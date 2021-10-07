Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 352
1) доп. фильтров нет
2) доп. фильтры есть
Но этого недостаточно. Пока не удовлетворяет моим требованиям.
Интересно посмотреть резкое движение вниз а потом резкое вверх или наоборот
ну да, согласен. Выбирайте инструмент, ТФ, время -- будем смотреть. Конкретизируйте.
нефть с 9 по 12 июля 2018 тайм фрейм любой меньше 1 дня
Уже лучше, но пока ещё есть над чем надо поработать.
Спасибо за демонстрацию, что указывают стрелочки?
Это указатели текущего состояния движения.
Пунктирные линии доверительный интервал? извените за назойливость
Это линии текущего состояния движения.
К слову, термин "доверительный интервал" здесь неуместен, т.к. здесь нет ни капли из ТВиМС.
Все выглядит очень интересно!!! дает ли эта красота на практике премущество???