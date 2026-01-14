Ошибки, баги, вопросы - страница 565

VovkaSOL:
Добрый день, начал писать мультывалютник, вызываю iMA , почему то в реальной торговле все работает отлично, как только запускаю в тестере возникает ошибка expert removed because indicator 'Moving Average' cannot load [4804], что за индикатора на индикатор, не очень понятно, в интернете не смог найти вразумительного ответа. Подскажите пожалуйста, буду весьма признателен.
Эта ошибка говорит о том что символ не выбран в окне обзор рынка тестера и соответственно советник не может создать индикатор по нужному символу. Вам необходимо заблоговремено программно создать список символов с которым будет работать советник
 
sergey1294:
Эта ошибка говорит о том что символ не выбран в окне обзор рынка тестера и соответственно советник не может создать индикатор по нужному символу. Вам необходимо заблоговремено программно создать список символов с которым будет работать советник
А этого разве не достаточно? SymbolSelect(SYM,true) Делаю при создании классов для символов. Запускаю на демо, все работает, на тестере такая ошибка, куда смотреть пока не понял.
VovkaSOL:
А этого разве не достаточно? SymbolSelect(SYM,true) Делаю при создании классов для символов. Запускаю на демо, все работает, на тестере такая ошибка, куда смотреть пока не понял.

Более полный пример можно посмотреть? Дело в том что с выбором символа в тестере существует очень древняя проблема, которая возникает при определенных ситуациях.

Я выбираю символы на основе заранее подготовленного массива, проблем при таком подходе не возникало.

Обновил терминал.Полезли ошибки.Не могу идентифицировать такой  RESULT.RETCODE

 

 

Закачка истории зависает по ЕВРО на 52%...Видимо много запросов идет на сервера.

 
 Всё-таки объяснит мне кто-нибудь наипростейшую вещь? С чего вдруг в выходные индикатор проявляет признаки жизни? Тиков нет, явных циклов, таймеров и прочих мультисрабатывающих конструкций, отложенных во времени, а Print мусорит в лог Эксперта каждые минут пять.
 

 Да ёлки-палки!! Этот EGlobal задрал своими реконнектами по ночам! Это так достало, что отключил звуковые оповещения. Сейчас случайно вспомнил, включил - и точно: псевдотики генерируются при каждом переподключении, а отсюда и Print из OnCalculate лог подкармливает.

 Ладно, хоть с этим разобрался. 

 

Господа, подскажите, где здесь может быть проблема. 

Есть функция на закрытие всего объема ордеров по инструменту. Терминал изобилует ошибками такого содержания: 

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07   failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [Invalid request]

 

Вот код функции:
 

void CloseOrders (string symbol)
  {
   double lot;
   long direction;
   ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder;
   MqlTradeRequest mrequest;    // Будет использоваться для отсылки торговых запросов
   MqlTradeResult mresult;      // Будет использоваться для получения результатов выполнения торговых запросов

   PositionSelect(symbol);
   lot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   if(lot==0)
      return;

  direction=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(direction==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_SELL;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);              // последняя цена ask     
     }
   else
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_BUY;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);              // последняя цена bid
     }
     
   mrequest.action=TRADE_ACTION_DEAL;                                       // немедленное исполнение
   mrequest.sl = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask - STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
   mrequest.tp = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask + TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
   mrequest.symbol=symbol;                                                  // символ
   mrequest.volume=lot;                                                     // количество лотов для закрытия
   //   mrequest.magic=magic;                                               // Magic Number
   mrequest.type = TypeOrder;                                               // ордер на покупку или продажу
   //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
   mrequest.deviation=100;                                                  // проскальзывание от текущей цены
   mrequest.comment="Закрытие ";  
   OrderSend(mrequest, mresult);                                            // комментарий
   return;
  }
 

После обновления версии терминала появились ошибки:

2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21 21:44:00   failed buy stop 8.81 EURUSD at 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Invalid request]

2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00   failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request]

В чем может быть проблема? 

Раньше все работало. 

 
Явно видно, что проблема с ценой открытия. Напишите в Сервисдеск.
