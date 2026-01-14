Ошибки, баги, вопросы - страница 413
Тогда скажите пожалуйста что вернет при успешном выполнении функции
а что при неудачном, а то в документации ничего не сказано про это...
как понимаю 1 - true
0 - false так ???????????????
//-----------------------------------------//
Возвращает значение соответствующего свойства запущенной mql5-программы.
int MQL5InfoInteger(
int property_id // идентификатор свойства
);
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_MQL5_INFO_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа int.
//---------------------------------------//
Вот в этой конструкции
пишет ошибку несовпадения типов данных
possible loss of data due to type conversion
Может кто знает как это исправить = действительно ..?
Спасибо!
в доках нет ничего про "неудачное" выполнение MQL5InfoInteger. есть только удачное.
а для контроля удачи пользуйте GetLastError
Может кто знает как это исправить = действительно ..?
привести к требуемому типу.
в доках нет ничего про "неудачное" выполнение MQL5InfoInteger. есть только удачное.
а для контроля удачи пользуйте GetLastError
Я ваш скептический оптимизм понял,
спасибо за помощь, пиятного дня
Примерно так
Примерно так
Наконец=то первый ровнодышащий реальный чел появился за
сегодня, спс тебе ВСЕ РАБОТАЕТ. Удачи!
Не могу победить iCustom().
Как в четверке так теперь и в пятерке при извлечении значений индикатора в барах, в которых нет сигналов
iCustom() иногда выдает разные артефакты:
Данные извлекаются следующим образом:
Значение переменной WorkBar=1 определяет номер бара, значение которого мы извлекаем из буфера.
В чем может быть проблема??? Нельзя использовать переменные?
Если за один тик пытаться извлекать данные из двух разных буферов, то иногда получается следующее:
Всегда явно задавайте в индикаторах значения для всех баров. Почитайте статью Индикатор от индикатора в MQL5:
Необходимо устанавливать значение для каждого элемента индикаторного буфера, и если значение индикатора для данного бара не определено (не вычисляется, согласно заложенного в индикатор алгоритма), то для таких случаев необходимо явным образом устанавливать пустое значение. Например, значение индикаторного буфера вычисляется через операцию деления, и в какой-то момент может оказаться так, что делитель равен нулю.