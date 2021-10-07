Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 352

Олег avtomat:

 

1) доп. фильтров нет

2) доп. фильтры есть

Но этого недостаточно. Пока не удовлетворяет моим требованиям. 

Интересно посмотреть резкое движение вниз а потом резкое вверх или наоборот

Denis Timoshin:

Интересно посмотреть резкое движение вниз а потом резкое вверх или наоборот

ну да, согласен. Выбирайте инструмент, ТФ, время -- будем смотреть. Конкретизируйте.

Олег avtomat:

 

нефть с 9 по 12 июля 2018 тайм фрейм любой меньше 1 дня

Denis Timoshin:

нефть с 9 по 12 июля 2018 тайм фрейм любой меньше 1 дня

 

Уже лучше, но пока ещё есть над чем надо поработать.

 
Олег avtomat:

 

Уже лучше, но пока ещё есть над чем надо поработать.

Спасибо за демонстрацию, что указывают стрелочки?

Denis Timoshin:

Спасибо за демонстрацию, что указывают стрелочки?

Это указатели текущего состояния движения.

 
Олег avtomat:

Это указатели текущего состояния движения.

Пунктирные линии доверительный интервал? извените за назойливость

Denis Timoshin:

Пунктирные линии доверительный интервал? извените за назойливость

Это линии текущего состояния движения.

К слову, термин "доверительный интервал" здесь неуместен, т.к. здесь нет ни капли из ТВиМС.

 
Олег avtomat:

Это линии текущего состояния движения.

К слову, термин "доверительный интервал" здесь неуместен, т.к. здесь нет ни капли из ТВиМС.

Все выглядит очень интересно!!! дает ли эта красота на практике премущество???

