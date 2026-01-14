Ошибки, баги, вопросы - страница 564
В чем причина данной проблемы? Не удается использовать облачные ресурсы.
Поясните.
Был предварительный анонс запланированных изменений. Окончательный список изменений в очередном билде будет опубликован после выпуска самого билда.
Долго и упорно вгрызался в код индикатора, покуда совсем не отчаялся выловить возникшие ошибки. В "Чайники" писать не стал, поскольку есть подозрения не на допущенные мной ошибки, а на ошибки в работе терминала.
Задача индикатора - расставить фракталы на текущем таймфрейме от другого таймфрейма и добавлять новые по мере появления новых фрактальных баров. Пожалуйста, не предлагайте иные способы расстановки фрактальных стрелок, речь не об этом; вопросы здесь принципиальные, касающиеся именно данного кода и, возможно, связанные с некорректной работой терминала. За основу был взят пример из справки iFractals, который для упрощения восприятия логически был сокращён вдвое (только до верхних фракталов), также заимствовано немного кода из штатного Fractals.mq5. Пришлось быть предельно дотошным во избежание шапкозакидательства: увязал почти все возможные и почистил отработавшие массивы, высвободил хэндл вызванного индикатора, что не дало никакой заметной разницы в результатах работы. Были замечены нижеследующие проблемы и особенности в работе:
Убедительная просьба к обитателям ноосферы и особенно разработчикам: будьте добры, разъясните каждый пункт и подскажите, как всё-таки отладить код индикатора (если только совсем не уходить к принципиально иной реализации).
Спасибо и файлы прилагаются.
P.S.: в именах файлов были круглые скобки, но после закачки они испортились.
А как определить текущую прибыль по magic сделки?
этот код возвращает прибыль по закрытым сделкам, а мне надо по открытым
Как узнать почему инициализация завершается неудачно?
Перед началом инициализации сбрасываю ошибки функцией
ResetLastError();
В конце инициализации вывожу ошибку
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
В итоге получаю на вкладке эксперты
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Ошибка 0
на вкладке журнал
2011.11.11 08:47:51 Experts initializing of SimpleExpert (EURUSD,H1) failed
OnInit возвращает 0 или не 0?
OnInit возвращает true, как то пропустил.
Спасибо, все ок.
А как определить текущую прибыль по magic сделки?
этот код возвращает прибыль по закрытым сделкам, а мне надо по открытым