Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 350
Олег, вопрос то хороший - коэффициенты
Найти не могут
А кто искал? ну чтобы смочь :))
Читал по этому вопросу много, пробовал
Задержка получается, несоизмеримая с прогнозом
)
стоп, стоп... Ты о чём? о какой задержке? о каком прогнозе? Ты вообще пробовал что?
Уточняю: на данном этапе рассматривается первый вариант -- самоорганизующаяся система.
.
Нет, не так.
Управление обоих игроков (и убегающего, и догоняющего) -- это результат действия дифференциальных операторов (у каждого - свой). Цена здесь выступает в роли порождающей функции, задающей динамику игрокам.
То есть, игроки в вашей модели - некая абстракция, не соотносящаяся с какими-либо участниками рынка?
Поимённо? быки и медведи? Нет, конечно.
.
На реальных данных в точках экстремумов обязательно проявится эффект дребезга контактов. Для его устранения необходимо тем или иным способом вводить зону нечувствительности.
Для организации зоны нечувствительности, по-видимому, следует ввести в игру третьего игрока. Это позволит использовать механизм голосования. Мне представляется это более предпочтительным. По крайней мере, пока.
.
То есть спред в пользу рынка
Не о спреде речь идёт.
.
Во втором варианте работа внешнего задатчика целей ("переключатель") может выглядеть следующим образом:
.
Ставится задача идентификации работы задатчика целей.