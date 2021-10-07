Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 387

Олег avtomat:

Это уже другие условия. Существенно другие.

Во-первых, такие ограничения (1 лот) заведомо не позволяют выиграть конкурс, где у других участников подобных ограничений нет, либо как в данном случае maxLot=50.

Во-вторых, что есть "максимально достижимый" результат? Для различных ТФ он будет различным. И во многих случаях такое стремление будет противоречить достижению главной цели.

Про условия конкурса речь вроде бы пока не шла, они могут быть самыми разными, как и сам конкурс.

Конкурс может совмещать и приятное (призовые места), и полезное (новые знания о Форексе), и способствовать "достижению главной цели".

Кстати, в чём она, эта цель?

В любом случае участники конкурса должны находиться в равных условиях и стремиться к получению наивысшего результата, который еще надо будет правильно отразить и сравнить в итогах.

А максимально достижимый результат, скорее всего, покажут участники, применяющие тренд-следящие торговые системы (ручные или автоматические), выбравшие наиболее доходные валютные пары

и наиболее доходные тайм-фреймы. 

ну где-то так ;)))
Доброго времени суток господа завсекдатые данной ветки. На сколько я успел оценить, многие из Вас используют статестические методы в торговли. У меня есть один вопрос касающийся математической составляющей, быть может кто нибудь из Вас сможет мне посоветовать как ближе подобраться к решению... Свой вопрос я описал в отдельной ветке вот ссылка на него: https://www.mql5.com/ru/forum/292811/unread#unread. Буду лагодарен за помощь.
Опционами я не занимаюсь, да и желания нет погружаться в них. 
 
Олег avtomat:

Базовая ТС, дающая возможность зарабатывания на СБ :

 

.

При учёте "тонких" настроек, приводящем к усложнению базовой ТС, доля убыточных сделок снижается. В пределе доля убыточных сделок стремится к нулю, но ТС при этом значительно усложняется.

зы

Именно этот алгоритм (с несущественными дополнениями) был использован мною в ветке "Случайное блуждание :" при демонстрации возможности зарабатывания на СБ

Вот лишь один пример из большого множества приведенных там примеров :


.

Олег, тебе эту базовую ТС изобразить графически в виде трендовой линии по Сперандео и разворотных сигналов? Палка и веревка. 

Алексей Тарабанов:

Олег, тебе эту базовую ТС изобразить графически в виде трендовой линии по Сперандео и разворотных сигналов? Палка и веревка. 

Тебе опять что-то привиделось...

 
Алексей Тарабанов:

Олег, тебе эту базовую ТС изобразить графически в виде трендовой линии по Сперандео и разворотных сигналов? Палка и веревка. 

Кривовато выглядит на графике этот  Сперандео.   

Конкурс: 
старт 01.12.2018. 
финиш 31.12.2018. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И желательно без убыточных сделок ;) 


01.12.2018 дан старт.

 

.

в субботу, 1 декабря, прогревали моторы ;)
 
Wizard2018:

Кривовато выглядит на графике этот  Сперандео.   

Нормально выглядит. Трендовая перерисовывается и за счет этого фильтрует ложные сигналы на разворот. Единство и борьба противоположностей. 

