Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 469

Maxim Kuznetsov:

стратегия может и не дырка и не от бублика, сего никто не знает. Про "стратегию Автомата" на форуме не было ни слова. ВООБЩЕ. 

Вот исполнение близко к определению. Все трактора публично упаханы по MM и конца края засеванию полей железом нет

эти МАшки уже проверены, ничего  в них нет полезного ) соответственно, любая стратегия на них обречена. Они не дают никакого преимущества перед обычными мувингами.

то, что они, якобы "не запаздывают" или обладают еще какими-то чудодейственными св-вами - это все филькина грамота. Это просто средние за вычетом дисперсии
 
Maxim Dmitrievsky:

эти МАшки уже проверены, ничего  в них нет полезного ) соответственно, любая стратегия на них обречена. Они не дают никакого преимущества перед обычными мувингами.

то, что они, якобы "не запаздывают" или обладают еще какими-то чудодейственными св-вами - это все филькина грамота. Это просто средние за вычетом дисперсии
Именно так и есть.
Всегда можно добиться временного "стабильного" результата, но потом все равно наступит облом. Проверенно, перепроверенно. 
Проблема автомата в том, что у него очень устаревший инструментарий для проверки своих исследований, т.к. он не программист. А гордыня не позволяет нанять программиста для проверки своих рутинных гипотиз. В результате тратит годы на центовых счетах, превращая это в треш эксгибиционизма, вместо того чтобы за 5 минут прогнать это в тестере в тысячах вариантах и понять, что эту очередную гипотизу нужно отправлять в мусорную корзину. 
Такими темпами лет через 200 он бы только пришел к выводу, что надо распознавать образы. Но к этому времени это уже будет не актуально...
Nikolai Semko:
Именно так и есть.
Всегда можно добиться временного "стабильного" результата, но потом все равно наступит облом. Проверенно, перепроверенно. 
Проблема автомата в том, что у него очень устаревший инструментарий для проверки своих исследований, т.к. он не программист. А гордыня не позволяет нанять программиста для проверки своих рутинных гипотиз. В результате тратит годы на центовых счетах, превращая это в треш эксгибиционизма, вместо того чтобы за 5 минут это прогнать это в тестере в тысячах вариантах и понять, что эту очередную гипотизу нужно отправлять в мусорную корзину. 
Такими темпами лет через 200 он бы только пришел к выводу, что надо распознавать образы. Но к этому времени это уже будет не актуально...

И еще с умным видом хаять эконометрику, хотя там подход скользящего среднего в разных модификациях разжёван от и до, и тесты соответствующие имеются

 
Nikolai Semko:

Такими темпами лет через 200 он бы только пришел к выводу, что надо распознавать образы. Но к этому времени это уже будет не актуально...

кстати, кто-нибудь делал подобное для Mt 5 ?

это снапшоты стакана (LV2) на  значительную глубину .. 

 
Maxim Kuznetsov:

кстати, кто-нибудь делал подобное для Mt 5 ?

это снапшоты стакана (LV2) на  значительную глубину .. 

Сделать не проблема. 
Проблема получать достоверные и актуальные данные. Особенно для Форекса.
 
Nikolai Semko:
Проблема получать достоверные и актуальные данные. Особенно для Форекса.

Что такое достоверные данные? 

 
Алексей Тарабанов:

Что такое достоверные данные? 

Соответствующие реальному стакану цен по всему миру, а не локального дилинга.
 
Nikolai Semko:
Соответствующие реальному стакану цен по всему миру, а не локального дилинга.

Вы торгуете по всему миру? 

 
Алексей Тарабанов:

Вы торгуете по всему миру? 

Ну стакан от дилинга, где торгует с полсотни человек - никому не нужен и не актуален.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну стакан от дилинга, где торгует с полсотни человек - никому не нужен и не актуален.

Да. И ***обращать внимание на него? 

