Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 304
не работает виджет.
а вот и провокатор появился. Но я не желаю устраивать здесь помойку, и уж тем более, опускаться до уровня, на который провоцирует этот персонаж.
Поэтому прошу модераторов удалить провокатора.
Разность между числом модераторов и провокаторов увеличилась на единицу. :)
Привет. Как жизнь?
Интенсивно. Нерегулярно. Привет.
Оно конечно динамическая система, но... со случайным воздействием.( Точнее, с потоком случайных воздействий различного знака и амплитуды. Практически, шумом.
В итоге получаем: мусор на входе - мусор на выходе. Разумеется что-то проскакивает, но это видно уже постприори, когда поезд уже ушел А нам то надо до того.(
PS. Чтобы не быть голословным, вот и сам мусор на входе.
Практически, нормальное распределение на любом из отрезков графика. Отличие от нормального, не вдаваясь в подробности, объясняется именно тем, что система динамическая и хвосты несколько удлиняются
не работает виджет.
Олег, прошу - не нужно виджеты на сигналы сюда пытаться размещать, равно как и ссылки, и прочее, что может привести к нехорошим последствиям.
У тебя есть профиль. Можно блог сделать. Можно в обсуждении к сигналу писать всё, что хочешь, но не нужно рекламы здесь.
Кому надо будет - те найдут твои сигналы, в личке попросят, либо ещё как-то.
Если сигнал бесплатный, то лучше получить чёткий ответ от администрации о том, имеешь ли ты возможность обсуждать этот сигнал здесь в контексте обсуждения своей теории. Просто обратись к администрации с просьбой и её обоснованием, получи разрешение и действуй в соответствии. Это предусмотрено в правилах. Никто не покусает, но будешь иметь чёткое представление о возможностях и запретах.
Почистил чуть.
Спасибо.
Олег, прошу - не нужно виджеты на сигналы сюда пытаться размещать, равно как и ссылки, и прочее, что может привести к нехорошим последствиям.
Хорошо, не буду. Хотя, это бесплатный демо.
Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор,