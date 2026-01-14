Ошибки, баги, вопросы - страница 559

Arkadiy:
Прерываю Ваше молчание - оно отнюдь  не GMT+1, а GMT+2 -  во как, вам всё равно - хрен с теми кто просто жуёт всякую подачку типа средних/осциляторов. основная проблема и задача - новости и сопрежение их с мат апаратом трудящихся -
Urain:
Зимнее GMT+2
Вот - а должно быть GMT+1 GMT+1  и никак, как как
 
Arkadiy:
ваш ответ губителен - а как же кварталы и десятилетия истории? на которых любой ?
Каков ваш рабочий таймфрейм? Если месяцовки, то можно и вручную все проверить. Один час в таком случае не имеет значения.
 
Вот и я об этом же, проблема не в изменении часового пояса а в истории новостей в тестере (в реалтайме достаточно той что есть).

ЗЫ Нужна структура новостей, и организация хранения массива структур типа таймсерии, это решит все проблемы.

 
Rosh:
Каков ваш рабочий таймфрейм? Если месяцовки, то можно и вручную все проверить. Один час в таком случае не имеет значения.
нет конкретного но он больше 4 часов
 
В принципе сама вкладка календаря показывает что формализация такой структуры уже есть, проблема с организацией массива типа таймсерии лишь в том что в одно время по одному инструменту может быть несколько новостей, но думаю для профи это решаемая проблема.
 
Что же все таки случилось в MT5 с A.low после 21.10.2011 ?  тишина по этому вопросу настораживает :( сервисдеск, форум в 2 местах , новости нет ответа нигде. Или я что-то не то спрашиваю? 
 
papaklass:

Действительно, что с терминалом?

Ждем выходных, так как не можем во время чемпионата рестартовать серверы.

Расхождение в генерации чартов на границе переключения таймзоны словили. Ошибка уже исправлена.

 

Ответьте почему так?

1) поставил 4 трендовые линии:

  

2) Изменил маштаб(Двигал указателем курсора по шкале цен): 

 

3) смешение по горизонтале:

 

 

Так и должно быть(самая левая линия на графике)? 

P.s. предыдущий пост удалил цены вернулись) 

 

Сколько можно безболезненно создавать объектов класса?

У меня при количестве больше 3000000 всё работает, но при удалении происходит Abnormal termination.

При количестве объектов меньше ~3 лямов прога завершается нормально.

PS как нормально завершить прогу при большом количестве объектов класса?

 
Urain:

Возможно времени на удаление 3 миллионов объектов требуется несколько больше, чем стандартное время отпущенное метаквотами на работу Деинита. 

Из справки :   Справочник MQL5  >  Программы MQL5  >  События клиентского терминала  :

....  Выполнение функции OnDeinit() ограничивается 2.5 секундами.  ...

В этом случае, при завершении путём удаления эксперта с графика из локального меню терминала или при вызове ExpertRemove() - Abnormal termination гарантирован.

// если, конечно, как правильно воспитанный программер ты удаляешь объекты исключительно в Деините.

Отсюда единстевенный выход : насрать на воспитание - сначала удалять объекты, а уж потом вызывать Деинит (через ExpertRemove()).

Остальное, надеюсь, додумаешь сам.

