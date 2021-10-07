Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 302

tara:
Крутят, сволочи. 
И квотами на выбросы торгуют.
 
avtomat:
Байка о глобальном потеплении, вызванном якобы человеческой деятельностью -- это глобальное разводилово.   Неужели ты этого не в состоянии понять?
Наь самом деле грядёт глобальное похолодание. Это последние тёплые года.
Наслаждайтесь!

Ну приблизительно так :

Вся природа - это многоярусные циклы.



С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!!



Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
***
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
***

Олег avtomat:

Ну приблизительно так :

Вся природа - это многоярусные циклы.

Олег, что это?

Поясни пожалуйста.

Renat Akhtyamov:

Олег, что это?

Поясни пожалуйста.


 


.


 



.



 
Олег avtomat:

О! Автомат вернулся!

Как там трактора? Уже всё?

Vitalie Postolache:

О! Автомат вернулся!

Как там трактора? Уже всё?


Всё в порядке с тракторами.
 
Олег avtomat:

Всё в порядке с тракторами.
С успешной тебя телепортацией обрато
