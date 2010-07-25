Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 4

joo:

Структура это тот же класс, только без функций. Я ж говорю, что без классов не получится.


Для начала не в доваясь в философию программирования замечу тот факт что структура это не класс (хотя они очень похоже)...
Figar0:
Ну тогда вопрос, почему у тех кто пишет на МТ4 такое желание есть,   а у тех кто уже пишет на МТ5 такого желания нет?

Поверьте на слово - После того как MT5 выйдет в народ и станет применяться в торговле база будет завалена ТРЕХКОПЕЕЧНЫМИ экспертами, которые будут иметь соответствующую эффективность.

Нужно сказать что будут там встречаться и достойные образцы, созданные с нуля или переписанные с MQL4...

PS

А пока все достойное внимания распространяется через сервис "Работа" или готовится к ЧЕМПИОНАТУ 2010 года...

Соответственно более или менее серьезного пополнения базы можно будет ожидать только после окончания чемпионата.

 
 поддерживаю ваши слова
 
А на mql4 форуме нет программистов? Программисты только здесь тусуются?

Выходит, нет сейчас ни индикаторов, ни библиотек, ни статей с открытыми исходниками на mql5 достойных внимания?  А настоящих программистов можно найти в "Работа", которые пишут "эксперты на машках за 30-50 баков"?

Бывают и некоторые другие соображения, кроме коммерческих, побуждающих людей выкладывать коды в Code Base.

joo:

А на mql4 форуме нет программистов? Программисты только здесь тусуются?


Программисты конечно есть, чувства юмора похоже нет....
 
Figar0:

Отлично!, а где бы найти подобный простой примерчик?

Не поделитесь? )

А что именно интересует. 

Могу выложить шаблон эксперта без конкретной торговой системы.

Такой эксперт не для CodeBase ибо к нему еще стратегию прикрутить надо. Но без классов и ООП.

И вообще я понял еще по четверке, что выкладывать надо эксперты чтоб с одной кнопкой были и без параметров, а каждая строчка кода имела не меньше трех строчек комментариев.

Скоро выложу еще пару переписанных   с четверки индикаторов и "простенький" нейро-комби эксперт.

joo:

да. структура это не класс, и класс это не структура. А торговый приказ без ооп создать не получится. Именно об этом и речь идет, если кто не заметил.

Ну опять 25. На двух структурах qlTradeRequest и MqlTradeResult свет клином как я понял сошелся, и весь ООП вместе с ним (тем более что они в ядро языка включены)?

 
joo:

Без классов получится сделать практически любой сложности:

скрипты - да

индикаторы - да

А вот без классов сделать эксперт не получится. Может поэтому и в кодабазе их мало? Народ не шибко хорошо знает ООП, в массе своей. Если я ошибаюсь, покажите мне пожалуйста эксперт без классов.

Можно можно и еще раз можно создавать советники как и раньше без всяких премудростей.

Можно даже и без функций написать. И даже можно без циклов обойтись и умножать в столбик)))

Но-о-о зачем ходить пешком, если есть машины и самолеты.

 
Interesting:

Ну опять 25. На двух структурах qlTradeRequest и MqlTradeResult свет клином как я понял сошелся, и весь ООП вместе с ним (тем более что они в ядро языка включены)?



 ну да я тоже не понимаю, что так испугались встроенных структур
joo:

Выходит, нет сейчас ни индикаторов, ни библиотек, ни статей с открытыми исходниками на mql5 достойных внимания?  А настоящих программистов можно найти в "Работа", которые пишут "эксперты на машках за 30-50 баков"?

Бывают и некоторые другие соображения, кроме коммерческих, побуждающих людей выкладывать коды в Code Base.

Есть конечно, респект авторам за это.

Что заказывают, то и пишут...

Конечно бывают, и MQ всячески этому содействуют.


PS

Только я говоря о сервисе "РАБОТА" и "Code Base" имею введу не экспертах класса "MACD Sample" или "Moving Average" (пусть разработчики не обижаются), а вещи с серьезной логикой и достаточно надежными MM и RM (которые можно поставить на реальный счет и при этом не опасаться за депозит).

Как думаете, сколько экспертов такого класса попадет в базу за следующие 6 месяцев?

