Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
стратегия может и не дырка и не от бублика, сего никто не знает. Про "стратегию Автомата" на форуме не было ни слова. ВООБЩЕ.
Вот исполнение близко к определению. Все трактора публично упаханы по MM и конца края засеванию полей железом нет
эти МАшки уже проверены, ничего в них нет полезного ) соответственно, любая стратегия на них обречена. Они не дают никакого преимущества перед обычными мувингами.то, что они, якобы "не запаздывают" или обладают еще какими-то чудодейственными св-вами - это все филькина грамота. Это просто средние за вычетом дисперсии
эти МАшки уже проверены, ничего в них нет полезного ) соответственно, любая стратегия на них обречена. Они не дают никакого преимущества перед обычными мувингами.то, что они, якобы "не запаздывают" или обладают еще какими-то чудодейственными св-вами - это все филькина грамота. Это просто средние за вычетом дисперсии
Именно так и есть.
И еще с умным видом хаять эконометрику, хотя там подход скользящего среднего в разных модификациях разжёван от и до, и тесты соответствующие имеются
кстати, кто-нибудь делал подобное для Mt 5 ?
это снапшоты стакана (LV2) на значительную глубину ..
кстати, кто-нибудь делал подобное для Mt 5 ?
это снапшоты стакана (LV2) на значительную глубину ..
Что такое достоверные данные?
Что такое достоверные данные?
Соответствующие реальному стакану цен по всему миру, а не локального дилинга.
Вы торгуете по всему миру?
Вы торгуете по всему миру?
Ну стакан от дилинга, где торгует с полсотни человек - никому не нужен и не актуален.
Ну стакан от дилинга, где торгует с полсотни человек - никому не нужен и не актуален.
Да. И ***обращать внимание на него?