Ошибки, баги, вопросы - страница 918
Обьясните пожалуйста, почему второй буфер (label2) равен нулю
1) Почему-то с функцией OnCalculate где есть отдельно close, open и т.д. проблем с несколькими буферами нет
2) С радостью использовал бы его, но не получается в него всунуть алгоритм расчета скользящей средней, который в коде выше
ExtLineBuffer2[i] пытался присваивать разные значения в том числе константы - всегда ноль
Когда уже опция #resource будет применима к файлам индикаторов? Может кто-нибудь знает? Очень хочется весь проект объединить в один .ex5-файл.
Эта возможность существует с build 730
Графики в сигналах двоятся и троятся по шкале времени в сервисе сигналов уже более 12 часов, причем у очень многих сигналов, и не только моих, общая ошибка сервиса
Баланс в связи с этим удвоен или утроен в рейтинге, сделайте что нибудь, платные подписчики подписываются на нереальные картинки
Заявка в сервисдеск #631352
А зачем вырезать части чужого кода? Напишите свою версию для расширенного ОnCalculate() - больше пользы будет. Логика вся умещена в имеющемся коде, достаточно её понять, отсечь лишнее и воспроизвести. Знаний должно хватить.
Если это не интересно, то попробуйте просто убрать из имеющегося кода переменную begin, вместо массива price[] указать нужный Вам массив (например, tick_volume[]) и перенести результат в расширенный ОnCalculate().
Проблемы с установкой мт5. Не получается установить, загрузка файлов продолжается только до 4480 Кб и дальше перестает загружаться. Пробывал я уже много раз.
Почему? И как быть?
Вы только что скачали дистрибутив или используете старый, ранее скачанный инсталлятор?
только что (вчера)