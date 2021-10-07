Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 349
Л. С. Понтрягин, К теории дифференциальных игр, УМН, 1966, том 21, выпуск 4(130), 219–274
http://www.mathnet.ru/links/b4fbb31207f1bc42913b296fbb59f434/rm5903.pdf
Л. С. Понтрягин, Линейные дифференциальные игры преследования, Матем. сб., 1980, том 112(154), номер 3(7), 307–330
http://www.mathnet.ru/links/cd4f895ffd7246742511d2780a5fadc4/sm2728.pdf
Ну как, граждане, проходит погружение в теорию дифференциальных игр? Каковы впечатления? Есть ли у вас уже результаты моделирования?
Делитесь впечатлениями.
Теория эта очень красивая, мощная, глубокая. По этой теме есть много публикаций различного уровня сложности исследуемых нюансов и тонкостей.
Результаты моделирования на простой модели очень обнадёживающие.
Модель процесса Z(t): тренд + осциллятор.
Реле успешно отслеживает участки роста и падения.
.
.
.
На реальных котировках всё будет не настолько красиво, как на этих модельных картинках. Но это уже покажут эксперименты.
Если я правильно понимаю приложение этой теории к рынку, то цена - убегающий самолёт. Что соответствует догоняющему самолёту - от чего бежит цена?
Если я правильно понимаю приложение этой теории к рынку, то цена - убегающий самолёт. Что соответствует догоняющему самолёту - от чего бежит цена?
Нет, не так.
Управление обоих игроков (и убегающего, и догоняющего) -- это результат действия дифференциальных операторов (у каждого - свой). Цена здесь выступает в роли порождающей функции, задающей динамику игрокам.
.
Пока остаются открытыми вопросы о коэффициентах операторов: их количестве, ограничениях, допустимых значениях, соотношениях и т.д.
От этого в большой степени зависит результат:
1) правильная работа реле на экстремумах;
2) запаздывание;
3) опережение.
и снова получится Фурье с проблемами краевых эффктов...
не вариант
поентому выкладываю не парясь
синусоид будет много...
)
экий ты быстрый... ну прям как швыдка Настя...
Фурье здесь вообще никаким боком...
(или ты в такой способ хочешь показать, что знаком с Фурье?)
Олег, вопрос то хороший - коэффициенты
Найти не могут
Пример с опережением
.