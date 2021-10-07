Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 351
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2018.07.21 15:24
Тр.запаздывание не как упрощение модели процесса, а как элемент модели процесса.
http://www.mathnet.ru/links/45a797e7592acbc589b9ad775f8d5db7/at1479.pdf
Влияние запаздывания на динамику популяции (при неизменности прочих параметров).
.
Видео с различными значениями запаздывания:
.Теория игр радует. Первое впечатление хорошее. Но ложные выбросы, как я и предполагал, присутствуют. Надо подумать, как от них избавляться.
Здравствуйте! на сколько хорошо отрабатывается резкая смена движения. С плавной сменой у вас все хорошо как я понял
Здравствуйте! Верно, с плавной сменой всё хорошо. А вот с резкой сменой -- даже слишком "хорошо". А это нехорошо. Надо вводить дополнительные фильтры.
С плавной мувинги пересекаются очень даже хорошо, а вот с резкой - очень даже плохо. Надо вводить дополнительные мувинги (с)
Провоцируешь на грубость.
Модераторы, уберите отсюда этого паразита-провокатора.
Провоцируешь на грубость.
У вас повышенное ЧСВ, не надо так
Здравствуйте! Верно, с плавной сменой всё хорошо. А вот с резкой сменой -- даже слишком "хорошо". А это нехорошо. Надо вводить дополнительные фильтры.
А можно посмотреть как выглядит резкая смена?
.
1) доп. фильтров нет
2) доп. фильтры есть
Но этого недостаточно. Пока не удовлетворяет моим требованиям.
Сейчас работает двухпозиционное реле. А надо использовать трёхпозиционное реле. А для этого надо вводить доп.условия. Пока решение не принято.