Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 350

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Олег, вопрос то хороший - коэффициенты

Найти не могут

А кто искал? ну чтобы смочь :))

 
Олег avtomat:

А кто искал? ну чтобы смочь :))

Читал по этому вопросу много, пробовал

Задержка получается, несоизмеримая с прогнозом

)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Читал по этому вопросу много, пробовал

Задержка получается, несоизмеримая с прогнозом

)

стоп, стоп... Ты о чём? о какой задержке? о каком прогнозе? Ты вообще пробовал что?

[Удален]  

Уточняю: на данном этапе рассматривается первый вариант -- самоорганизующаяся система.


 

.

 
Олег avtomat:

Нет, не так. 

Управление обоих игроков (и убегающего, и догоняющего) -- это результат действия дифференциальных операторов (у каждого - свой). Цена здесь выступает в роли порождающей функции, задающей динамику игрокам.

То есть, игроки в вашей модели - некая абстракция, не соотносящаяся с какими-либо участниками рынка?

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

То есть, игроки в вашей модели - некая абстракция, не соотносящаяся с какими-либо участниками рынка?

Поимённо? быки и медведи?  Нет, конечно.

[Удален]  

 

.

На реальных данных в точках экстремумов обязательно проявится эффект дребезга контактов. Для его устранения необходимо тем или иным способом вводить зону нечувствительности.

Для организации зоны нечувствительности, по-видимому, следует ввести в игру третьего игрока. Это позволит использовать механизм голосования. Мне представляется это более предпочтительным. По крайней мере, пока.

 
Олег avtomat:

 

.

На реальных данных в точках экстремумов обязательно проявится эффект дребезга контактов. Для его устранения необходимо тем или иным способом вводить зону нечувствительности.

Для организации зоны нечувствительности, по-видимому, следует ввести в игру третьего игрока. Это позволит использовать механизм голосования. Мне представляется это более предпочтительным. По крайней мере, пока.

То есть спред в пользу рынка
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
То есть спред в пользу рынка

Не о спреде речь идёт.

[Удален]  

 

.

 Во втором варианте работа внешнего задатчика целей ("переключатель") может выглядеть следующим образом:

 

.

Ставится задача идентификации работы задатчика целей.

1...343344345346347348349350351352353354355356357...551
Новый комментарий