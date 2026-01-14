Ошибки, баги, вопросы - страница 918

lazarev-d-m:

Обьясните пожалуйста, почему второй буфер (label2) равен нулю

 1) Почему-то с функцией OnCalculate где есть отдельно close, open и т.д. проблем с несколькими буферами нет

 2) С радостью использовал бы его, но не получается в него всунуть алгоритм расчета скользящей средней, который в коде выше

ExtLineBuffer2[i] пытался присваивать разные значения в том числе константы - всегда ноль 

 

 

Похоже я понял - проблема в том, что  OnCalculate с prices не поддерживает несколько буферов, но я своими знаниями не могу вырезать код расчета MA и вставить его в другой onCalculate, помогите пожалуйста, или сбросьте ссылку на пример из CodeBase
 
MoneyJinn:
Когда уже опция #resource будет применима к файлам индикаторов? Может кто-нибудь знает? Очень хочется весь проект объединить в один .ex5-файл.

Эта возможность существует с build 730

[Удален]  

Графики в сигналах двоятся и троятся по шкале времени в сервисе сигналов уже более 12 часов, причем у очень многих сигналов, и не только моих, общая ошибка сервиса 

Баланс в связи с этим удвоен или утроен в рейтинге, сделайте что нибудь, платные подписчики подписываются на нереальные картинки

Заявка в сервисдеск #631352

[Удален]  
Заработало!
 
lazarev-d-m: я своими знаниями не могу вырезать код расчета MA и вставить его в другой onCalculate

А зачем вырезать части чужого кода? Напишите свою версию для расширенного ОnCalculate() - больше пользы будет. Логика вся умещена в имеющемся коде, достаточно её понять, отсечь лишнее и воспроизвести. Знаний должно хватить.

Если это не интересно, то попробуйте просто убрать из имеющегося кода переменную begin, вместо массива price[] указать нужный Вам массив (например, tick_volume[]) и перенести результат в расширенный ОnCalculate().

 
lazarev-d-m:

//--- main loop
   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
{
   ExtLineBuffer[i]=ExtLineBuffer[i-1]+(price[i]-price[i-InpMAPeriod])/InpMAPeriod;
   ExtLineBuffer2[i]=ExtLineBuffer[i];
}
Ставьте всегда скобки, даже когда одна строчка, - будет меньше глупых ошибок.
 

установка

 

 Проблемы с установкой мт5. Не получается установить, загрузка файлов продолжается только до 4480 Кб и дальше перестает загружаться. Пробывал я уже много раз.

Почему? И как быть? 

 
Stasikusssss:

 

 Проблемы с установкой мт5. Не получается установить, загрузка файлов продолжается только до 4480 Кб и дальше перестает загружаться. Пробывал я уже много раз.

Почему? И как быть? 

Вы только что скачали дистрибутив или используете старый, ранее скачанный инсталлятор?
 
Renat:
Вы только что скачали дистрибутив или используете старый, ранее скачанный инсталлятор?
только что (вчера)
 
Stasikusssss:
только что (вчера)
Попробуйте запустить с ключом /clean , пожалуйста
