Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 10

Новый комментарий
[Удален]  
Renat:
Именно мы отвечаем за язык и именно мы принимаем окончательное решение "выпускать или нет" ту или иную возможность. Поэтому не нужно нам ставить в упрек сроки.

Нагнетаете жути, намешивая и придумывая даже не для себя проблемы. Если Вам так страшно писать, то бросайте это дело.

Плохому танцору сами знаете что мешает.

Хочу уточнить: в упрёк - не сроки, а то, что названо релизом. Это, всё-таки, разные вещи.

Нет никакой жути, есть неприятное неудобство, чреватое ошибками. Простых программ эта "жуть" не касается.

Проблему форвардных деклараций Вы, всё-таки, признали и готовите решение. Поэтому, в данном случае, - не в танцоре дело.

 

Не беспокойтесь, брокеры планируют запускать МетаТрейдер 5 в реальные торги к осени и мы успеем вывести бОльшую часть багов.

64 битные билды клиентского терминала выпущены - нужно заново скачать веб инсталлер по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

При обнаружении 64 битной операционки будет инсталлироваться соответствующая версия:


 
Renat:

64 битные билды клиентского терминала выпущены ...

Извиняюсь за дилетантский вопрос, но поиском ответа не нашёл.

Собираюсь приобрести компьютер с большим количеством ядер. И, в общем-то, до сих пор было по барабану, какая у него будет операционная система Windows (32 и 64 бит).  Но вот с точки зрения эффективности (производительности) работы МТ5 какая операционная система предпочтительнее: 32 или 64 бит? Или разницы особой нет?

 
Yedelkin:

Извиняюсь за дилетантский вопрос, но поиском ответа не нашёл.

Собираюсь приобрести компьютер с большим количеством ядер. И, в общем-то, до сих пор было по барабану, какая у него будет операционная система Windows (32 и 64 бит).  Но вот с точки зрения эффективности (производительности) работы МТ5 какая операционная система предпочтительнее: 32 или 64 бит? Или разницы особой нет?

У меня мт5 стоит на 2-х ядерном компе 3.4Г каждое ядро, Win XP 32 bit. И на 8-и ядерном компе, 2.4G, Win 7, 64 bit. Один и тот же советник оптимизируется на первом компе за 3-4 дня, на втором компе за один день. Тем больше ядер тем быстрее. Операционную систему порекомендовал бы Win 7 64bit.
[Удален]  
Yedelkin:

Извиняюсь за дилетантский вопрос, но поиском ответа не нашёл.

Собираюсь приобрести компьютер с большим количеством ядер. И, в общем-то, до сих пор было по барабану, какая у него будет операционная система Windows (32 и 64 бит).  Но вот с точки зрения эффективности (производительности) работы МТ5 какая операционная система предпочтительнее: 32 или 64 бит? Или разницы особой нет?

Конечно 64 будет лучше, но тут вот такая особенность возникает - Для максимальной эффективности проц, ОС и термминал должны бы 64 Bit.

Поскольку найти нормальную ОС у MS под 64 Bit проблематично (но не говорите мне про то, что Vista и Seven это нормальные операционки) остается или юзать Linux на 64 Bit или пользоваться той ОС от MS которая есть (со всеми вытекающими).

PS

В основном битность ОС и ПО влияет на работу с оперативной памятью и частично на возможности проца, поскольку адресность памяти реализованная при 32 Bit позволяет использовать в норме всего 4 Gb адресного пространства.

 

ОК, расклад понял, спасибо!

[Удален]  
Renat:

64 битные билды клиентского терминала выпущены - нужно заново скачать веб инсталлер по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

При обнаружении 64 битной операционки будет инсталлироваться соответствующая версия:

Не хочет инсталироваться 64-бит версия.

Виндоус 7 64 бит. Скачал по ссылке. Запускаю. 32 бита. Всё.

[Удален]  
timbo:

Не хочет инсталироваться 64-бит версия.

Виндоус 7 64 бит. Скачал по ссылке. Запускаю. 32 бита. Всё.

Процессор какой? Он точно поддерживает 64 Bit?...
[Удален]  
Interesting:
Процессор какой? Он точно поддерживает 64 Bit?...

Виндовс-то встал 64-битный... Хорошо встал. Матлаб 64-бит пашет как трактор. И только вот для МТ процессор не подходит?

Какая должна быть версия инсталлера? То что я скачиваю  5.0.0.281.

 
timbo:

Не хочет инсталироваться 64-бит версия.

Виндоус 7 64 бит. Скачал по ссылке. Запускаю. 32 бита. Всё.

Попробуйте заново скачать инсталлятор по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe - возможно, была взята версия из кеша броузера/прокси. Почистите кеши и попробуйте снова.

Старые версии инсталлятора были залочены только на 32 бита.

1...3456789101112131415
Новый комментарий