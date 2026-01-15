Ошибки, баги, вопросы - страница 2062

fxsaber:

Не встречал и поиском не нашел.

Ну может меня заглючило, но я думал кроме алглиба есть opencv хотя бы частично, но найти не смог
 

В справке к MT4 при поиске через указатель "Bars" мы попадаем в раздел  "Предопределенные переменные", в котором содержится ограниченная информация о возможностях функции "Bars", а расширенная информация содержится в разделе "Доступ к таймсериям и индикаторам", в которую можно попасть только принудительно через содержание справки. Прошу Вас исправить данную ошибку.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 

Знаю, что предложения стоит писать в сервисдескно сложилось навязчивое впечатление, что тут оно будет звучать как-то погромче.

Проблема: есть наработки за год фриланса, разные нестандартные фишки с WinApi и тд... полезные для сообщества. 
Но тратить время на их поиск, обработку, выкладку в кодобазу не вижу смысла - профита 0.


Предложение: предоставить в кодобазе кнопку "Поблагодорить", с помощью которой можно будет при желании задонатить автору в качестве благодарности определенную сумму за предоставленный код. 
Деньги ложатся на MQL счет, в свою очередь MQ изымает определенный процент за предоставляемый сервис.

 
Sergey Dzyublik:

Интересное предложение. Но в сервисдеск всё же лучше оформить.
 

MQL не умеет сравнивать значение на равенство с нулем? на не равенство умеет, а на равенство не?))


 
Nexxtor:

MQL не умеет сравнивать значение на равенство с нулем? на не равенство умеет, а на равенство не?))


Дело не в mql, а в особенностях предстааления вещественных чисел. По-моему, лишь единицы не знакомы с этим.
Сравнивайте нормализованную разницу двух вещественных чисел с нулём или с неким минимальным значением.
 
Nexxtor:

Работает только так:

else if (arg_buff_MyTrendIndicatorSellConfirmed[0]!=0.0 && mtr_isTrendConfirmed == false){

            //SetSettings("Sell");

            //ShortOpened();

            //mtr_isTrendConfirmed = true;

            //printf("Открытие по подтвержденному тренду позиции Sell (лишь один раз)");

            } 

         }

         if (arg_buff_MyNeuralNetworkIndicatorBuyConfirmed[0] != 0.0 && arg_buff_MyTrendIndicatorSell[0] == 0.0){

            SetSettings("Buy");

            LongOpened();

            printf("Открытие позиции Buy по "" при условии отсутствия тренда");

            }

         else if (arg_buff_MyNeuralNetworkIndicatorSellConfirmed[0] != 0.0 && arg_buff_MyTrendIndicatorBuy[0] == 0.0){

            SetSettings("Sell");

            ShortOpened();

            printf("Открытие позиции Sell по "" при условии отсутствия тренда");

            }


то есть после последнего else if опять начинать блок if  - else, и условие проверки на ноль тут не причем.

Еще один глюк в языке, который миллионами торгует))

Вы не выкладываете полный код, но при этом пыром гоните на язык. А уж что там у вас в коде намешано - не видно. Может на зеркало пеняете?
 
Nexxtor:

MQL не умеет сравнивать значение на равенство с нулем? на не равенство умеет, а на равенство не?))

Умеет, но почему-то с одним знаком равенства.

 
Комбинатор:
Ну может меня заглючило, но я думал кроме алглиба есть opencv хотя бы частично, но найти не смог

Не, такого не видел. OpenCV - это ж жуткая и большая круть по сравнению с алглибом. Если её кто-то и начал портировать на MQL то не скоро закончит ;-).

