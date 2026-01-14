Ошибки, баги, вопросы - страница 566

У меня стоит проверка через OrderCheck.Соответственно до запросов уже отклоняется с непонятным result.retcode.Уже написал в СД.Плохо другое..Завтра на реале произойдет апдейт терминала и поплыли...

Можно оключить обновление? 

 
 Есть ли способ перевести терминал в автономный режим, чтобы тестировать работу некоторых MQl-программ а-ля офф-лайн?
 

Господа, что-то меня совсем не радует тенденция новых билдов... что за косяки?!?! (это вопрос, в случае чего)

Получается, здесь - правим, а там - кривим. Ну, ё-маё.....  сколько можно.

 
Cmu4:

Господа, что-то меня совсем не радует тенденция новых билдов... что за косяки?!?! (это вопрос, в случае чего)

Получается, здесь - правим, а там - кривим. Ну, ё-маё.....  сколько можно.

У меня довольно сложный проект, но косяков не обнаружил после перехода на новый билд. Перекомпилировал все файлы и всё гуд пошло. Но у каждого может свои нюансы...
 
papaklass:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
У Вас в торговом приказе закоментирован тип ордера по исполнению.
Не совсем понял, что с этим сделать... убрать?
 
papaklass:

Убрать два слеша. В запросе это обязательное поле. А у Вас оно закоментировано, т.е. не участвует в торговом приказе.

 У Вас:

//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
 а нужно:

mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
 

не помогает:

 

 
papaklass:
Тогда проблема в новом билде, т.к. не только у Вас выдает ошибку.
Вот то-то и оно... как теперь формировать свою функцию на закрытие? Ведь если смотреть чисто визуально, то цену функция формирует верную, с учетом проскальзывания....
 
Да,ошибка 10013 Invalid Request.Пробовал разные методы.Обычным способом посылки запроса не работает.У кого работает наверное посылают через класс.Я в этом ни бум бум.
papaklass:
Еще попробуйте убрать коментарий из торгового запроса. При закрытии позиции он не требуется. 
Пробовал, не помогает так же. Тем более, я помню со времен МКЛ4, что всё, что в строчке идёт после // компиллятор не учитывает. Так что "//....." = "пустое_место".
 
Karlson:
Да,ошибка 10013 Invalid Request.Пробовал разные методы.Обычным способом посылки запроса не работает.У кого работает наверное посылают через класс.Я в этом ни бум бум.

Вот... та же песня, по-ходу.

Напишите, кто знает, как посылать запрос "через класс"! Или дайте ссылку, что-ли... а то выходные под хвост коту уходят.. хотел на них по программировать, а разработчики такой сюрприз подкинули.. нет бы в понедельник... так нет-же.

