Именно мы отвечаем за язык и именно мы принимаем окончательное решение "выпускать или нет" ту или иную возможность. Поэтому не нужно нам ставить в упрек сроки.
Нагнетаете жути, намешивая и придумывая даже не для себя проблемы. Если Вам так страшно писать, то бросайте это дело.
Плохому танцору сами знаете что мешает.
Хочу уточнить: в упрёк - не сроки, а то, что названо релизом. Это, всё-таки, разные вещи.
Нет никакой жути, есть неприятное неудобство, чреватое ошибками. Простых программ эта "жуть" не касается.
Проблему форвардных деклараций Вы, всё-таки, признали и готовите решение. Поэтому, в данном случае, - не в танцоре дело.
Не беспокойтесь, брокеры планируют запускать МетаТрейдер 5 в реальные торги к осени и мы успеем вывести бОльшую часть багов.
64 битные билды клиентского терминала выпущены - нужно заново скачать веб инсталлер по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
При обнаружении 64 битной операционки будет инсталлироваться соответствующая версия:
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но поиском ответа не нашёл.
Собираюсь приобрести компьютер с большим количеством ядер. И, в общем-то, до сих пор было по барабану, какая у него будет операционная система Windows (32 и 64 бит). Но вот с точки зрения эффективности (производительности) работы МТ5 какая операционная система предпочтительнее: 32 или 64 бит? Или разницы особой нет?
Конечно 64 будет лучше, но тут вот такая особенность возникает - Для максимальной эффективности проц, ОС и термминал должны бы 64 Bit.
Поскольку найти нормальную ОС у MS под 64 Bit проблематично (но не говорите мне про то, что Vista и Seven это нормальные операционки) остается или юзать Linux на 64 Bit или пользоваться той ОС от MS которая есть (со всеми вытекающими).
В основном битность ОС и ПО влияет на работу с оперативной памятью и частично на возможности проца, поскольку адресность памяти реализованная при 32 Bit позволяет использовать в норме всего 4 Gb адресного пространства.
ОК, расклад понял, спасибо!
Не хочет инсталироваться 64-бит версия.
Виндоус 7 64 бит. Скачал по ссылке. Запускаю. 32 бита. Всё.
Процессор какой? Он точно поддерживает 64 Bit?...
Виндовс-то встал 64-битный... Хорошо встал. Матлаб 64-бит пашет как трактор. И только вот для МТ процессор не подходит?
Какая должна быть версия инсталлера? То что я скачиваю 5.0.0.281.
Попробуйте заново скачать инсталлятор по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe - возможно, была взята версия из кеша броузера/прокси. Почистите кеши и попробуйте снова.
Старые версии инсталлятора были залочены только на 32 бита.