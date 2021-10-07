Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 348
«Тот, кто знает, не говорит; тот, кто говорит, не знает». (С)
Вернёмся в самое начало, к истокам, так сказать. И опять начнём от печки ;)
Олег avtomat, 2011.05.21 06:24
Итак, начнём от печки...
Открываем терминал. Выбираем любой инструмент. И мы получаем поток котировок -- откуда? как? почему? Из ДЦ? Из небытия? -- нет :) С Рынка!
И растёт там денежное дерево
Олег avtomat, 2011.05.21 06:42
... но с такой картинкой не очень удобно в дальнейшем обращаться, поэтому приведём её к удобоваримому виду:
.
.
и сразу замечаем в этом рисунке автономный генератор.
"Генераторный" подход совсем неплох:
.
(в скобках замечу, что "генераторный" подход с успехом перемалывает любые ВР, в том числе, и СБ)
Однако нас теперь интересует "игровой" подход.
На сей раз будем рассматривать "Рынок" не как автономный генератор, а как самоорганизующуюся систему:
.
Либо, что ближе к истине, как иерархическую систему с внешним задатчиком целей:
.
В любом случае для непосредственного наблюдения доступен только выход S(t).
много критики в Ваш адрес, но я с удовольствием читаю Вашу ветку, есть в ней рациональное зерно
а насколько реально моделирование проводить в матлабе или VisSim 5-й или 6-й версии? (в интернете они лежат), имхо, в специализированных программах быстрее увидеть графический результат математического моделирования
C удовольствием почитаю!
Конструктивные замечания, предложения, вопросы, идеи, мысли -- приветствуются.
1) Вернее сказать, много критиканства. А происходит оно из-за непонимания моих действий, не согласующихся с их представлениями.
2) Эти пакеты вполне годятся для проведения моделирования.
Обзор.
- раздел математич. теории управления (см. Автоматического управления теория), в к-ром изучается управление в конфликтных ситуациях. Теория Д. и. примыкает также к общей игр теории. Первые работы потеории Д. и. появились в сер. 50-х гг. 20 в.
Постановка задач теории дифференциальных игр. Различают Д. и. двух игроков и нескольких игроков. Основные результаты получены для задач с двумя игроками. Содержательное описание этих задачукладывается в следующую схему. Имеется динамическая система, в к-рой часть управляющих воздействийподчинена игроку I, а другая часть - игроку II. При постановке задачи, стоящей перед игроком I или II, предполагается, что выбор управлений этого игрока, гарантирующий ему достижение определенной цели прилюбом неизвестном заранее управлении противника, может опираться лишь на нек-рую информацию отекущих состояниях системы. В теории Д. и. рассматриваются также задачи управления в условияхнеопределенности, когда помехи, действующие на систему, трактуются как управления противника. Напр., постановка задачи игрока I описывается следующим образом. Обычно предполагается, что движениеуправляемой системы задается дифференциальным уравнением
где х- фазовый вектор системы, ии v- управляющие векторы игроков I и II соответственно. Определен классстратегий игрока I, и для каждой стратегии определен пучок движений X(U), к-рый порожден этой
смотреть далее
Обзор.
.Авербух Ю.В. "Дифференциальные игры. Некоторые постановки и результаты"