А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
Вот уже 273 версия вышла, а макафи по прежнему ругается что в ней вирус и удаляет её. Я тут прочитал что разработчики утверждают что сообщение ложное и вуруса никаго нет. Конечно можно отключить вирусолов и установить новую версию МТ5. Но я не один кто использует макафи, и в будущем такие вопросы будут возникать намного чаще. Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус. С уважением, gpwr.
Хороший совет - Избавляйтесь от Макафи и ставьте КИСа 2010 (на худой конец DrWeb).
В терминале не найдено ни одного вируса при проверке всеми известными мне средствами (на различных машинах). Макафи, правда еще не проверял, но для интереса могу и это сделать.
PS
Все дело в том, что как показала практика, Макафи имеет очень сложную систему настройки, в некоторых случаях блокируя или уничтожая почти все (по крайней мере все подозрительное).
Поэтому тут однозначного решения нет. Я лично советую перейти на KIS 2010, сам им пользуюсь (годовая лицензия не очень дорогая)...
Хороший совет - Избавляйтесь от Макафи и ставьте КИСа 2010 (на худой конец DrWeb).
В терминале не найдено ни одного вируса при проверке всеми известными мне средствами (на различных машинах). Макафи, правда еще не проверял, но для интереса могу и это сделать.
PS
Все дело в том, что как показала практика, Макафи имеет очень сложную систему настройки, в некоторых случаях блокируя или уничтожая почти все (по крайней мере все подозрительное).
Поэтому тут однозначного решения нет. Я лично советую перейти на KIS 2010, сам им пользуюсь (годовая лицензия не очень дорогая)...
Я вам верю что ни вирусов ни троянов в терминале нет. Я также согласен что есть более эффективные вирусоловы чем макафи. Я просто советую не игнорировать пользователей второго в мире вирусолова после нортона. Иначе брокерам придётся делать заметку что МТ5 не дружит с макафи. До 272 и 273 версии всё же работало. Так что мой запрос устранить то что вызывает несовместимость с макафи не так уж заоблачен.
Не важно на каком месте стоит Макафи в рейтингах, эти рейтинги к MQ никакого отношения не имеют, да и повлиять разработчики вряд ли смогут (раз он их продукт считает вирусом).
Если настройки Макафи не трогались то следует смотреть на те события и факты которые происходили при переходе на 273 релиз (Могли повлиять новые базы для Макафи или изменения сделанные в МТ5 и MQL5показались ему подозрительными).
Читаем список изменений 273 релиза
MetaTrader 5 Client Terminal build 273
- Terminal: Исправлена сортировка в диалоге списка графических объектов.
- Terminal: Исправлено сохранение скриншота чарта в режиме "Active chart (as is)".
- Terminal: Исправлено журналирование отработки трейлинг-стопов.
- Terminal: Добавлено отображение истории торговли на чарте (с помощью drag'n'drop).
- Terminal: Исправлен вывод версии эксперта на общем диалоге свойств
эксперта.
- MetaTester: Исправлен запуск локального агента при работе в режиме
тестирования.
- MetaTester: Добавлено открытие чарта с результатами тестирования (в контекстном меню вкладки результатов тестирования).
- MetaTester: Разрешен вывод логов инициализации удалённого агента тестирования.
- MetaTester: Добавлен экспорт результатов тестирования в XML и OpenXML.
- MetaTester: Исправлена отработка смены аккаунта при тестировании - тестирование завершается.
- MetaTester: Исправлена ошибка в загрузке параметров тестирования при
смене эксперта.
- MQL5: Добавлен код ошибки ERR_SUCCESS.
- MQL5: Добавлен код ошибки торговли TRADE_RET_REQUEST_CONNECTION.
- MQL5: Обновлена стандартная библиотека MQL5.
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Как думаете, последний пункт (Обновлена стандартная библиотека MQL5) не мог показаться подозрительным такому антивирусу как Макафи?
Может еще что случилось, я не очень его люблю, поэтому сейчас у меня его не стоит (но обязательно проверю на других ПК)...
Как думаете, последний пункт (Обновлена стандартная библиотека MQL5) не мог показаться подозрительным такому антивирусу как Макафи?
Может еще что случилось, я не очень его люблю, поэтому сейчас у меня его не стоит (но обязательно проверю на других ПК)...
Не мог, это исходные коды библиотек классов (include).
Не мог, это исходные коды библиотек классов (include).
Тогда и не знаю что еще могло не понравится Макафи, в любом случае это проблема антивируса...
PS
Может просто переустановить терминал ил дождаться новых релизов.....
У меня макафи на 271 билд жаловался. Точнее не жаловался, а просто убивал загруженный апдейт. Но на билде 273 это прекратилось. Версия макафи 8.7.0i с последними дат.
Новый апдейт 274 установился без проблем. Макафи молчал. У меня тоже макафи 8.7.0i с базой версии 5982.0000 от 14-го Мая. Либо новая макафи база позволила установке, либо изменения в 274 версии МТ. В любом случае, спасибо разработчикам.
В любом случае, спасибо разработчикам.
Тут от нас мало что зависит - полиморфный движок защиты Themida каждый раз по новому защищает файлы, поэтому детектирование антивирусами будет постоянно плавать от билда к билду.
В AVG мы все билды автоматически отправляем по специальной программе:
Мы уже все билды всех своих программ при сборке автоматически отправляем на анализ в AVG по специальной программе для разработчиков софта "AVG Whitelisting Service"
но пока это не дало эффекта - AVG все также ругается на Wn32\Themida (он считает подозрительной любую программу, защищенную Темидой).
Чтобы удостовериться, что файлы неизменные и выпущены нами, достаточно проверить их цифровую подпись:
Themida - Парни, увы тут ничего не поделать эта технология очень похожа на полиморфные вирусы, на которые и реагируют невнятные антивирусные программы.
Тут пожалуй лучше обратиться к писателям антивирусов, это их проблема и задача верно отсеивать честные коды от нечестных.
Тем более METAQUOTES честно отправляет каждый билд писателям антивирусов, но похоже писатели антивирусов так перегружены , что им просто некогда разбираться.
В хорошем антивируснике всегда можно фильтром отсеять ложные сработки.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот уже 273 версия вышла, а макафи по прежнему ругается что в ней вирус и удаляет её. Я тут прочитал что разработчики утверждают что сообщение ложное и вуруса никаго нет. Конечно можно отключить вирусолов и установить новую версию МТ5. Но я не один кто использует макафи, и в будущем такие вопросы будут возникать намного чаще. Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус. С уважением, gpwr.