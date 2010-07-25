Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 7
С точки зрения профессионального системного програмиста язык MQL5 -- это подпертый со всех сторон костылями неповоротливый увалень, на котором, возможно, легко написать простые вещи, но очень непросто написать что-нибудь действительно фундаментальное.
Первая версия языка поддерживающего ООП (причем нужно сказать языка специфического), а вы уж ЕГО НА ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ...
Не хорошо это как-то...
Проблема в том, что фундаментальное не будет работать всё равно... на рынке работает только простое...
Перечислите, пожалуйста, эти самые костыли.
А то мужики то и не знают...
Да ладно, то же самое можно сказать и о С++ и о Дельфи и много ещё о чём.
Проблема в том, что фундаментальное не будет работать всё равно... на рынке работает только простое...
Чушь.
Да ладно, то же самое можно сказать и о С++ и о Дельфи и много ещё о чём.
Вот именно, что нельзя.
Interesting:
Не хорошо это как-то...
вы мне не указывайте, что хорошо, а что плохо. Новый форум -- новые клоуны? MQL5 сложно назвать объектно-ориентированным.
Renat:
А то мужики то и не знают...
Всё мужики знают :) . Просто гордость признаться не позволяет. Сколько фундаментальных основ вы уже поменяли? А сущность ООП как текла, так и течет...
Перечислите, пожалуйста, эти самые костыли.
А то мужики то и не знают...
помогу, а то вдруг мужики то и не знают
вот фундаментальное
1. http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/index.php Signal Processing http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book1/index.php
2. отсутсвие матричной алгебры
3. отсутсвие комплексных чисел и операций с ними.
могу продолжить, хотя думаю Вам и 1-го хватит.
Ссылки интересные, надеюсь, что в будущем и у нас появятся мощные математические пакеты. Но справедливости ради должен отметить, что:
Как говорил Нассим Талеб, наличие математического багажа не гарантирует успеха трейдеру, но позволяет ему пройти одну лишнюю милю. Не надо заблуждаться на этот счет.
- 99.9 % трейдеров не знают, как использовать это в торговле;
- отсутствие этих пакетов никак не может считаться костылями.
помогу, а то вдруг мужики то и не знают
Ни один из этих пунктов не имеет прямого отношения к языку программирования MQl5 (С++, Java И тд). Вы указали библиотеки.