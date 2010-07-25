Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 5
Ну опять 25. На двух структурах qlTradeRequest и MqlTradeResult свет клином как я понял сошелся, и весь ООП вместе с ним (тем более что они в ядро языка включены)?
Уффф. Скажу ещё проще. На первой странице высказал своё предположение о том, почему мало в базе экспертов. Я не говорил что ООП - плохо, или что он не нужен.
Ещё раз. Высказал своё предположение о том, почему мало в базе экспертов.
........
Что заказывают, то и пишут...
.............
Ладно, спорить не будем. Тем более что философствовать на тему можно сколько угодно долго...
PS
Как Вам такой вариант при котором MT5 анализирует, а MT4 торгует (и все без классов и даже без структур)...
Опять в "молоко". Есть статьи написанные по собственному волеизъявлению авторов.
joo:
Каким образом код делающий одно и тоже может проиграть другому делающему тоже самое? Приведите пример пожалуйста.
Да это очень даже просто, до парадоксальности - Один алгоритм, реализованный в MQL5, по сравнению с MQL4 может быть в разы быстрей просто за счет особенностей архитектуры самого терминала и языка. Для примера сравните время выполнения блока инициализации "простого" эксперта (для наглядности можно даже замерить время выполнения пустых Init и OnInit).Замечу также, что это не самое интересное в этом вопросе (с учетом определенных новинок и особенностей MQL5).
joo:
MQL5 был создан для того, чтобы делать сложные вещи проще, а не для того, что бы делать что то, что раньше было невозможно...
Пожалуй изменю порядок некоторых слов в этом утверждении, дабы получилось следующее - MQL5 был создан для того, чтобы сделать простые вещи сложнее. Делать то что раньше было невозможно это его ПРЯМАЯ ЗАДАЧА...
Ну или то что раньше было возможным сделать невозможным :) (это шутка по поводу локирования, если кто не понял)...
PS
А автору данной ветки на мой взгляд не нужно было заводить подобную тему (раз он так обеспокоен количеством экспертов), а просто поступить подобно тому как сделано в разделе индикаторов, т.е. создать ветку с названием "Помогите перейти на MT5 без потерь". Где все желающие могли бы спокойно заниматься переводом экспертов с MQL4 на MQL5.
Про "быстрей" разговора не было. Было бы очень странно разрабатывать новый язык, который будучи скомпилированным в разы медленнее своего предшественника. Ясен паровоз - MQL5 быстрее.
Пожалуй изменю порядок некоторых слов в этом утверждении, дабы получилось следующее - MQL5 был создан для того, чтобы сделать простые вещи сложнее. Делать то что раньше было невозможно это его ПРЯМАЯ ЗАДАЧА...
Ну или то что раньше было возможным сделать невозможным :) (это шутка по поводу локирования, если кто не понял)...
Мастерское выворачивание смысла наизнанку. А смысл был такой: "MQL5 был создан для того, чтобы делать сложные в реализации вещи простыми в реализации, а не для того, что бы делать что то, что раньше было невозможно".
Interesting:
PS
А автору данной ветки на мой взгляд не нужно было заводить подобную тему, раз он так обеспокоен количеством экспертов, а просто поступить подобно тому как сделано в разделе индикаторов, т.е. создать ветку с названием "Помогите перейти на MT5 без потерь". Где все желающие могли бы спокойно заниматься переводом экспертов с MQL4 на MQL5.
Автору наверное виднее.
ЗЫ. Всё, это последний мой пост. В этой ветке по крайней мере.
joo:
ЗЫ. Всё, это последний мой пост. В этой ветке по крайней мере.
Interesting:
В этой, мой пожалуй тоже, поскольку не вижу смысла обсуждать что-то еще...
А автору данной ветки на мой взгляд не нужно было заводить подобную тему (раз он так обеспокоен количеством экспертов), а просто поступить подобно тому как сделано в разделе индикаторов, т.е. создать ветку с названием "Помогите перейти на MT5 без потерь". Где все желающие могли бы спокойно заниматься переводом экспертов с MQL4 на MQL5.
Поступить так как-то эгоистично) Я ж не только о себе и коллегах по цеху, среди которых далеко не все проф. программеры, а зачастую просто любители самоучки.
Я рано или поздно, и если понадобится сделаю все сам. И уже написал первый торгующий экперт, не прошло и дней 5) Вот уж разработчиком от MQ поикалось наверно в процессе написания))
То что реализовывалось в МТ4 десятком строк, в 5ке у меня вылилось в сотню. Элементарщину типа просто узнать текущую цену, запросить Bid, три буквы в МТ4, в МТ5 надо городить огород со структурами, копированием массивов и т.д. Неужели это работает быстрее??? В какое колличество ошибок (и собственных, и внутренних) это может вылится в конечном счете - даже представить не могу. В МТ4 вон и по сей день ошибки находят. ИМХО зря так сильно поменяли язык, можно было поменять интерпретатор, компилятор, тестер, чего-то добавить, но тут все переписано с нуля. Профессионалы конечно получат дополнительные преимущества, но все остальные просто останутся за бортом. Так им и надо? Но ведь профессионалы и раньше могли писать все, например на Си, подключив это к обвязке с торговыми операциями. О массовости MQL5 как у полускриптового МQL4 говорить даже не приходится. Грусть...
Маленький вопрос/опрос к тем кто освоил MQL5 и знает MQL4 попробуйте оценить в цифирях насколько 5 сложнее? Как по мне раз в 5-10.