до зарплаты.
- в какой-то момент дистанция до следующей "планки" становится весьма большой, недостижимой за разумное время - это предел инвест.ёмкости счёта, теперь только снятия...
судя по лог.шкале - ты ещё и лоты увеличивал ? вполне мог сорваться просто по ММ, даже имея правильную стратегию с высоким положительным МО
У меня здесь две статьи про вычисление оптимального риска - первая и вторая.
.
судя по лог.шкале - ты ещё и лоты увеличивал ? вполне мог сорваться просто по ММ, даже имея правильную стратегию с высоким положительным МО
К случаю, так как ветку читают не только отпетые профи, краткая памятка новичкам по управлению капиталом:
- к своей стратегии определяете убыток по неудачной сделке и (опционально, ибо сложно) её вероятность.
- определяете сколько таких неудач может выдержить баланс (или баланс подбираете под это число). Это всегда целое число, скажем Q, это "техническая надёжность" или "шагов до края"
- никакая ваша операция не должна её уменьшать. Снятие "сливок" не должно приводить к уменьшению текущего Q, пополнение должно его увеличивать. Соотв. и увеличивать лот сделок можно только при достижении некоей планки. Нарушение правил превращает стратегию в азартную игру "кто раньше обнулит ваш счёт, вы или рынок"
- если отобразить упомянутые выше "планки" на график баланса, то они образуют параболу,имеют квадратичный рост. (и растут шустрее самого баланса)
Поэтому принцип лот=%%от баланса или эквити ведёт к закономерному фиаско. Но даёт эстетическое наслаждение от вида кривой и собственной гениальности :-)
- торговля мизерными лотами, близкими к LOTSTEP практически исключает возможность наращивать объёмы.
- зато те средства которые заработаны выше текущей "планки" можно при необходимости "занять у стратегии", ей от них ни тепло не холодно. А вам может требуются на другом счёте или просто до зарплаты.
- в какой-то момент дистанция до следующей "планки" становится весьма большой, недостижимой за разумное время - это предел инвест.ёмкости счёта, теперь только снятия...
Не следует забывать, что для реал-счетов и демо-счетов совершенно разные цели. Если о целях забыть, то весьма разумные требования могут превратиться в свою противоположность.
У меня здесь две статьи про вычисление оптимального риска - первая и вторая.
Я добросовестно прочитал эти две ваши статьи, от начала до конца, хотя и без "пометок карандашом на полях" и без контроля правильности всех промежуточных выкладок, но достаточно внимательно, чтобы увидеть суть вашего подхода при рассмотрении как самих рыночных движений, так и действий трейдера на этих движениях.
По-видимому, если бы исходные тезисы, принятые вами в качестве аксиом, лежащие в основе вашей теории, были бы истинными, то выводы теории были бы верными. Однако эти тезисы не являются истинными, они ложны, они ошибочны. И, следовательно, выводы, основанные на них, мягко говоря, не заслуживают полного доверия. Хотя результаты вычислений ("соответствует 1.5% риска в каждой сделке от капитала") укладываются в общепринятые рамки риск-менеджмента. Но дело в том, что и риск-менеджмент базируется на этих же ложных исходных постулатах. Как говорится, круг замкнулся ;)
Первый ложный тезис : Рынок случаен. (типа первичного хаоса, не имеющего никаких закономерностей). Этот ложный тезис не соответствует действительности.
Второй ложный тезис : Действия трейдера случайны. (типа обезьяны, бессмысленно бьющей по клавишам). Этот ложный тезис не соответствует действительности.
Третий ложный тезис : "Но, как мы знаем, при симметричном случайном блуждании никакая прибыльная система невозможна." (это цитата из вашей статьи). Откуда только взялось это обобщающее "мы знаем", никем не доказанное и ничем не подтверждённое... Здесь следовало бы вам говорить не "мы знаем", а "мы верим". Ну а это уже из другой категории ;)
(На самом деле, на симметричном СБ прибыльная система возможна. Составить прибыльную систему намного проще на СБ, чем на ВР)
================
Мой подход в корне отличен от вашего. Соответственно и РМ иной.
Я добросовестно прочитал эти две ваши статьи, от начала до конца, хотя и без "пометок карандашом на полях" и без контроля правильности всех промежуточных выкладок, но достаточно внимательно, чтобы увидеть суть вашего подхода при рассмотрении как самих рыночных движений, так и действий трейдера на этих движениях.
По-видимому, если бы исходные тезисы, принятые вами в качестве аксиом, лежащие в основе вашей теории, были бы истинными, то выводы теории были бы верными. Однако эти тезисы не являются истинными, они ложны, они ошибочны. И, следовательно, выводы, основанные на них, мягко говоря, не заслуживают полного доверия. Хотя результаты вычислений ("соответствует 1.5% риска в каждой сделке от капитала") укладываются в общепринятые рамки риск-менеджмента. Но дело в том, что и риск-менеджмент базируется на этих же ложных исходных постулатах. Как говорится, круг замкнулся ;)
Первый ложный тезис : Рынок случаен. (типа первичного хаоса, не имеющего никаких закономерностей). Этот ложный тезис не соответствует действительности.
Второй ложный тезис : Действия трейдера случайны. (типа обезьяны, бессмысленно бьющей по клавишам). Этот ложный тезис не соответствует действительности.
Третий ложный тезис : "Но, как мы знаем, при симметричном случайном блуждании никакая прибыльная система невозможна." (это цитата из вашей статьи). Откуда только взялось это обобщающее "мы знаем", никем не доказанное и ничем не подтверждённое... Здесь следовало бы вам говорить не "мы знаем", а "мы верим". Ну а это уже из другой категории ;)
(На самом деле, на симметричном СБ прибыльная система возможна. Составить прибыльную систему намного проще на СБ, чем на ВР)
================
Мой подход в корне отличен от вашего. Соответственно и РМ иной.
Моя теория довольно проста. В ней риск - обычная выборочная величина (как среднее, например). Но её устройство сложнее (чем среднее) и для получения её функции распределения приходится прибегать к моделированию Монте-Карло. Для выбора конкретного значения риска надо задать уровень значимости и взять соответствующий ему квантиль. То есть 1.5% - это значение соответствующее некоторому конкретному уровню значимости. Этот уровень можно увеличить и получить большее значение для риска, но это приведёт к увеличению вероятности того, что система даст малую прибыль и/или большую просадку, оставаясь потенциально прибыльной - примерно то же самое написал выше Maxim Kuznetsov.
1) В поведении рынков очевидна их неопределённость в будущем. Наиболее частый способ математического моделирования этой неопределённости - теория вероятностей. В её рамках цены рассматриваются в виде некоторого случайного процесса.
2) Если цены - случайный процесс, то и капитал трейдера - всегда случайный процесс. Детерминированное преобразование случайного процесса - это тоже случайный процесс. Теоретически, этот процесс может иногда вырождаться в детерминированную функцию. Например, при нулевой позиции он представляет собой константу)
3) При симметричном СБ для любой ТС капитал будет мартингалом - процессом с постоянным математическим ожиданием, равным начальному капиталу. Это означает, что для любой ТС всегда будут как прибыльные, так и убыточные реализации СБ, а в среднем всегда получится нулевой прирост капитала (отрицательный при учёте спреда). Как это происходит - можно легко увидеть даже на стратегии "buy and hold".
В подходах к рынку главное - прибыль, а она бывает и при довольно странных подходах)
Моя теория довольно проста. В ней риск - обычная выборочная величина (как среднее, например). Но её устройство сложнее (чем среднее) и для получения её функции распределения приходится прибегать к моделированию Монте-Карло. Для выбора конкретного значения риска надо задать уровень значимости и взять соответствующий ему квантиль. То есть 1.5% - это значение соответствующее некоторому конкретному уровню значимости. Этот уровень можно увеличить и получить большее значение для риска, но это приведёт к увеличению вероятности того, что система даст малую прибыль и/или большую просадку, оставаясь потенциально прибыльной - примерно то же самое написал выше Maxim Kuznetsov.
1) В поведении рынков очевидна их неопределённость в будущем. Наиболее частый способ математического моделирования этой неопределённости - теория вероятностей. В её рамках цены рассматриваются в виде некоторого случайного процесса.
2) Если цены - случайный процесс, то и капитал трейдера - всегда случайный процесс. Детерминированное преобразование случайного процесса - это тоже случайный процесс. Теоретически, этот процесс может иногда вырождаться в детерминированную функцию. Например, при нулевой позиции он представляет собой константу)
3) При симметричном СБ для любой ТС капитал будет мартингалом - процессом с постоянным математическим ожиданием, равным начальному капиталу. Это означает, что для любой ТС всегда будут как прибыльные, так и убыточные реализации СБ, а в среднем всегда получится нулевой прирост капитала (отрицательный при учёте спреда). Как это происходит - можно легко увидеть даже на стратегии "buy and hold".
В подходах к рынку главное - прибыль, а она бывает и при довольно странных подходах)
Как я понимаю, давая ссылки на свои статьи, вы хотели услышать моё мнение по ним? Или я ошибся, и вы дали ссылки на свои статьи, как на руководство к действию?
1) Вы принимаете модель рынка в виде S(i) = const + N(i), где N(i) - случайный процесс. Это очень наивная и ущербная модель.
Намного ближе к реалиям модель рынка в виде аддитивной смеси S(i) = G(i) + N(i), где G(i) - детерминированная составляющая, а N(i) - случайная составляющая. При этом роль и значение каждой из составляющих различны в различные фазы эволюции процесса.
2) Этот пункт трещит по швам, см. п. 1).
3) Здесь вы сами себе противоречите: в статье вы утверждаете "невозможность", а сейчас заговорили об имеющейся "возможности". Такая возможность действительно имеется, и тем самым опровергается ваше утверждение о "невозможности".
зы
Ваша шутка (если это была шутка) про сигналы с Марса видится мне неуместной, ибо речь там идёт, мягко говоря, о другом.
Как я понимаю, давая ссылки на свои статьи, вы хотели услышать моё мнение по ним? Или я ошибся, и вы дали ссылки на свои статьи, как на руководство к действию?
1) Вы принимаете модель рынка в виде S(i) = const + N(i), где N(i) - случайный процесс. Это очень наивная и ущербная модель.
Намного ближе к реалиям модель рынка в виде аддитивной смеси S(i) = G(i) + N(i), где G(i) - детерминированная составляющая, а N(i) - случайная составляющая. При этом роль и значение каждой из составляющих различны в различные фазы эволюции процесса.
2) Этот пункт трещит по швам, см. п. 1).
3) Здесь вы сами себе противоречите: в статье вы утверждаете "невозможность", а сейчас заговорили об имеющейся "возможности". Такая возможность действительно имеется, и тем самым опровергается ваше утверждение о "невозможности".
зы
Ваша шутка (если это была шутка) про сигналы с Марса видится мне неуместной, ибо речь там идёт, мягко говоря, о другом.
Статьи были приведены как ещё одно подтверждение того известного факта, что чрезмерный риск может сделать прибыльную стратегию убыточной.
В статьях используется вполне распространённая модель результатов торговли, как последовательности сделок с независимыми одинаково распределёнными доходностями. Модель рынка, как таковая, там не строится - приводятся лишь стандартные рассуждения почему сделки можно считать (в некотором приближении) таковыми.
Я не опровергаю утверждение о невозможности заработка на СБ. Я его математически формализую, чтобы желающие могли его проверить самостоятельно, используя теорию стохастического исчисления Ито.