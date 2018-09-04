Тренд-следящие торговые системы - страница 10
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да уж... 100-летнюю жвачку тебе жевать приятней да и комфортно мозги не напрягать.
Будь здоров.
ну ты хоть расскажи, где точка входа, стоп, когда тейк берешь... а то на рисунке нет этого
ну ты хоть расскажи, где точка входа, стоп, когда тейк берешь... а то на рисунке нет этого
На картинке всё видно, ясно и понятно.
Но оно тебе не надо, поскольку не согласуется с принятыми тобою правилами. Поэтому не засоряй себе голову.
Будь здоров.
Вы ещё подеритесь, горячие финские парни :)
Это точно!
И вообще, что-то мы уходим от своей основной темы - Тренд-следящие торговые системы,
именно которые, на мой взгляд, и позволяют правильно определять и реально получать
постоянно меняющуюся доходность залоговых операций на Форексе. Вот и давайте, не ущемляя
собственные интересы, сообща и вместе попытаемся хотя бы в общих чертах определить и решить
эту проблему хотя бы для себя и своих друзей.
И вообще, что-то мы уходим от своей основной темы - Тренд-следящие торговые системы,
именно которые, на мой взгляд, и позволяют правильно определять и реально получать
постоянно меняющуюся доходность залоговых операций на Форексе
Тут есть два мощных направления: Индикаторное и безИндикаторное, Олег-автомат представитлеь Индикаторной ветки..., безИндикаторное определяет Тренд графическим способом(как я), еще могут быть гибриды, Тренд определяют графически, завершение Коррекции - с помощью Индикаторов.
Графический способ выглядит так:
Восходящий Тренд(Тенденция): каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей;
Нисходящая Тенденция(Тренд): каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
1.Определяем Тенденцию графическим способом(по Вершинам и Впадинам), назовем эту Тенденцию Глобальной;
2.Ждем Коррекционного отката, который имеет также форму Тенденции(только в другую сторону);
3.Ждем, когда этот Коррекционный откат будет "сломан", что является точкой входа в направлении Глобальной Тенденции.
Пока цена не пробьет Впадину(предыдущую)/Опорную точку на рынке Восходящая Тенденция;
Пока цена не пробьет Вершину(текущую) Опорную точку Коррекционного откат, Нисходящий тренд в силе.
*Опорная точка Восходящей Тенденции: Впадина после которой цена обновила предыдущую Вершину;
*Опорная точка Нисходящей Тенденции: Вершина после которой цена обновила предыдущую Впадину.
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Все просто, если вас тянет на Индикаторы, то Олег занимается уже 7 лет, так что ответит на вопросы, если графика, то ко мне...
Вот еще что хотел добавить, существует такое явление: Отбой от уровней Поддержки/Сопротивления, так вот Индикаторный способ определения тренда(средние и прочее) не учитывают это явление, потому как он усредняют все значения... А раз усредняют, то тогда нет точности! А графический способ уровни учитывает, поэтому точность выше....
А если немного отвлечься от графики и перейти к операциям, покупкам и продажам,
прибыли и убыткам, балансу и дисбалансу, внутри-дневной и недельной доходности,
т.е. к цифровым выражениям?
А если немного отвлечься от графики и перейти к операциям, покупкам и продажам,
прибыли и убыткам, балансу и дисбалансу, внутри-дневной и недельной доходности,
т.е. к цифровым выражениям?
не понял вас, вы поясните попроще... Вас интерсует график Прироста что-ли? прибыля и убытки которые дает алгоритм Торговой системы?
не понял вас, вы поясните попроще...
Мы являемся самыми "мелкими" участниками Системы, именуемой "Форексом", и фактически никакого реального воздействия на него оказать не можем.
Можем всего лишь наблюдать за итогами пиршества (изменением цен) и подбирать (если удастся) объедки с барского стола.
Но только в случае, если хорошо этому научимся, хорошо поймем, что и как нужно делать, чтобы заполучить желаемое.
Таким образом, кроме завлекательной графики (тренды-бренды, бары-шмары) надо хорошо знать и понимать действительную бухгалтерию всей этой "кухни".
Что именно и как именно - это-то и предлагаю обстоятельно определить и использовать в дальнейшем.
Мы являемся самыми "мелкими" участниками Системы, именуемой "Форексом", и фактически никакого реального воздействия на него оказать не можем.
Можем всего лишь наблюдать за итогами пиршества (изменением цен) и подбирать (если удастся) объедки с барского стола.
Но только в случае, если хорошо этому научимся, хорошо поймем, что и как нужно делать, чтобы заполучить желаемое.
Таким образом, кроме завлекательной графики (тренды-бренды, бары-шмары) надо хорошо знать и понимать действительную бухгалтерию всей этой "кухни".
Что именно и как именно - это-то и предлагаю обстоятельно определить и использовать в дальнейшем.
Бухгалтерия проста, закон спроса и предложения, в которой Баффет и Сорос мелкие сошки... Весь мир либо хочет доллары, либо не хочет... А Сорос такой же как и мы... только у нас 500 Евро, а у него 5 миллиардов...
Все сказки про кукловодов пришли из фондового рынка, оборот которого мелочь по сравнению с Форексом.
Так или не так?