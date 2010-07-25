Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 6
sergey1294:
вот сейчас посчитал в 2006 году за полгода всего было выложено 15 экспертов на MQL4, 60 индикаторов. причем эксперты начали выкладывать с 2005.11.09 а индикаторы с 2005.09.15 разрыв в два месяца, первый скрипт был выложен 2005.09.16 и за полгода всего было выложено около 10 штук
Поступить так как-то эгоистично) Я ж не только о себе и коллегах по цеху, среди которых далеко не все проф. программеры, а зачастую просто любители самоучки.
Ну не понимаю о чем Вы, честно? Загляните в ветку "Помогите перейти на MT5 без потерь" в разделы "Индикаторы", и сразу станет видна активность которая там развивается.
Думаю, что при наличии подобной ветки в разделе экспертов активность там будет конечно поменьше (введу определенных особенностей), но всеж будет.
PS
Вы должны понимать что прописать нормальный эксперт гораздо сложней чем простой индикатор, введу определенных особенностей поведения экспертов (я не говорю о том, что по хорошему каждый из них нужно прогнать в тестере и хотя бы неделю подержать на демке)...
При этом многие эксперты заточены под определенные индюки, которые необходимо также переписать на MQL5 (обеспечив при этом стабильную работу всего торгового комплекса).
Вот и думайте после этого насколько удобно переписывать эксперты. Хотя и тут есть рад ПОДВОДНЫХ камней...
Figar0:
Я рано или поздно, и если понадобится сделаю все сам. И уже написал первый торгующий экперт, не прошло и дней 5) Вот уж разработчиком от MQ поикалось наверно в процессе написания))
То что реализовывалось в МТ4 десятком строк, в 5ке у меня вылилось в сотню. Элементарщину типа просто узнать текущую цену, запросить Bid, три буквы в МТ4, в МТ5 надо городить огород со структурами, копированием массивов и т.д. Неужели это работает быстрее??? В какое колличество ошибок (и собственных, и внутренних) это может вылится в конечном счете - даже представить не могу. В МТ4 вон и по сей день ошибки находят. ИМХО зря так сильно поменяли язык, можно было поменять интерпретатор, компилятор, тестер, чего-то добавить, но тут все переписано с нуля. Профессионалы конечно получат дополнительные преимущества, но все остальные просто останутся за бортом. Так им и надо? Но ведь профессионалы и раньше могли писать все, например на Си, подключив это к обвязке с торговыми операциями. О массовости MQL5 как у полускриптового МQL4 говорить даже не приходится. Грусть...
Маленький вопрос/опрос к тем кто освоил MQL5 и знает MQL4 попробуйте оценить в цифирях насколько 5 сложнее? Как по мне раз в 5-10.
> Как по мне раз в 5-10.
Ну это вы зря (смотря как к вопросу подходить)...
Если переписывать МАКСИМАЛЬНО точно все что есть на соседнем форуме (о чем и говорилось в первых постах ветки), при этом пользоваться последними версиями справки (желательно онлайн режим) все окажется очень даже просто.
Нужно только проявить определенную долю фантазии и смекалки в вопросе организаций процесса разработки...
Думаешь ты дышишь воздухом, здесь в этом месте?... (Матрица, диалог Нео и Морфеуса)
Ах да, о чем это я? Придется процитировать себя еще раз:
Только я в отличии от многих не стал писать СЫРЫЕ эксперты длиной в 100 строк, а уже ШЕСТЬ месяцев создаю библиотеку кода, которую буду позже как конструктор использовать при разработке экспертов любой сложности. Большая часть этой библиотеки посвящена вопросу миграции с MQL4 на MQL5. Чтобы вопросов не было о том почему так долго отвечу сразу - Я все прописываю с нуля и уже готовыми решениями (классами, структурами и прочим) не пользуюсь...
Поэтому, основываясь на своем опыте могу с полной уверенностью говорить о том, что переход с MQL4 на MQL5 не сложней чем переход с Pascal 7.0 на Delphi 7.0 (которая по мнению многих была наиболее удачной реализацией классической версии).
Всего делов, найти хорошее описание того что такое: Модульная (Юнитная) компоновка кода; что такое объекты и классы; что такое структуры данных и наконец что такое события и методы (это конечно все и в справке хорошо описано, но кому недостаточно может с легкостью это все найти в других источниках).
Думаете я действительно постоянно использую стиль программирования, предложенный разработчиками MQL5? Или чего хуже десятки раз клонирую один и тот-же код в экспертах?
Да нет конечно. :) Основываясь на своем опыте программирования (понимая ту простую истину, что только модульное и библиотечное строение кода действительно эффективно) я просто создал удобный КОНСТРУКТОР из которого теперь можно сделать все что угодно и как угодно.
Второй момент на который я бросил все силы - Так называемая МИГРАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА, которая делает процесс переноса кода с MQL4 на MQL5 простым и максимально удобным.
Неужели вы действительно считаете что при работе с датой и временем нужно постоянно делать все так как описано в справке?
Или же проще сделать модуль вот с такими функциями и затем юзать его где и как угодно:
Нет тут ошибки, яж сказал ранее, что это "МИГРАЦИОННАЯ библиотека" (как там себе разработчики представляют мне не важно). У 1 января это всегда 1.
Я прозрачно намекнул?
Советников мало потому что новый язык вообще замудрили!!! К чему все кишки функций нужно переписывать??!! Разработчики во всем мире с выходом новой версии информационного продукта всегда пытаются упростить работу с ним, не жертвуя возможностями. А тут вообще какойто хаос, как будто специально кухонные брокеры заплатили чтоб язык стал намного труднее и меньше стали граали писать. Бгг
То что реализовывалось в МТ4 десятком строк, в 5ке у меня вылилось в сотню. Элементарщину типа просто узнать текущую цену, запросить Bid, три буквы в МТ4, в МТ5 надо городить огород со структурами, копированием массивов и т.д. Неужели это работает быстрее???
если вы не можете грамотно воспользоваться стандартной структурой. кто вам мешает например для получения цен бид или аск воспользоваться функциямивам уже советовали, задавайте конкретные вопросы по коду которые вам не понятны
вам уже советовали, задавайте конкретные вопросы по коду которые вам не понятны
У меня пока нет вопросов. Как я и писал - это просто тема размышление.
А 34 символа все равно не 3...
С точки зрения непредвзятого начинающего пользователя язык MQL5 - доступный и изящный. А провокации - они и в Африке провокации.