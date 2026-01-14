Ошибки, баги, вопросы - страница 563
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять - (я тогда сказал что VOLUME=26004) а теперь на 12:00 он значится 26397. Обижает какое либо отсутствие ответов на тему, господа.
Вообще VOLUME - уважаемая дама. Будет хорошим тоном относиться к ней с достаточным пиететом.
Вообще VOLUME - уважаемая дама. Будет хорошим тоном относиться к ней с достаточным пиететом.
проще будь 2+2=4
В справке https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples есть странная, вроде как незавершённая фраза: "Изменим немного пример, добавим построение в виде простой линии - DRAW_LINE. Пусть теперь линия будет иметь номер 1, а японские свечи будет подномером 2. Количество буферов и количество". Плюс не разделены пробелом "подномером".
Спасибо за сообщение, правильный вариант такой
Изменим немного пример, добавим построение в виде простой линии - DRAW_LINE. Пусть теперь линия будет иметь номер 1, а японские свечи будут под номером 2. Количество буферов и количество построений увеличилось.
//--- в индикаторе 5 индикаторных буферов
#property indicator_buffers 5
//--- в индикаторе 2 графических построения
#property indicator_plots 2
//--- графическое построение под номером 1 будет отображаться линией
#property indicator_type1 DRAW_LINE
//--- линия будут рисоваться цветом clrDodgerRed
#property indicator_color1 clrDodgerRed
//--- графическое построение под номером 2 будет отображаться японскими свечами
#property indicator_type2 DRAW_CANDLES
//--- японские свечи будут рисоваться цветом clrDodgerBlue
#property indicator_color2 clrDodgerBlue
//--- 5 массивов под индикаторные буферы
double LineBuffer[];
double OBuffer[];
double HBuffer[];
double LBuffer[];
double CBuffer[];
Наилучшие пожелания
Во всех таймфреймах с объёмами наблюдаются непонятки - нескладушки.
Я думаю - нужно вам время где-то в частях вашего корпуса подрегулировать.
Из-за чего возникает такая проблема:
Не могу открыть результаты тестирования определенного советника.
Из-за чего возникает такая проблема:
Не могу открыть результаты тестирования определенного советника.
Анонс обновления MetaTrader 5
... будет выпущена дополнительная новость, содержащая окончательный список изменений и номера билдов ......
Поясните.