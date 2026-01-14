Ошибки, баги, вопросы - страница 559
Прерываю Ваше молчание - оно отнюдь не GMT+1, а GMT+2 - во как, вам всё равно - хрен с теми кто просто жуёт всякую подачку типа средних/осциляторов. основная проблема и задача - новости и сопрежение их с мат апаратом трудящихся -
Зимнее GMT+2
ваш ответ губителен - а как же кварталы и десятилетия истории? на которых любой ?
Вот и я об этом же, проблема не в изменении часового пояса а в истории новостей в тестере (в реалтайме достаточно той что есть).
ЗЫ Нужна структура новостей, и организация хранения массива структур типа таймсерии, это решит все проблемы.
Каков ваш рабочий таймфрейм? Если месяцовки, то можно и вручную все проверить. Один час в таком случае не имеет значения.
Действительно, что с терминалом?
Ждем выходных, так как не можем во время чемпионата рестартовать серверы.
Расхождение в генерации чартов на границе переключения таймзоны словили. Ошибка уже исправлена.
Ответьте почему так?
1) поставил 4 трендовые линии:
2) Изменил маштаб(Двигал указателем курсора по шкале цен):
3) смешение по горизонтале:
Так и должно быть(самая левая линия на графике)?
P.s. предыдущий пост удалил цены вернулись)
Сколько можно безболезненно создавать объектов класса?
У меня при количестве больше 3000000 всё работает, но при удалении происходит Abnormal termination.
При количестве объектов меньше ~3 лямов прога завершается нормально.
PS как нормально завершить прогу при большом количестве объектов класса?
Возможно времени на удаление 3 миллионов объектов требуется несколько больше, чем стандартное время отпущенное метаквотами на работу Деинита.
Из справки : Справочник MQL5 > Программы MQL5 > События клиентского терминала :
.... Выполнение функции OnDeinit() ограничивается 2.5 секундами. ...
В этом случае, при завершении путём удаления эксперта с графика из локального меню терминала или при вызове ExpertRemove() - Abnormal termination гарантирован.
// если, конечно, как правильно воспитанный программер ты удаляешь объекты исключительно в Деините.
Отсюда единстевенный выход : насрать на воспитание - сначала удалять объекты, а уж потом вызывать Деинит (через ExpertRemove()).
Остальное, надеюсь, додумаешь сам.