Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 387
Это уже другие условия. Существенно другие.
Во-первых, такие ограничения (1 лот) заведомо не позволяют выиграть конкурс, где у других участников подобных ограничений нет, либо как в данном случае maxLot=50.
Во-вторых, что есть "максимально достижимый" результат? Для различных ТФ он будет различным. И во многих случаях такое стремление будет противоречить достижению главной цели.
Про условия конкурса речь вроде бы пока не шла, они могут быть самыми разными, как и сам конкурс.
Конкурс может совмещать и приятное (призовые места), и полезное (новые знания о Форексе), и способствовать "достижению главной цели".
Кстати, в чём она, эта цель?
В любом случае участники конкурса должны находиться в равных условиях и стремиться к получению наивысшего результата, который еще надо будет правильно отразить и сравнить в итогах.
А максимально достижимый результат, скорее всего, покажут участники, применяющие тренд-следящие торговые системы (ручные или автоматические), выбравшие наиболее доходные валютные пары
и наиболее доходные тайм-фреймы.
.
Базовая ТС, дающая возможность зарабатывания на СБ :
.
При учёте "тонких" настроек, приводящем к усложнению базовой ТС, доля убыточных сделок снижается. В пределе доля убыточных сделок стремится к нулю, но ТС при этом значительно усложняется.
зы
Именно этот алгоритм (с несущественными дополнениями) был использован мною в ветке "Случайное блуждание :" при демонстрации возможности зарабатывания на СБ
Вот лишь один пример из большого множества приведенных там примеров :
.
Олег, тебе эту базовую ТС изобразить графически в виде трендовой линии по Сперандео и разворотных сигналов? Палка и веревка.
Тебе опять что-то привиделось...
Кривовато выглядит на графике этот Сперандео.
Конкурс:
старт 01.12.2018.
финиш 31.12.2018.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок ;)
01.12.2018 дан старт.
.в субботу, 1 декабря, прогревали моторы ;)
Кривовато выглядит на графике этот Сперандео.
Нормально выглядит. Трендовая перерисовывается и за счет этого фильтрует ложные сигналы на разворот. Единство и борьба противоположностей.