Ошибки, баги, вопросы - страница 2126

На MQ-Demo скрипт работает при любых значениях эквити - включая отрицательные
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_ASK))

void OnStart()
{
  const string Symb = "BTCJPY";

  if (OrderSelect(OrderSend(Symb, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0), SELECT_BY_TICKET))
    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 100);
}
У одного меня страницы сайта загружаются ну очень долго?

Nikolay Gaylis:

Artsem:

mt5 грузит процессор.

открыто много фин инструментов, на каждом - одинаковые советник и индюк.

Не нужно чтоб ЕА работал на каждй тик.

Можете вставить в самом начале експерта строку вроде : 

if ( LastTimeWork+NoWorkSeconds>TimeCurrent() ) return; //

Второй день мозги компостирует


---



Alexander Puzanov:

Второй день мозги компостирует


Вам ещё повезло. Мне сейчас в скайп звонили, там вообще не находит mql5.com

 
Вчера ничего не предвещало беды, но вот запустил один из старых МТ4, обновил его, вроде всё было нормально. Но сегодня обнаружил что в панель инструментов невозможно добавить объекты "Поле ввода" и "Кнопка". После создания поля ввода программно, в свойствах отсутствует вкладка "Параметры" и даже выделенный объект невозможно переместить.

При открытии MT4/5 демо-счета обращайте внимание на выделенное поле

Теперь оно автозаполняется не всегда тем, что было введено ранее. И может содержать личную информацию.

 
Alexey Viktorov:

Вчера ничего не предвещало беды, но вот запустил один из старых МТ4, обновил его, вроде всё было нормально. Но сегодня обнаружил что в панель инструментов невозможно добавить объекты "Поле ввода" и "Кнопка". После создания поля ввода программно, в свойствах отсутствует вкладка "Параметры" и даже выделенный объект невозможно переместить.

И это стало на всех терминалах МТ4.


Что значит "стало"?

Всегда так было. С самого начала новой четвёрки.

