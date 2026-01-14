Ошибки, баги, вопросы - страница 207
Открываю тестер. Выбираю пару EURJPY (которая не закачивалась на предыдущем этапе)
В результате перед началом тестирования закачивается ВСЯ история по символу:
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> ..
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> cache
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 файлов 180 013 820 байт
Итого 125Mб трафика и 35 минут ожидания окончания закачки (в моих условиях, хорошо что не GPRS) + 1.2Гб места на диске (вместо 80Мб). Потрачено лишних 120Мб трафика и 30 минут (90%).
Пожалуйста, напишите в сервисдеск все описанные здесь баги.
Кстати, обратите внимание:
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !!!
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
Есть подозрение, что история EURJPY по 2000 году некорректна. Но это уже к Alpari ;)
История закачивается верно - значит был запрос на 2004 год. А при использовании тестера безусловно и верно закачивается вся история на максимальную глубину - это абсолютно верное и осознанное решение. Достаточно посмотреть на "непонимающие" возгласы пользователей МТ4, чтобы понять - если об истории мы не позаботимся, то пользователи не в состоянии даже проконтролировать историю.
С чего вы взяли? 2004 год попался в списке первым только потому, что ещё шла закачка! Никаких действий со стороны пользователя не производилось! Могу подозревать только стандартные индикаторы Moving Average(14) на EURUSD и EURCHF, CCI(14) на GPBUSD, а также MACD(12,26,9) на USDJPY (как пришло "из коробки"). Что-то сомневаюсь, что им c такими параметрами требуются данные из прошлых лет.
По поводу тестера тоже не могу согласиться. Я явно указал период тестирования в пределах одного года. В коде советника нет обращений к истории дальше, чем на 10 часов и к другим символам. Логичнее закачивать только то, что действительно понадобится (т.е. базовый символ на требуемый период, остальное по мере необходимости).
PS. Вы же сами требуете от участников чемпионата экономно расходовать ресурсы! ;)
А я Вам про это
Чуть выше Вы писали:
Возможно, так задумывалось, но... Провожу натурный эксперимент (build 358).
Удаляю все символы из папки "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history"
Подключаюсь к Alpari-Demo (в терминале открыты 5 графиков: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Через несколько минут наблюдаю картину (закачка истории ещё продолжается):>
Что-то Ваши утверждения с реальностью не сходятся (пусть даже часть из них).
1. Тестер стратегий
При тестировании тестером грузится только пара указанная в параметрах тестера. В том случае если проводится оптимизация по всем символам каждый символ будет последовательно подгружен.
Если советник мультивалютный остальные символы нужно подгружать самостоятельно.
Идея тут такова:
а. У тестера есть СВОЙ обзор рынка, в который изначально выставляется только пара указанная в параметрах тестера.
б. В случае необходимости остальные пары должны быть добавлены в обзор рынка тестера из советника, при помощи Select-а.
в. По существующим в обзоре рынка парам тестер стратегий синхронизирует данные с терминалом, а тот в свою очередь с торговым сервером (на котором открыт счет).
При этом загружается история на весь тестируемый период + определенное количество инфы до даты начала тестирования (если не ошибаюсь 1 год).
в. Если такая глубина эксперт (Вас) не устраивает необходимую историю следует подгрузить самостоятельно. Например в блоке инициализации, предварительно проверив наличие истории и синхронность данных.
2. Терминал
Тут история формируется подобным образом (насколько я понимаю по символам указанным в обзоре рынка терминала, с учетом открытых графиков). При начале работы с терминалом формируется необходимый минимум истории по символам с которыми ведется работа (точное количество баров не помню, но на форуме оно неоднократно указывалось).
Если данная глубина истории не устраивает то данные следует подгрузить самостоятельно. Для этого нужно переключиться на максимальный ТФ - месяц (как один из рекомендуемых вариантов) и при помощи прокрутки графика влево подгрузить историю на максимальную глубину.
Также желательно выставить необходимое число баров на графике в параметрах терминала.
PS
История грузится только один раз, дальше подгружаются только актуальные данные.
Продолжение
В параметрах тестера должен быть прописан определенный период (определяющий максимальную глубину тестирования), на основании которого как было сказано тестер синхронизирует историю с терминалом.
История с торгового сервера грузится один раз, в архиве (степень сжатия при этом обеспечивает размер в 13 раз меньше по сравнению с оригинальным объемом данных).
При этом если я правильно понимаю размеры файлов истории Вы смотрите в каталоге терминала, о чем говорит расположение "рабочего" каталога - C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
У тестера же свой собственый каталог для этих данных - C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\Агент (по количеству агентов)\bases\ДЦ или иной брокер (сервер)\history\....
В чем собственно проблема тогда?
Разработчикам.
Повторю свою просьбу на счет окраски SL позиций по которым активен трал (встроенный трал терминала).
В МТ4 такие позиции окрашивались желтым цветом.