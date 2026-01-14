Ошибки, баги, вопросы - страница 566
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня стоит проверка через OrderCheck.Соответственно до запросов уже отклоняется с непонятным result.retcode.Уже написал в СД.Плохо другое..Завтра на реале произойдет апдейт терминала и поплыли...
Можно оключить обновление?
Господа, что-то меня совсем не радует тенденция новых билдов... что за косяки?!?! (это вопрос, в случае чего)
Получается, здесь - правим, а там - кривим. Ну, ё-маё..... сколько можно.
Господа, что-то меня совсем не радует тенденция новых билдов... что за косяки?!?! (это вопрос, в случае чего)
Получается, здесь - правим, а там - кривим. Ну, ё-маё..... сколько можно.
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // тип исполнения ордера - все или ничего
У Вас в торговом приказе закоментирован тип ордера по исполнению.
Убрать два слеша. В запросе это обязательное поле. А у Вас оно закоментировано, т.е. не участвует в торговом приказе.
У Вас:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // тип исполнения ордера - все или ничего
а нужно:
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; // тип исполнения ордера - все или ничего
не помогает:
Тогда проблема в новом билде, т.к. не только у Вас выдает ошибку.
Еще попробуйте убрать коментарий из торгового запроса. При закрытии позиции он не требуется.
Да,ошибка 10013 Invalid Request.Пробовал разные методы.Обычным способом посылки запроса не работает.У кого работает наверное посылают через класс.Я в этом ни бум бум.
Вот... та же песня, по-ходу.
Напишите, кто знает, как посылать запрос "через класс"! Или дайте ссылку, что-ли... а то выходные под хвост коту уходят.. хотел на них по программировать, а разработчики такой сюрприз подкинули.. нет бы в понедельник... так нет-же.