Влияние запаздывания на динамику популяции (при неизменности прочих параметров).

 

Видео с различными значениями запаздывания:

Теория игр радует. Первое впечатление хорошее. Но ложные выбросы, как я и предполагал, присутствуют. Надо подумать, как от них избавляться.
 
Олег avtomat:

 

Здравствуйте! на сколько хорошо отрабатывается резкая смена движения. С плавной сменой у вас все хорошо как я понял

Denis Timoshin:

Здравствуйте! Верно, с плавной сменой всё хорошо. А вот с резкой сменой -- даже слишком "хорошо". А это нехорошо. Надо вводить дополнительные фильтры.

С плавной мувинги пересекаются очень даже хорошо, а вот с резкой - очень даже плохо. Надо вводить дополнительные мувинги (с)
Maxim Dmitrievsky:
Провоцируешь на грубость.

Модераторы, уберите отсюда этого паразита-провокатора.

Олег avtomat:

У вас повышенное ЧСВ, не надо так

 
Олег avtomat:

А можно посмотреть как выглядит резкая смена?

Denis Timoshin:

А можно посмотреть как выглядит резкая смена?

 

1) доп. фильтров нет

2) доп. фильтры есть

Но этого недостаточно. Пока не удовлетворяет моим требованиям. 

Сейчас работает двухпозиционное реле. А надо использовать трёхпозиционное реле. А для этого надо вводить доп.условия. Пока решение не принято.

