Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 304

Новый комментарий
[Удален]  

 


не работает виджет.

 
Олег avtomat:

а вот и провокатор появился. Но я не желаю устраивать здесь помойку, и уж тем более, опускаться до уровня, на который провоцирует этот персонаж.

Поэтому прошу модераторов удалить провокатора.


Разность между числом модераторов и провокаторов увеличилась на единицу. :)
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Разность между числом модераторов и провокаторов увеличилась на единицу. :)

Привет. Как жизнь?
 
Олег avtomat:

Привет. Как жизнь?

Интенсивно. Нерегулярно. Привет. 
 
Олег avtomat:

Оно конечно динамическая система, но... со случайным воздействием.(  Точнее, с потоком случайных воздействий различного знака и амплитуды. Практически, шумом.

В итоге получаем: мусор на входе - мусор на выходе. Разумеется что-то проскакивает, но это видно уже постприори, когда поезд уже ушел А нам то надо до того.(

PS. Чтобы не быть голословным, вот и сам мусор на входе.


Практически, нормальное распределение на любом из отрезков графика. Отличие от нормального, не вдаваясь в подробности, объясняется именно тем, что система динамическая и хвосты несколько удлиняются

 
Почистил чуть.
 
Олег avtomat:

 не работает виджет.

Олег, прошу - не нужно виджеты на сигналы сюда пытаться размещать, равно как и ссылки, и прочее, что может привести к нехорошим последствиям.

У тебя есть профиль. Можно блог сделать. Можно в обсуждении к сигналу писать всё, что хочешь, но не нужно рекламы здесь.

Кому надо будет - те найдут твои сигналы, в личке попросят, либо ещё как-то.

Если сигнал бесплатный, то лучше получить чёткий ответ от администрации о том, имеешь ли ты возможность обсуждать этот сигнал здесь в контексте обсуждения своей теории. Просто обратись к администрации с просьбой и её обоснованием, получи разрешение и действуй в соответствии. Это предусмотрено в правилах. Никто не покусает, но будешь иметь чёткое представление о возможностях и запретах.

[Удален]  
Artyom Trishkin:
Почистил чуть.

Спасибо.
[Удален]  
Artyom Trishkin:

Олег, прошу - не нужно виджеты на сигналы сюда пытаться размещать, равно как и ссылки, и прочее, что может привести к нехорошим последствиям.



Хорошо, не буду. Хотя, это бесплатный демо.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Оно конечно динамическая система, но... со случайным воздействием.(  Точнее, с потоком случайных воздействий различного знака и амплитуды. Практически, шумом.

В итоге получаем: мусор на входе - мусор на выходе. Разумеется что-то проскакивает, но это видно уже постприори, когда поезд уже ушел А нам то надо до того.(

PS. Чтобы не быть голословным, вот и сам мусор на входе.


Практически, нормальное распределение на любом из отрезков графика. Отличие от нормального, не вдаваясь в подробности, объясняется именно тем, что система динамическая и хвосты несколько удлиняются


Подумайте над тем обстоятельством, что беря в качестве входа разности, вы устраняете из рассмотрения трендовую составляющую, и поэтому в итоге получается именно мусор, 
1...297298299300301302303304305306307308309310311...551
Новый комментарий