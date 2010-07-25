Почему так мало экспертов в базе MQL5? - страница 13

Rosh:
Да, мы уже работаем над тем, чтобы на выходе получался готовый эксперт с одной большой зеленой кнопкой - "Get Profit". У эксперта будет два внешних параметра  - номер банковского счета и требуемая сумма прибыли.
А вдруг кто нибудь не поймет шутки юмора? :O
 
Rosh:
:о) , для мну +1000% в день пожалуйста, очень вам прошу дам откат больше половину.
 

Rosh:
Слишком много цифр придется вводить:)

У меня флоп уж лет пять бездействует, заржавел наверное, можно, сразу чтоб из его прорези купюры вылетали (

А если серьёзно, то сейчас  не до профитов, хочется сначала чтоб МТ как часы работал, потом об удобстве его можно подумать.

Отвечайте пожалуйста на вопросы с выявленными проблемами... 

Например вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page56/#comment_11189 

 
Rosh:
Запишите меня первым в тестеры, хотя бы на часок! Больше мне не надо.

Вы чего, действительно из визарда только EX5 хотите компилить?

 
HideYourRichess:

Вы чего, действительно из визарда только EX5 хотите компилить?

Генерироваться MQ5 будет.
 
да эже очевидно, что не ругают язык только разработчики и модеры, вот они и будут походу участвовать в чемпионате! Ну поскольку они по правилам не могут, значит ... нечего не будет. Что гадать, можно наверно уже в букмекерской конторе ставить на провал
 
yamik:
Вместо того, чтобы брызгать слюной, сходили бы лучше на страницу Automated Trading Championship 2010:

 

Renat:
Генерироваться MQ5 будет.

Отлично.

Количество экспертов в КодеБазе возрастёт неимоверно! :)

 
HideYourRichess:

Отлично.

Количество экспертов в КодеБазе возрастёт неимоверно! :)

Не забывайте про количество которое (по закону Диалектики) просто обязано перейти в качество.
yamik:
да эже очевидно, что не ругают язык только разработчики и модеры, вот они и будут походу участвовать в чемпионате! Ну поскольку они по правилам не могут, значит ... нечего не будет. Что гадать, можно наверно уже в букмекерской конторе ставить на провал
я не ругаю.. всё - пучком.. ток кривизну поправить..
