Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 373
Приехали что ли? С разгона без остановок пытался проскочить?
Очень большая загрузка депозита -- необходимая мера. Перекраиваю блок принятия решений. Посмотрим, как оно будет.
Сейчас главный приоритет -- максимальный рост. Безубыточность фигурировала лишь как пожелание. Это оказалось ошибкой. Буду ошибку исправлять.
В следующий раз высший приоритет будет назначен безубыточности.
Очень интересно!
Неужели, перестал летать в облаках, и начал ловить синицу за хвост,
Думаю у тебя это не получится, но надеюсь на лучшее...
У Олега, насколько я вижу, оч. неплохие индикаторы, т.е., и идеология системы вероятно вполне себе ничего. М.б. и получится.
Но вот предыдущие заявления на счет безубыточности и отсутствия убыточных сделок - иллюзия. Если от этого тезиса отказаться, и принять статистико-вероятностный подход как часть системы, то все станет на свои места. Сейчас Автомат, насколько я понимаю, полностью отрицает такие подходы.
Уверен, что безубыточность вполне достижима. Но это возможно только при детерминистском подходе.
Если принять статистико-вероятностный подход, то в этом случае безубыточность принципиально недостижима уже в силу самого этого подхода.