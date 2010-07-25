Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Структура это тот же класс, только без функций. Я ж говорю, что без классов не получится.
Ну тогда вопрос, почему у тех кто пишет на МТ4 такое желание есть, а у тех кто уже пишет на МТ5 такого желания нет?
Поверьте на слово - После того как MT5 выйдет в народ и станет применяться в торговле база будет завалена ТРЕХКОПЕЕЧНЫМИ экспертами, которые будут иметь соответствующую эффективность.
Нужно сказать что будут там встречаться и достойные образцы, созданные с нуля или переписанные с MQL4...
PS
А пока все достойное внимания распространяется через сервис "Работа" или готовится к ЧЕМПИОНАТУ 2010 года...
Соответственно более или менее серьезного пополнения базы можно будет ожидать только после окончания чемпионата.
Поверьте на слово - После того как MT5 выйдет в народ и станет применяться в торговле база будет завалена ТРЕХКОПЕЕЧНЫМИ экспертами, которые будут иметь соответствующую эффективность.
Нужно сказать что будут там встречаться и достойные образцы, созданные с нуля или переписанные с MQL4...
PS
А пока все достойное внимания распространяется через сервис "Работа" или готовится к ЧЕМПИОНАТУ 2010 года...
Соответственно более или менее серьезного пополнения базы можно будет ожидать только после окончания чемпионата.
А программисты что есть будут если все будет в открытом доступе? Вот придет Август, откроется МАГАЗИН тоды и приходите (особо нетерпеливые могут воспользоваться РАБОТОЙ)...
:)
А на mql4 форуме нет программистов? Программисты только здесь тусуются?
Для начала не в доваясь в философию программирования замечу тот факт что структура это не класс (хотя они очень похоже)...
да. структура это не класс, и класс это не структура. А торговый приказ без ооп создать не получится. Именно об этом и речь идет, если кто не заметил.
Interesting:
Поверьте на слово - После того как MT5 выйдет в народ и станет применяться в торговле база будет завалена ТРЕХКОПЕЕЧНЫМИ экспертами, которые будут иметь соответствующую эффективность.
Нужно сказать что будут там встречаться и достойные образцы, созданные с нуля или переписанные с MQL4...
PS
А пока все достойное внимания распространяется через сервис "Работа" или готовится к ЧЕМПИОНАТУ 2010 года...
Соответственно более или менее серьезного пополнения базы можно будет ожидать только после окончания чемпионата.
Выходит, нет сейчас ни индикаторов, ни библиотек, ни статей с открытыми исходниками на mql5 достойных внимания? А настоящих программистов можно найти в "Работа", которые пишут "эксперты на машках за 30-50 баков"?
Бывают и некоторые другие соображения, кроме коммерческих, побуждающих людей выкладывать коды в Code Base.
А на mql4 форуме нет программистов? Программисты только здесь тусуются?
Отлично!, а где бы найти подобный простой примерчик?
Не поделитесь? )
А что именно интересует.
Могу выложить шаблон эксперта без конкретной торговой системы.
Такой эксперт не для CodeBase ибо к нему еще стратегию прикрутить надо. Но без классов и ООП.
И вообще я понял еще по четверке, что выкладывать надо эксперты чтоб с одной кнопкой были и без параметров, а каждая строчка кода имела не меньше трех строчек комментариев.
Скоро выложу еще пару переписанных с четверки индикаторов и "простенький" нейро-комби эксперт.
joo:
да. структура это не класс, и класс это не структура. А торговый приказ без ооп создать не получится. Именно об этом и речь идет, если кто не заметил.
Ну опять 25. На двух структурах qlTradeRequest и MqlTradeResult свет клином как я понял сошелся, и весь ООП вместе с ним (тем более что они в ядро языка включены)?
Без классов получится сделать практически любой сложности:
скрипты - да
индикаторы - да
А вот без классов сделать эксперт не получится. Может поэтому и в кодабазе их мало? Народ не шибко хорошо знает ООП, в массе своей. Если я ошибаюсь, покажите мне пожалуйста эксперт без классов.
Можно можно и еще раз можно создавать советники как и раньше без всяких премудростей.
Можно даже и без функций написать. И даже можно без циклов обойтись и умножать в столбик)))
Но-о-о зачем ходить пешком, если есть машины и самолеты.
Ну опять 25. На двух структурах qlTradeRequest и MqlTradeResult свет клином как я понял сошелся, и весь ООП вместе с ним (тем более что они в ядро языка включены)?
joo:
Выходит, нет сейчас ни индикаторов, ни библиотек, ни статей с открытыми исходниками на mql5 достойных внимания? А настоящих программистов можно найти в "Работа", которые пишут "эксперты на машках за 30-50 баков"?
Бывают и некоторые другие соображения, кроме коммерческих, побуждающих людей выкладывать коды в Code Base.
Есть конечно, респект авторам за это.
Что заказывают, то и пишут...
Конечно бывают, и MQ всячески этому содействуют.
PS
Только я говоря о сервисе "РАБОТА" и "Code Base" имею введу не экспертах класса "MACD Sample" или "Moving Average" (пусть разработчики не обижаются), а вещи с серьезной логикой и достаточно надежными MM и RM (которые можно поставить на реальный счет и при этом не опасаться за депозит).
Как думаете, сколько экспертов такого класса попадет в базу за следующие 6 месяцев?