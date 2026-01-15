Ошибки, баги, вопросы - страница 2062
Не встречал и поиском не нашел.
В справке к MT4 при поиске через указатель "Bars" мы попадаем в раздел "Предопределенные переменные", в котором содержится ограниченная информация о возможностях функции "Bars", а расширенная информация содержится в разделе "Доступ к таймсериям и индикаторам", в которую можно попасть только принудительно через содержание справки. Прошу Вас исправить данную ошибку.
Знаю, что предложения стоит писать в сервисдеск, но сложилось навязчивое впечатление, что тут оно будет звучать как-то погромче.
Проблема: есть наработки за год фриланса, разные нестандартные фишки с WinApi и тд... полезные для сообщества.
Но тратить время на их поиск, обработку, выкладку в кодобазу не вижу смысла - профита 0.
Предложение: предоставить в кодобазе кнопку "Поблагодорить", с помощью которой можно будет при желании задонатить автору в качестве благодарности определенную сумму за предоставленный код.
Деньги ложатся на MQL счет, в свою очередь MQ изымает определенный процент за предоставляемый сервис.
MQL не умеет сравнивать значение на равенство с нулем? на не равенство умеет, а на равенство не?))
Работает только так:
else if (arg_buff_MyTrendIndicatorSellConfirmed[0]!=0.0 && mtr_isTrendConfirmed == false){
//SetSettings("Sell");
//ShortOpened();
//mtr_isTrendConfirmed = true;
//printf("Открытие по подтвержденному тренду позиции Sell (лишь один раз)");
}
}
if (arg_buff_MyNeuralNetworkIndicatorBuyConfirmed[0] != 0.0 && arg_buff_MyTrendIndicatorSell[0] == 0.0){
SetSettings("Buy");
LongOpened();
printf("Открытие позиции Buy по "" при условии отсутствия тренда");
}
else if (arg_buff_MyNeuralNetworkIndicatorSellConfirmed[0] != 0.0 && arg_buff_MyTrendIndicatorBuy[0] == 0.0){
SetSettings("Sell");
ShortOpened();
printf("Открытие позиции Sell по "" при условии отсутствия тренда");
}
то есть после последнего else if опять начинать блок if - else, и условие проверки на ноль тут не причем.
Еще один глюк в языке, который миллионами торгует))
Умеет, но почему-то с одним знаком равенства.
Ну может меня заглючило, но я думал кроме алглиба есть opencv хотя бы частично, но найти не смог
Не, такого не видел. OpenCV - это ж жуткая и большая круть по сравнению с алглибом. Если её кто-то и начал портировать на MQL то не скоро закончит ;-).