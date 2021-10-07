Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 376
.
Да, вот тоже так думаю - и до сих пор не ставлю ни SL, ни ТР. Выход из сделки - по алгоритму. Но, все равно - как заноза сидит вопрос "А мож зря без стопа работаю?" Такой неоднозначный вопрос...
Суровые челябинские трейдеры в качестве стоп-лосса используют маржин-колл)
Это уже другая проблема. Решение этой проблемы позволит подобраться к решению проблемы безубыточности.
"Безубыточность" тоже скользкое понятие. Правильней говорить о доходности операций на Форексе при разных условиях.
Я выходит тоже по челябински суров :-)
Это на самом деле очень разумно..не держать на торговом счёте денег больше чем на пару недель надо.
Согласен. Но подходящего термина нет, а как-то обозначить надо.
Термин-то есть, да "определения" (пока) почему-то нет...
И каков же этот термин? Озвучь.
(надеюсь, не зигзаг? ;)))
И каков этот термин?
Та же "безубыточность" - слово - термин в обороте есть, а определения (по которому её можно вычислить) - нет!(зигзаг - матерное слово!)
Суровые челябинские трейдеры в качестве стоп-лосса используют маржин-колл)
Слава богу, демотиваторы пока не используются в качестве доказательства теорем ;)))
Та же "безубыточность" - слово - термин в обороте есть, а определения (по которому её можно вычислить) - нет!
Ну так ты же и говоришь, что скользкое:
Я думал, что у тебя есть не скользкое.