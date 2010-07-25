Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 7

TheXpert:
С точки зрения профессионального системного програмиста язык MQL5 -- это подпертый со всех сторон костылями неповоротливый увалень, на котором, возможно, легко написать простые вещи, но очень непросто написать что-нибудь действительно фундаментальное.
Проблема в том, что фундаментальное не будет работать всё равно... на рынке работает только простое...
 
Да ладно, то же самое можно сказать и о С++ и о Дельфи и много ещё о чём.
Первая версия языка поддерживающего ООП (причем нужно сказать языка специфического), а вы уж ЕГО НА ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ...

Не хорошо это как-то...

На рынке работает только рынок, все остальное пытается под него подстроиться...
 
Перечислите, пожалуйста, эти самые костыли.

А то мужики то и не знают...

Вот попрошу не забежать Борлондовское детище.
 
Чушь.

Вот именно, что нельзя.

Interesting:

Не хорошо это как-то...

вы мне не указывайте, что хорошо, а что плохо. Новый форум  -- новые клоуны? MQL5 сложно назвать объектно-ориентированным.

Renat:

А то мужики то и не знают...

Всё мужики знают :) . Просто гордость признаться не позволяет. Сколько фундаментальных основ вы уже поменяли? А сущность ООП как текла, так и течет...

 
помогу, а то вдруг мужики то и не знают

вот фундаментальное

1. http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/index.php Signal Processing http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book1/index.php

2. отсутсвие матричной алгебры

3. отсутсвие комплексных чисел и операций с ними. 

могу продолжить, хотя думаю Вам и 1-го хватит.  

 
1. http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/index.php Signal Processing http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book1/index.php

2. отсутсвие матричной алгебры

3. отсутсвие комплексных чисел и операций с ними. 

могу продолжить, хотя думаю Вам и 1-го хватит.  

 

Ссылки интересные, надеюсь, что в будущем и у нас появятся мощные математические пакеты. Но справедливости ради должен отметить, что:

  • 99.9 % трейдеров не знают, как использовать это в торговле;
  • отсутствие этих пакетов никак не может считаться костылями.
Как говорил Нассим Талеб, наличие математического багажа не гарантирует успеха трейдеру, но позволяет ему пройти одну лишнюю милю. Не надо заблуждаться на этот счет.
 
Ни один из этих пунктов не имеет прямого отношения к языку программирования MQl5 (С++, Java И тд). Вы указали библиотеки.

