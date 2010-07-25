Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 13
Да, мы уже работаем над тем, чтобы на выходе получался готовый эксперт с одной большой зеленой кнопкой - "Get Profit". У эксперта будет два внешних параметра - номер банковского счета и требуемая сумма прибыли.
Rosh:
Слишком много цифр придется вводить:)
У меня флоп уж лет пять бездействует, заржавел наверное, можно, сразу чтоб из его прорези купюры вылетали (
А если серьёзно, то сейчас не до профитов, хочется сначала чтоб МТ как часы работал, потом об удобстве его можно подумать.
Отвечайте пожалуйста на вопросы с выявленными проблемами...
Например вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page56/#comment_11189
Запишите меня первым в тестеры, хотя бы на часок! Больше мне не надо.
Вы чего, действительно из визарда только EX5 хотите компилить?
да эже очевидно, что не ругают язык только разработчики и модеры, вот они и будут походу участвовать в чемпионате! Ну поскольку они по правилам не могут, значит ... нечего не будет. Что гадать, можно наверно уже в букмекерской конторе ставить на провал
Вместо того, чтобы брызгать слюной, сходили бы лучше на страницу Automated Trading Championship 2010:
Генерироваться MQ5 будет.
Отлично.
Количество экспертов в КодеБазе возрастёт неимоверно! :)
да эже очевидно, что не ругают язык только разработчики и модеры, вот они и будут походу участвовать в чемпионате! Ну поскольку они по правилам не могут, значит ... нечего не будет. Что гадать, можно наверно уже в букмекерской конторе ставить на провал