Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 353

Denis Timoshin:

Все выглядит очень интересно!!! дает ли эта красота на практике премущество???

Конечно. И почему это вас так удивляет...


 

.

 
.

Меня это не удивляет, просто спросил так как интересует длительная история, без раскрытия параметров прибыльности. А можно как то картинки вставлять большим размером а то все мелко и увеличить не получаеться

Denis Timoshin:

Меня это не удивляет, просто спросил так как интересует длительная история, без раскрытия параметров прибыльности. А можно как то картинки вставлять большим размером а то все мелко и увеличить не получаеться

Шесть картинок расположены на мониторе. На картинке меня интересует текущее состояние, а не давняя история, поэтому вполне достаточно, чтобы увидеть всё необходимое.

 
 Я имел ввиду тесты на длительной истории

Denis Timoshin:

 Я имел ввиду тесты на длительной истории

Тестером не пользуюсь.

 
реальная история торгов, какой длинны? в кол- во сделок, на каком количестве инструментов, и характер кривой еквити?

Denis Timoshin:

реальная история торгов, какой длинны? в кол- во сделок, на каком количестве инструментов, и характер кривой еквити?

опять двадцать пять... уже показывал неоднократно результаты, а они бывали разные за длительное время моего пребывания на этом форуме, -- бывали и положительные, бывали и отрицательные. Но при этом система развивалась, эволюционировала, совершенствовалась (вы же не думаете, что она появилась одномоментно из пустоты?).  Зато вой паразитов всегда при этом был неизменным, стабильным ;)))   Сейчас у меня нет желания дразнить этих гусей.

Придёт время -- покажу.

 
Я Вас прекрасно понимаю, меня заинтересовали ваши мысли, поэтому и задаю вопросы. Мне не интересны Ваши результаты с точки зрения сколько вы заработали, мне интересно качество вашей системы

Denis Timoshin:

Я Вас прекрасно понимаю, меня заинтересовали ваши мысли, поэтому и задаю вопросы. Мне не интересны Ваши результаты с точки зрения сколько вы заработали, мне интересно качество вашей системы

Вот и хорошо. Всему своё время. Спешка здесь ни к чему.

 
Вы имеете ввиду метаквотовский тестер или ничего не тестируете вообще?
