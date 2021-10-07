Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 376

Новый комментарий
[Удален]  

 

.

 
Alexander_K:

Да, вот тоже так думаю - и до сих пор не ставлю ни SL, ни ТР. Выход из сделки - по алгоритму. Но, все равно - как заноза сидит вопрос "А мож зря без стопа работаю?" Такой неоднозначный вопрос...

Суровые челябинские трейдеры в качестве стоп-лосса используют маржин-колл)

 
Олег avtomat:

Это уже другая проблема. Решение этой проблемы позволит подобраться к решению проблемы безубыточности.

"Безубыточность" тоже скользкое понятие. Правильней говорить о доходности операций на Форексе при разных условиях. 

 
Aleksey Nikolayev:

Суровые челябинские трейдеры в качестве стоп-лосса используют маржин-колл)

Я выходит тоже по челябински суров :-)

Это на самом деле очень разумно..не держать на торговом счёте денег больше чем на пару недель  надо.

[Удален]  
aleger:

"Безубыточность" тоже скользкое понятие. Правильней говорить о доходности операций на Форексе при разных условиях. 

Согласен. Но подходящего термина нет, а как-то обозначить надо.

 
Олег avtomat:

Согласен. Но подходящего термина нет, а как-то обозначить надо.

Термин-то есть, да "определения" (пока) почему-то нет...

[Удален]  
aleger:

Термин-то есть, да "определения" (пока) почему-то нет...

И каков же этот термин?  Озвучь.

(надеюсь, не зигзаг? ;)))

 
Олег avtomat:

И каков этот термин?

Та же "безубыточность" - слово - термин в обороте есть, а определения (по которому её можно вычислить) - нет! 

(зигзаг - матерное слово!)
[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Суровые челябинские трейдеры в качестве стоп-лосса используют маржин-колл)

Слава богу, демотиваторы пока не используются в качестве доказательства теорем  ;)))

[Удален]  
aleger:

Та же "безубыточность" - слово - термин в обороте есть, а определения (по которому её можно вычислить) - нет! 

Ну так ты же и говоришь, что скользкое:

aleger:

"Безубыточность" тоже скользкое понятие. Правильней говорить о доходности операций на Форексе при разных условиях. 


Я думал, что у тебя есть не скользкое.

1...369370371372373374375376377378379380381382383...551
Новый комментарий