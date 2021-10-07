Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 303
С успешной тебя телепортацией обрато
Успешной ли?... Осадок-то остался...
Мне вот интересно, если я здесь, в этой своей ветке "Рынок -- управляемая динамическая система", буду анализировать рынок как управляемую динамическую систему в качестве элемента торговой системы, на примере своего реального счёта, либо реального счёта своей дочери, либо иного реального счёта, не усмотрят ли блюстители порядка в этом рекламу ?
Задаю этот вопрос, поскольку знаю, насколько универсальным является здесь ярлык "реклама".
Не стоит это делать. Было же уже один раз.
Сделай демо-счёт. И обсуждай торговлю по твоей ТС на нём - на демо-счёте. Строй графики, анализируй, делай прогнозы - всё это будет интересно, и не будет рекламой продукта или сигнала.
Начнут если просить советника или индикатора по твоей ТС - не продаёшь, либо заказ через сервис фриланс у тебя.
В общем - рассказывай о системе, делай выкладки, обсуждай с заинтересованными какие-либо нюансы, предложения по улучшению и т.д., и т.п., но не рекламируй сигналы и продукты.
Ответ модератора не полный - рекомендации относятся только к форуму, а не к сайту целиком.
Сайт имеет с умом составленный набор возможностей для рекламы собственного коммерческого продукта, как я понимаю.
В профиле можешь писать "Что нового?". Кроме этого имеется возможность ведения блога. Все люди, которые запишут тебя в свои друзья будут получать сообщения автоматически. Кроме этого можно что-то выставить в маркете. Причем можно выставить коммерческий и НЕ коммерческий вариант продукта - все попадает в информационный поток. Коммерческие сообщения на маркете, в профиле и блоге, поддержанные НЕ коммерческой веткой на форуме с постами, соответствующими с выше приведенными ограничениями, - все вместе прекрасный инструмент для продвижения своего коммерческого продукта.
Это я обобщил свой профиль - поток коммерческих предложений от "друзей".
Так что, посмотри возможности сайта целиком, спланируй...
Успеха.
Олег, привет!
Ага, есть такое, тока не по спирали, а как то хаотично.
Я делал расчет радиуса треугольника. Он меняется и очень жаль, что не так, как ты изобразил.
Точно также хаотично меняются углы треугольника....
Но рынок - система управляемая, согласен на все 100.
Пытал EUR-USD-CHF
Погнали дальше...//либо я не совсем понял. о чем ты...
Речь идёт о циклическом развитии на всех уровнях иерархии, как внутренних, так и внешних.
Картинка со спиралью лишь демонстрирует различие проекций единого процесса.
А вот третья картинка демонстрирует (хотя и очень упрощённо, зато наглядно), как внутренние элементы, имеющие собственную динамику, вовлечены в более крупное внешнее движение. Это внешнее движение, в свою очередь, является вовлечённым в ещё более крупное движение. И так далее, как вверх по лестнице иерархии, так и вниз.
И такая вложенность прослеживается на всей масштабной оси, от микромира до мегамира.
Об этом и речь.
А треугольники -- это немножко не о том. У них своя область приложения.
Речь идёт о циклическом развитии на всех уровнях иерархии, как внутренних, так и внешних.
Так нагляднее будет.
Развёртка во времени на различных уровнях иерархии. На каждом уровне свой временнОй масштаб.
а вот и провокатор появился. Но я не желаю устраивать здесь помойку, и уж тем более, опускаться до уровня, на который провоцирует этот персонаж.
Поэтому прошу модераторов удалить провокатора.