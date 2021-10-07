Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 353
Все выглядит очень интересно!!! дает ли эта красота на практике премущество???
Конечно. И почему это вас так удивляет...
.
Меня это не удивляет, просто спросил так как интересует длительная история, без раскрытия параметров прибыльности. А можно как то картинки вставлять большим размером а то все мелко и увеличить не получаеться
Шесть картинок расположены на мониторе. На картинке меня интересует текущее состояние, а не давняя история, поэтому вполне достаточно, чтобы увидеть всё необходимое.
Я имел ввиду тесты на длительной истории
Тестером не пользуюсь.
реальная история торгов, какой длинны? в кол- во сделок, на каком количестве инструментов, и характер кривой еквити?
опять двадцать пять... уже показывал неоднократно результаты, а они бывали разные за длительное время моего пребывания на этом форуме, -- бывали и положительные, бывали и отрицательные. Но при этом система развивалась, эволюционировала, совершенствовалась (вы же не думаете, что она появилась одномоментно из пустоты?). Зато вой паразитов всегда при этом был неизменным, стабильным ;))) Сейчас у меня нет желания дразнить этих гусей.
Придёт время -- покажу.
Я Вас прекрасно понимаю, меня заинтересовали ваши мысли, поэтому и задаю вопросы. Мне не интересны Ваши результаты с точки зрения сколько вы заработали, мне интересно качество вашей системы
Вот и хорошо. Всему своё время. Спешка здесь ни к чему.
Тестером не пользуюсь.