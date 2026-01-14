Ошибки, баги, вопросы - страница 682
Кеши должны располагаться, конечно же, на диске, а не где-нибудь... в оперативке?
Храните в памяти и стройте их на старте приложения. Потратите 5 секунд на ребилд состояния, а потом работайте.
Хватит плакаться о сложностях - это Ваша программа и это ее проблемы анализировать рынок. С нашей стороны вся информация предоставлена.
Надо быть очень наглым и непонимающим, чтобы свою частную задачу спихивать на других, а потом еще и клеймить за нежелание "войти в положение".
Мой опыт четко указывает, что заполнение пустот - это бред и самообман, который тут же раскроется, как только получишь эту заполненную историю.
Этот вопрос поднимался многократно за последние 10 лет.
Просьбы, звучащие 10 лет должны, наверное, все-таки конвертироваться в конкретные универсальные решения.
Главным следствием того, что терминал не заполняет дыры в истории является невозможность при ручной торговле визуально распознать те или иные торговые паттерны,
так как при пропуске баров может происходить значительное искажение их формы во времени.
Причём тут наглость, частность и непонимание? Вы сами-то в курсе о своих косяках? Мы на них закрываем глаза месяцы и даже годы (типа не пристало нам, благодарным пользователям, откусывать кормящую руку). Ну а если прочь нежности и оставить только логику, то как вы сами-то примагничиваете графические ТА-объекты с магнитными точками к экстремумам? Это ж ни в сказке сказать!.. У вас в настройках терминала есть тюнинг радиуса привязки в пикселях, но тут дальше пыли в глаза дело не пошло: объект не привязывается в радиусе, а худо-бедно падает на экстремум исключительно при условии, что подцепленный мышью за точку объект натащили на вертикальную ось, проходящую через бар! То есть речь тут не о радиусе ни разу, а всего лишь о высоте точки над баром. Так хоть называйте вещи своими именами, что ли, а не вводите доверчивую публику в заблуждение.
Мало того, привязка откровенно халтурная, но у меня терпения оказалось больше - до сих пор пользуюсь, когда что-то хочу достроить вручную. И ладно бы она была сырая на всех случаях точной автопривязки - тогда бы хоть в глаза бросалось, ан нет, глючит процентах в пяти, не всегда-то и разглядишь. MT4-пользватель мечтал о точной автопривязке на любом ТФ хотя бы в MT5, чтобы не уходить на M1 и не заниматься утомительным дотягиванием точно на экстремумы (типа: сделал - и забыл), а в итоге получил подставу в виде "сделал - поверил, не проверил - забыл - получил перекос в самых неожиданных местах - не забрал профит по TP, потому что высоковато поставил из-за смещённого объекта". Опять конечный доверчивый пользователь виноват? Вы на досуге понабрасывайте ручками объекты на чарт, да побольше, побольше, а потом погуляйте скроллом на M1 по точкам привязки и опечальтесь. Сдвиги мизерные? На рынке вообще ничего не бывает мизерного, даже шума! Пора это понять.
Но это что! Самое замечательное то, что все патриоты привинчивают объекты к самому правому из нескольких одинаковых близлежащих экстремумов, то есть по Фракталам, а вы почему-то привязываете по ЗигЗагу или ещё какому-то идеологически чуждому настоящему патриоту алгоритму - к левому. Да, на рынке нет ничего точно интерпретируемого, но зато статистически было замечено, что рынок стремится из плотного скопления "гитарных струн" (аналогия с Fibo Timezones) отработать самую последнюю, правую, а только потом изменить направление. А что нужно, чтобы увидеть самую правую "струну"? Правильно: предпочесть экстмумно-правостороннее построение Фибозоны, а не левостороннее...
Получается, что "для себя" вы придумали тайный костылик, с помощью которого худо-бедно позиционируете объекты на чарте, а для выполнения аналогичной задачи пользователи должны расшибиться в доску и придумать что-то своё и притом не жаловаться, что у них ограниченный инструментарий или интеллект.
То есть Вы хотите сказать, что при размещении объекта к High H4-бара - функция терминала что размещает объект - должна сама вычислить на соответствующем диапазоне M1 координату "время"?
Если речь о ручной возне с графическими ТА-объектами в MT5, то это уже есть, причём давно, но с неприятными огрехами. Если же речь о MQL-программировании точного позиционирования объектов, то этого всё ещё нет, хотя Ренат как-то даже снизошёл до вялого гипотетического обсуждения того, чтобы внедрить в MQL такие возможности... И где это всё?..
Здравствуйте, майя!
Так напишите несложный скрипт, который будет подкорректировать эту координату. Я, например, работаю на H4 и D1 и мне расхождения в положении объекта на M1 совершенно безразличны.
Не думаю, что терминал должен быть неким "монстром", который всё умеет и всё делает. Представляю тогда его вес и тормоза на более-менее слабеньком компьютере.
Для устранения недостатка функционала терминала вполне достаточно адекватного внутреннего языка программирования.
Во первых, именно наглость.
Во вторых, Вы съехали с вопроса и ушли в обвинения совершенно в другой области.
В третьих - Вы гоните про привязку экстремумов.
Свою работу в МТ5 по автоматическому поиску экстремумов во время привязки точек на высших таймфреймах по деталям М1 мы сделали отлично.
Приведите четкий пример, когда привязка не сработала в нормальных условиях, например на H1. Причем докажите, что история М1 в этот момент присутствовала и не была преднамеренно задушена параметром Max Bars в окне. Это чтобы не было мухлежа в режиме "выставлю минимум баров, умотаю подальше вглубь, а потом начну жаловаться, что на Daily поиск реального экстремума по М1 не сработал".
Кроме того, трейдер сам виноват, когда строит привязки на высших периодах, а потом не проверяет их точность позиционирования на нижних периодах. Это не говоря уже о том, что чем выше период, тем больше шансов словить ситуацию множественных экстремумов, где разрулить можно только человеку.
Примагничивание работает верно - по близости цены и Вы это отлично знаете.
В четвертых - Вы тут жалобитесь, что не в состоянии нужный экстремум найти простой функцией CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) на М1 таймфрейме.
То есть Вы хотите сказать, что при размещении объекта к High H4-бара - функция терминала что размещает объект - должна сама вычислить на соответствующем диапазоне M1 координату "время"?
Да, так и делается в МТ5 в автоматическом режиме при наличии доступа к М1 (на это влияет Max bars в настройках). Посмотрите на время точки привязки объекта после его позиционирования на Daily:
И примагничивание автоматически сработало и даты правильно привязались с точностью до минуты.
Вот точные привязки на М1 (все сделано автоматически при создании трейда на Daily):
Именно этот метод позволил в корне решить проблему позиционирования объектов по экстремумам на высших периодах.
Так напишите несложный скрипт, который будет подкорректировать эту координату. Я, например, работаю на H4 и D1 и мне расхождения в положении объекта на M1 совершенно безразличны.
Не думаю, что терминал должен быть неким "монстром", который всё умеет и всё делает. Представляю тогда его вес и тормоза на более-менее слабеньком компьютере.
Для устранения недостатка функционала терминала вполне достаточно адекватного внутреннего языка программирования.
При большом количестве объектов на графике (кои создаёт мой индикатор) как раз и потребуется множественная ресурсоёмкая подгонка всех их. В итоге получим те же проблемы нехватки ресурсов.
Касательно кому что хватает... Есть же несколько категорий трейдеров: пипсовщики, интрадейщики, среднесрочники, инвесторы... Для пипсовщиков, например, дорога буквально каждая минута, а то и секунды. Когда, например, рынок валится на какой-нибудь новости, то это слишком резко и круто, тут надо на M1 и M5 с сачком сидеть и ловить. Вот тут-то и начинается расширение сознания, когда понимаешь, что значит малейшая неточность...
Да, так и делается в МТ5 в автоматическом режиме при наличии доступа к М1 (на это влияет Max bars в настройках). Посмотрите на время точки привязки объекта после его позиционирования на Daily: