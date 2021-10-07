Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 303

Новый комментарий
[Удален]  
Artyom Trishkin:
С успешной тебя телепортацией обрато

Успешной ли?...  Осадок-то остался...
[Удален]  

Мне вот интересно, если я здесь, в этой своей ветке "Рынок -- управляемая динамическая система", буду анализировать рынок как управляемую динамическую систему в качестве элемента торговой системы, на примере своего реального счёта, либо реального счёта своей дочери, либо иного реального счёта, не усмотрят ли блюстители порядка в этом рекламу ?

Задаю этот вопрос, поскольку знаю, насколько универсальным является здесь ярлык "реклама"

 
Олег avtomat:

Мне вот интересно, если я здесь, в этой своей ветке "Рынок -- управляемая динамическая система", буду анализировать рынок как управляемую динамическую систему в качестве элемента торговой системы, на примере своего реального счёта, либо реального счёта своей дочери, либо иного реального счёта, не усмотрят ли блюстители порядка в этом рекламу ?

Задаю этот вопрос, поскольку знаю, насколько универсальным является здесь ярлык "реклама"

Не стоит это делать. Было же уже один раз.

Сделай демо-счёт. И обсуждай торговлю по твоей ТС на нём - на демо-счёте. Строй графики, анализируй, делай прогнозы - всё это будет интересно, и не будет рекламой продукта или сигнала.

Начнут если просить советника или индикатора по твоей ТС - не продаёшь, либо заказ через сервис фриланс у тебя.

В общем - рассказывай о системе, делай выкладки, обсуждай с заинтересованными какие-либо нюансы, предложения по улучшению и т.д., и т.п., но не рекламируй сигналы и продукты.

 
Олег avtomat:

Мне вот интересно, если я здесь, в этой своей ветке "Рынок -- управляемая динамическая система", буду анализировать рынок как управляемую динамическую систему в качестве элемента торговой системы, на примере своего реального счёта, либо реального счёта своей дочери, либо иного реального счёта, не усмотрят ли блюстители порядка в этом рекламу ?

Задаю этот вопрос, поскольку знаю, насколько универсальным является здесь ярлык "реклама"


Ответ модератора не полный - рекомендации относятся только к форуму, а не к сайту целиком.

Сайт имеет с умом составленный набор возможностей для рекламы собственного коммерческого продукта, как я понимаю.

В профиле можешь писать "Что нового?". Кроме этого имеется возможность ведения блога. Все люди, которые запишут тебя в свои друзья будут получать сообщения автоматически. Кроме этого можно что-то выставить в маркете. Причем можно выставить коммерческий и НЕ коммерческий вариант продукта - все  попадает в информационный поток. Коммерческие сообщения на маркете, в профиле и блоге, поддержанные НЕ коммерческой веткой на форуме с постами, соответствующими с выше приведенными ограничениями, - все вместе прекрасный инструмент для продвижения своего коммерческого продукта.


Это я обобщил свой профиль - поток коммерческих предложений от "друзей".


Так что, посмотри возможности сайта целиком, спланируй...


Успеха.

[Удален]  
Спасибо за информацию. Приму всё это к сведению.
 
Олег avtomat:

Олег, привет!

Ага, есть такое, тока не по спирали, а как то хаотично.

Я делал расчет радиуса треугольника. Он меняется и очень жаль, что не так, как ты изобразил.

Точно также хаотично меняются углы треугольника....

Но рынок - система управляемая, согласен на все 100.

Пытал EUR-USD-CHF

Погнали дальше...

//либо я не совсем понял. о чем ты...
Файлы:
cwgttpl6g0f.zip  69 kb
[Удален]  

Речь идёт о циклическом развитии на всех уровнях иерархии, как внутренних, так и внешних. 

Картинка со спиралью лишь демонстрирует различие проекций единого процесса.

А вот третья картинка демонстрирует (хотя и очень упрощённо, зато наглядно), как внутренние элементы, имеющие собственную динамику, вовлечены в более крупное внешнее движение. Это внешнее движение, в свою очередь, является вовлечённым в ещё более крупное движение. И так далее, как вверх по лестнице иерархии, так и вниз.

И такая вложенность прослеживается на всей масштабной оси, от микромира до мегамира.

Об этом и речь.


А треугольники -- это немножко не о том. У них своя область приложения.

[Удален]  
Олег avtomat:

Речь идёт о циклическом развитии на всех уровнях иерархии, как внутренних, так и внешних. 


Так нагляднее будет.

Развёртка во времени на различных уровнях иерархии. На каждом уровне свой временнОй масштаб.



 

это из цикла сумасшедший профессор: в подвале с тараканами "вечный двигатель" изобретает.... 

попробуй такую идею еще:торговля с помощью мультифрактального кольцевого спиралевидного параллелепипида... помойму идейка даже лучше трактора, звучит солидно, не то что твои динамические системы)

[Удален]  

а вот и провокатор появился. Но я не желаю устраивать здесь помойку, и уж тем более, опускаться до уровня, на который провоцирует этот персонаж.

Поэтому прошу модераторов удалить провокатора.

1...296297298299300301302303304305306307308309310...551
Новый комментарий