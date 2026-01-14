Ошибки, баги, вопросы - страница 563

Arkadiy:
Опять - (я тогда сказал что VOLUME=26004) а теперь на 12:00 он значится 26397.  Обижает какое либо отсутствие ответов на тему, господа.
Вообще VOLUME - уважаемая дама. Будет хорошим тоном относиться к ней с достаточным пиететом.
 
 В справке https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples есть странная, вроде как незавершённая фраза: "Изменим немного пример, добавим построение в виде простой линии - DRAW_LINE. Пусть теперь линия будет иметь номер 1, а японские свечи будет подномером 2. Количество буферов и количество". Плюс не разделены пробелом "подномером".
я слежу, чтоб её не обижали
 
проще будь  2+2=4
 
Вы напишите заявку в Сервисдеск.
x100intraday:
 В справке https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples есть странная, вроде как незавершённая фраза: "Изменим немного пример, добавим построение в виде простой линии - DRAW_LINE. Пусть теперь линия будет иметь номер 1, а японские свечи будет подномером 2. Количество буферов и количество". Плюс не разделены пробелом "подномером".

Спасибо за сообщение, правильный вариант такой

Изменим немного пример, добавим построение в виде простой линии - DRAW_LINE.  Пусть теперь линия будет иметь номер 1, а японские свечи будут под номером 2. Количество буферов и количество построений увеличилось.

//--- в индикаторе 5 индикаторных буферов

#property indicator_buffers 5

//--- в индикаторе 2 графических построения

#property indicator_plots   2

//--- графическое построение под номером 1 будет отображаться линией

#property indicator_type1   DRAW_LINE

//--- линия будут рисоваться цветом clrDodgerRed

#property indicator_color1  clrDodgerRed

//--- графическое построение под номером 2 будет отображаться японскими свечами

#property indicator_type2   DRAW_CANDLES

//--- японские свечи будут рисоваться цветом clrDodgerBlue

#property indicator_color2  clrDodgerBlue

//--- 5 массивов под индикаторные буферы

double LineBuffer[];

double OBuffer[];

double HBuffer[];

double LBuffer[];

double CBuffer[];

 

Наилучшие пожелания

Во всех таймфреймах с объёмами наблюдаются непонятки - нескладушки.

Я думаю - нужно вам время где-то в частях вашего корпуса подрегулировать. 

 

Из-за чего возникает такая проблема:

Ошибка открытия результатов тестирования.

Не могу открыть результаты тестирования определенного советника.
 
Lis:

Из-за чего возникает такая проблема:


Не могу открыть результаты тестирования определенного советника.
Была обнарежна проблема с форматированием отчета формате OpenXML. Она уже исправлена, но возможно еще не вошла в текущий билд. Попробуйте открыть с помощью OpenOffice, если есть.
 
Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10


Анонс обновления MetaTrader 5


... будет выпущена дополнительная новость, содержащая окончательный список изменений и номера билдов ...

...

Поясните.

