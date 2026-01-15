Ошибки, баги, вопросы - страница 2126
У одного меня страницы сайта загружаются ну очень долго?
Затем появляется такое сообщение
Такая же проблема...
mt5 грузит процессор.
открыто много фин инструментов, на каждом - одинаковые советник и индюк.
Не нужно чтоб ЕА работал на каждй тик.
Можете вставить в самом начале експерта строку вроде :
Так ЕА будет работать раз за время NoWorkSeconds
Второй день мозги компостирует
Вам ещё повезло. Мне сейчас в скайп звонили, там вообще не находит mql5.com
Вчера ничего не предвещало беды, но вот запустил один из старых МТ4, обновил его, вроде всё было нормально. Но сегодня обнаружил что в панель инструментов невозможно добавить объекты "Поле ввода" и "Кнопка". После создания поля ввода программно, в свойствах отсутствует вкладка "Параметры" и даже выделенный объект невозможно переместить.
И это стало на всех терминалах МТ4.
При открытии MT4/5 демо-счета обращайте внимание на выделенное поле
Теперь оно автозаполняется не всегда тем, что было введено ранее. И может содержать личную информацию.
Что значит "стало"?
Всегда так было. С самого начала новой четвёрки.