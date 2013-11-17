А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?

Вот уже 273 версия вышла, а макафи по прежнему ругается что в ней вирус и удаляет её. Я тут прочитал что разработчики утверждают что сообщение ложное и вуруса никаго нет. Конечно можно отключить вирусолов и установить новую версию МТ5. Но я не один кто использует макафи, и в будущем такие вопросы будут возникать намного чаще. Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус. С уважением, gpwr.

Хороший совет - Избавляйтесь от Макафи и ставьте КИСа 2010 (на худой конец DrWeb).


В терминале не найдено ни одного вируса при проверке всеми известными мне средствами (на различных машинах). Макафи, правда еще не проверял, но для интереса могу и это сделать.


Все дело в том, что как показала практика, Макафи имеет очень сложную систему настройки, в некоторых случаях блокируя или уничтожая почти все (по крайней мере все подозрительное).

Поэтому тут однозначного решения нет. Я лично советую перейти на KIS 2010, сам им пользуюсь (годовая лицензия не очень дорогая)...

 
Я вам верю что ни вирусов ни троянов в терминале нет. Я также согласен что есть более эффективные вирусоловы чем макафи. Я просто советую не игнорировать пользователей второго в мире вирусолова после нортона. Иначе брокерам придётся делать заметку что МТ5 не дружит с макафи. До 272 и 273 версии всё же работало. Так что мой запрос устранить то что вызывает несовместимость с макафи не так уж заоблачен.
Не важно на каком месте стоит Макафи в рейтингах, эти рейтинги к MQ никакого отношения не имеют, да и повлиять разработчики вряд ли смогут (раз он их продукт считает вирусом).

Если настройки Макафи не трогались то следует смотреть на те события и факты которые происходили при переходе на 273 релиз (Могли повлиять новые базы для Макафи или изменения сделанные в МТ5 и MQL5показались ему подозрительными).


Читаем список изменений 273 релиза

Alexander писал(а) >>

MetaTrader 5 Client Terminal build 273

  1. Terminal: Исправлена сортировка в диалоге списка графических объектов.
  2. Terminal: Исправлено сохранение скриншота чарта в режиме "Active chart (as is)".
  3. Terminal: Исправлено журналирование отработки трейлинг-стопов.
  4. Terminal: Добавлено отображение истории торговли на чарте (с помощью drag'n'drop).
  5. Terminal: Исправлен вывод версии эксперта на общем диалоге свойств эксперта.
  6. MetaTester: Исправлен запуск локального агента при работе в режиме тестирования.
  7. MetaTester: Добавлено открытие чарта с результатами тестирования (в контекстном меню вкладки результатов тестирования).
  8. MetaTester: Разрешен вывод логов инициализации удалённого агента тестирования.
  9. MetaTester: Добавлен экспорт результатов тестирования в XML и OpenXML.
  10. MetaTester: Исправлена отработка смены аккаунта при тестировании - тестирование завершается.
  11. MetaTester: Исправлена ошибка в загрузке параметров тестирования при смене эксперта.
  12. MQL5: Добавлен код ошибки ERR_SUCCESS.
  13. MQL5: Добавлен код ошибки торговли TRADE_RET_REQUEST_CONNECTION.
  14. MQL5: Обновлена стандартная библиотека MQL5.

Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.

Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

Как думаете, последний пункт (Обновлена стандартная библиотека MQL5) не мог показаться подозрительным такому антивирусу как Макафи?

Может еще что случилось, я не очень его люблю, поэтому сейчас у меня его не стоит (но обязательно проверю на других ПК)...

 
Не мог, это исходные коды библиотек классов (include).

Тогда и не знаю что еще могло не понравится Макафи, в любом случае это проблема антивируса...

Может просто переустановить терминал ил дождаться новых релизов.....

 
У меня макафи на 271 билд жаловался. Точнее не жаловался, а просто убивал загруженный апдейт. Но на билде 273 это прекратилось. Версия макафи 8.7.0i с последними дат.

 
Новый апдейт 274 установился без проблем. Макафи молчал. У меня тоже макафи 8.7.0i с базой версии 5982.0000 от 14-го Мая. Либо новая макафи база позволила установке, либо изменения в 274 версии МТ. В любом случае, спасибо разработчикам. 

 
Тут от нас мало что зависит - полиморфный движок защиты Themida каждый раз по новому защищает файлы, поэтому детектирование антивирусами будет постоянно плавать от билда к билду.

В AVG мы все билды автоматически отправляем по специальной программе:

Мы уже все билды всех своих программ при сборке автоматически отправляем на анализ в AVG по специальной программе для разработчиков софта "AVG Whitelisting Service"

но пока это не дало эффекта - AVG все также ругается на Wn32\Themida (он считает подозрительной любую программу, защищенную Темидой).

Чтобы удостовериться, что файлы неизменные и выпущены нами, достаточно проверить их цифровую подпись:


 
моя Avira тоже недавно стала бояться МТ5  файлы-вирусы
 

 Themida  - Парни,  увы тут ничего не поделать эта технология очень похожа на полиморфные вирусы,  на которые и реагируют невнятные антивирусные программы.

Тут пожалуй лучше обратиться к писателям антивирусов, это их проблема и задача верно отсеивать честные коды от нечестных.

Тем более METAQUOTES честно отправляет каждый билд писателям антивирусов, но похоже писатели антивирусов так перегружены , что им просто некогда разбираться. 

В хорошем антивируснике всегда можно  фильтром отсеять ложные  сработки.

