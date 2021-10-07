Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 373

Новый комментарий
[Удален]  

 

.

[Удален]  

 

.

 
Приехали что ли? С разгона без остановок пытался проскочить?
[Удален]  

 

.

 
Олег avtomat:

 

.

Мыло мачало - начинаем сначало ))
 
Fast528:
Приехали что ли? С разгона без остановок пытался проскочить?
У Олега всегда так, по другому он не может.
[Удален]  

Очень большая загрузка депозита -- необходимая мера. Перекраиваю блок принятия решений. Посмотрим, как оно будет.

Сейчас главный приоритет -- максимальный рост. Безубыточность фигурировала лишь как пожелание. Это оказалось ошибкой. Буду ошибку исправлять.

В следующий раз высший приоритет будет назначен безубыточности. 

 
Олег avtomat:

Очень большая загрузка депозита -- необходимая мера. Перекраиваю блок принятия решений. Посмотрим, как оно будет.

Сейчас главный приоритет -- максимальный рост. Безубыточность фигурировала лишь как пожелание. Это оказалось ошибкой. Буду ошибку исправлять.

В следующий раз высший приоритет будет назначен безубыточности. 

Очень интересно!

Неужели, перестал летать в облаках, и начал ловить синицу за хвост,

Думаю у тебя это не получится, но надеюсь на лучшее...

 
Олег avtomat:

Сейчас главный приоритет -- максимальный рост. Безубыточность фигурировала лишь как пожелание. Это оказалось ошибкой. Буду ошибку исправлять.

В следующий раз высший приоритет будет назначен безубыточности. 

Sergey Chalyshev:

Очень интересно!

Думаю у тебя это не получится, но надеюсь на лучшее...

У Олега, насколько я вижу, оч. неплохие индикаторы, т.е., и идеология системы вероятно вполне себе ничего. М.б. и получится.

Но вот предыдущие заявления на счет безубыточности и отсутствия убыточных сделок - иллюзия. Если от этого тезиса отказаться, и принять статистико-вероятностный подход как часть системы, то все станет на свои места. Сейчас Автомат, насколько я понимаю, полностью отрицает такие подходы.

[Удален]  

Уверен, что безубыточность вполне достижима. Но это возможно только при детерминистском подходе.

Если принять статистико-вероятностный подход, то в этом случае безубыточность принципиально недостижима уже в силу самого этого подхода.

1...366367368369370371372373374375376377378379380...551
Новый комментарий